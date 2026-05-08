9 мая состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Елимай» примет «Каспий». Встреча одного из лидеров чемпионата и главного аутсайдера. Хозяева не проигрывают в 9 из 11 последних домашних матчей, а гости переживают катастрофический сезон.

«Елимай»

Хозяева подходят к матчу после гостевого поражения от «Улытау» (1:0) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда пропускает в трeх последних матчах и демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Роман Муртазаев с 5 голами в 8 матчах является лучшим бомбардиром. «Елимай» забивает в 11 из 13 последних матчей и не проигрывает в 9 из 11 последних домашних встреч.

«Каспий»

Гости подходят к матчу после сенсационной домашней победы над «Астаной» (1:0), которая стала первой в сезоне. Команда демонстрирует удручающую результативность в атаке – 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Идрис Умаев с 2 голами в 8 матчах является лучшим бомбардиром. «Каспий» пропускает в среднем 1.60 гола за игру и проигрывает в четырeх последних гостевых матчах Премьер-лиги.

Факты о командах

«Елимай»

Не может выиграть в 3 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома

Забивает в 11 из 13 последних матчей

«Каспий»

Проигрывает в 4 последних гостевых матчах Премьер-лиги

В среднем: 0.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Практически не забивает – 2 гола в 5 последних играх

Победа в последнем матче над «Астаной» (1:0)

Пропускает в 6 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Елимай» – «Каспий»

«Елимай» имеет заметное преимущество над соперником как по текущей форме, так и по турнирному положению. Хозяева не проигрывают в 9 из 11 последних домашних матчей и стабильно забивают. «Каспий» практически не забивает и проигрывает в четырeх последних гостевых матчах. Ожидаем уверенную победу хозяев.

Рекомендованные ставки