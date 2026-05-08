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«Елимай» – «Каспий»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.57

08 мая 2026 10:56
Елимай - Каспий
09 мая 2026, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
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1.57
Индивидуальный тотал «Елимая» больше 1.5
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9 мая состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Елимай» примет «Каспий». Встреча одного из лидеров чемпионата и главного аутсайдера. Хозяева не проигрывают в 9 из 11 последних домашних матчей, а гости переживают катастрофический сезон.

«Елимай»

Хозяева подходят к матчу после гостевого поражения от «Улытау» (1:0) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда пропускает в трeх последних матчах и демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Роман Муртазаев с 5 голами в 8 матчах является лучшим бомбардиром. «Елимай» забивает в 11 из 13 последних матчей и не проигрывает в 9 из 11 последних домашних встреч.

«Каспий»

Гости подходят к матчу после сенсационной домашней победы над «Астаной» (1:0), которая стала первой в сезоне. Команда демонстрирует удручающую результативность в атаке – 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Идрис Умаев с 2 голами в 8 матчах является лучшим бомбардиром. «Каспий» пропускает в среднем 1.60 гола за игру и проигрывает в четырeх последних гостевых матчах Премьер-лиги.

Факты о командах

«Елимай»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей

«Каспий»

  • Проигрывает в 4 последних гостевых матчах Премьер-лиги
  • В среднем: 0.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Практически не забивает – 2 гола в 5 последних играх
  • Победа в последнем матче над «Астаной» (1:0)
  • Пропускает в 6 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Елимай» – «Каспий»

«Елимай» имеет заметное преимущество над соперником как по текущей форме, так и по турнирному положению. Хозяева не проигрывают в 9 из 11 последних домашних матчей и стабильно забивают. «Каспий» практически не забивает и проигрывает в четырeх последних гостевых матчах. Ожидаем уверенную победу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Елимая» больше 1.5 – коэффициент 1.57
  • Победа «Елимая» с форой (-1)

1.57
Индивидуальный тотал «Елимая» больше 1.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Каспий Елимай
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