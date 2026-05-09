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  • «Елимай» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Елимай» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 14:50
Елимай
09.05.2026, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Каспий
78' Н. Ндомбаси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
99
Vladimir Stojkovic
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
18
Рамазан Оразов
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
14
Duván Palacios
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Каспий
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
21
Диёржон Арипов
ЦЗ
30
Бернарду Моргаду
ЦЗ
14
Андре Амарал
ЦЗ
29
A. Bekmyrza
ЦЗ
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
7
Бекзат Кабылан
ЦП
21
D. Berdibek
ЦП
8
D. Esimbekov
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Елимай
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
67
Artem Zhilin
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
Каспий
14
A. Serikbay
ЦЗ
28
B. Petrovic
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
1
N. Ayazbaev
ЦФ
3-1-4-2
99
4
Жумаханов
3
Габриэл
5
44
Тюлюбай
10
23
Илич
14
18
Оразов
77
Плакка Фессу
19
3-2-4-1
24
Жомарт
14
Амарал
29
23
Набиханов
21
Арипов
30
Моргаду
7
Кабылан
21
8
13
11
Ндомбаси
77
Плакка Фессу
7
Муртазаев
7
Муртазаев
77
Плакка Фессу
Пайруз
17
Бахтияров
17
Бахтияров
Пайруз
Жаксылыков
11
Свиридов
11
Свиридов
Жаксылыков
7
Кабылан
14
14
7
Кабылан
29
28
28
29
11
Ндомбаси
18
18
11
Ндомбаси
21
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
21
Остались в запасе
Елимай
Каспий
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
67
Artem Zhilin
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
1
N. Ayazbaev
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
67
Artem Zhilin
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
Остались в запасе
1
N. Ayazbaev
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Елимай - Каспий
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Каспия», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай»«Каспий»

«Елимай» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Каспий Елимай
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