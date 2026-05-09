09.05.2026, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Елимай
Елимай
3-1-4-2
99
4
Жумаханов
3
Габриэл
5
44
Тюлюбай
10
23
Илич
14
18
Оразов
77
Плакка Фессу
19
3-2-4-1
24
Жомарт
14
Амарал
29
23
Набиханов
21
Арипов
30
Моргаду
7
Кабылан
21
8
13
11
Ндомбаси
77
Плакка Фессу
7
Муртазаев
7
Муртазаев
77
Плакка Фессу
Пайруз
17
Бахтияров
17
Бахтияров
Пайруз
Жаксылыков
11
Свиридов
11
Свиридов
Жаксылыков
7
Кабылан
14
14
7
Кабылан
29
28
28
29
11
Ндомбаси
18
18
11
Ндомбаси
21
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
21
Остались в запасе
Елимай
Каспий
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
67
Artem Zhilin
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
1
N. Ayazbaev
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
67
Artem Zhilin
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
Остались в запасе
1
N. Ayazbaev
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Елимай - Каспий
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Каспия», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Каспий»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»