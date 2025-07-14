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Грузия. Лига Эровнули
Команды
Иберия 1999
Новости
€ 5,15 млн
Иберия 1999 - новости команды
Тбилиси
Грузия. Лига Эровнули
Стадион:
Стадион имени Михаила Месхи
Сайт:
http://www.fcsaburtalo.ge/
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Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Мьелльбю» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Фото
«Арсенал» объявил о трансфере грузинского полузащитника
12 сентября
1
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
«Иберия 1999» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Иберия 1999» – «Ягеллония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Ягеллония» – «Иберия 1999»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
«Иберия 1999» – «Ларн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
10 августа
«Ларн» – «Иберия 1999»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
3 августа
«Слован» – «Иберия»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
Фото
«Пари НН» отправил вингера в грузинский клуб
16 февраля
1
«Мальме» – «Иберия 1999»: прогноз на матч 15 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:20
Прогноз на точный счет матча «Мальме» – «Иберия 1999»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:11
Фото
Сын Юрана перешел в грузинский клуб
2023.10.14 18:47
Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Сабуртало», «Оренбург» победил латвийский «Спартак»
2020.02.06 20:20
8
Фото
Малком впервые выйдет в старте «Зенита»
2020.02.06 18:02
6
«Зенит» анонсировал товарищеский матч с бронзовым призером чемпионата Грузии «Сабуртало»
2020.02.03 20:38
4
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
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