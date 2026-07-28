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«Слован» – «Иберия»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

28 июля 2026 10:28
Слован - Иберия 1999
29 июл. 2026, среда 21:15 | Лига чемпионов, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.95
Победу «Слована» с форой (-1.5)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между словацким «Слованом» и грузинской «Иберией» пройдет 29 июля 2026 года в Братиславе на Национальном стадионе. Первая встреча завершилась уверенной победой хозяев этого матча со счетом 2:0, что дает им комфортное преимущество перед домашней игрой. «Слован» подходит к ответной встрече в отличной форме – четыре победы подряд, мощная атака (2.00 гола в среднем за последние пять матчей) и надежная оборона (0.60 пропущенных). «Иберия», напротив, после поражения в первом матче должна будет отыгрываться, но их оборона остается уязвимой – они пропускают в семи последних матчах. Сможет ли грузинский клуб преодолеть отставание в два мяча и навязать борьбу фавориту на его поле, или «Слован» продолжит свою победную серию и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Слован» подходит к ответной игре с огромным психологическим и турнирным преимуществом. Команда побеждает в четырех последних матчах, забивает в четырех последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 2.00 гола, пропуская всего 0.60. В первом матче словацкий клуб разгромил «Иберию» на ее поле, показав полное превосходство как в атаке, так и в обороне. Домашняя поддержка на Национальном стадионе должна помочь сохранить концентрацию, даже если тренерский штаб решит дать отдых лидерам. «Слован» имеет преимущество в классе и текущей форме, а их защита редко пропускает, что делает их абсолютным фаворитом. Даже при минимальной активности они способны забить как минимум один гол, что сделает задачу гостей невыполнимой.

«Иберия» после поражения в первой игре находится в тяжелой психологической ситуации. Грузинский клуб пропустил два мяча и показал слабость защиты, которая в среднем за последние пять игр пропускает 1.60 гола. В атаке «Иберия» действует неплохо (2.00 гола в среднем за игру) и забивает в девяти из одиннадцати последних матчей, но против организованной обороны «Слована» им будет крайне сложно забить даже один гол, не говоря уже о двух. В Кубке Грузии команда недавно обыграла «Маргвети» (3:1), но уровень сопротивления в Лиге чемпионов выше, и первый матч показал разницу в классе. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев. Отыграть два мяча в Братиславе – задача крайне сложная, особенно против команды, которая не проигрывает в последних матчах.

С учетом всех факторов мы считаем, что победа «Слована» в этом матче является практически безальтернативным исходом. Даже если хозяева не будут играть на полную мощь, они должны как минимум не проиграть, а скорее всего, добьются победы. «Иберия» может забить гол престижа, но этого будет недостаточно, чтобы переломить ход противостояния.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче этих команд «Слован» обыграл «Иберию» со счетом 2:0, что дает словакам колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Слована» (четыре победы подряд, 0.60 пропущенных) и слабость обороны «Иберии» (1.60 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны уверенно побеждать и в ответной встрече. «Иберия» забивает регулярно, но их защита не справляется с атакующей мощью соперника.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 2 раунд
Иберия 1999
0 : 2
21.07.2026
Слован
Лига чемпионов, 2 раунд
Иберия 1999
0 : 2
21.07.2026
Слован

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Слован
71
Доминик Такац
ВР
57
Сандру Круш
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
12
Кенан Байрич
ЦЗ
5
Раш Рахим Ибрахим
ЛП
3
Петер Покорны
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
17
Юрий Медведев
ЦП
29
Manasse Kianga
ПП
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Иберия 1999
31
Георгий Макаридзе
ВР
5
Джемали-Георгий Джинджолава
ЛЗ
25
Aleksandre Amisulashvili
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
40
Георгий Кобуладзе
ПЗ
8
Бакар Кардава
ЦП
11
Andria Bartishvili
ЦП
6
Nikoloz Dadiani
ЦП
10
Zviad Natchkebia
ЦФ
19
Nika Sikharulashvili
ЦФ
24
Лукас Кафе
ЦФ
3-5-2
71
Такац
57
Круш
6
Виммер
12
Байрич
5
Ибрахим
3
Покорны
20
Мустафич
17
Медведев
29
Kianga
99
Шпорар
14
Йираджанг
4-3-3
31
Макаридзе
40
Кобуладзе
25
Amisulashvili
4
Селимович
5
Джинджолава
8
Кардава
11
Bartishvili
6
Dadiani
24
Кафе
19
Sikharulashvili
10
Natchkebia
Остались в запасе
Слован
Иберия 1999
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Владимир Вайсс

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Слован» сумеет обыграть «Иберию» с разницей как минимум в два мяча в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, используя преимущество домашнего поля, мощную атаку и комфортный задел в два мяча. Хозяева могут позволить себе экономить силы, но их класс должен сказаться даже при неполной нагрузке. Гости, скорее всего, попытаются забить, но их защита не выдержит давления, и хозяева реализуют свои моменты. Учитывая, что «Слован» забивает в среднем 2.00 гола за матч, а «Иберия» пропускает 1.60, победа хозяев с разницей как минимум в два мяча выглядит обоснованной. Ставка на победу «Слована» с форой (-1.5) за 1.95 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Слованом» и «Иберией» состоится 29 июля 2026 года в Братиславе на Национальном стадионе и начнется в 21:15 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Слован» – «Иберия»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

1.95
Победу «Слована» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Иберия 1999 Слован
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