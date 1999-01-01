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Главная
Грузия. Лига Эровнули
Команды
Иберия 1999
Состав
€ 5,15 млн
Иберия 1999 - состав команды
Тбилиси
Грузия. Лига Эровнули
Стадион:
Стадион имени Михаила Месхи
Сайт:
http://www.fcsaburtalo.ge/
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
31
Макаридзе Георгий
Вра
36
€ 0.05 млн
16
Revaz Kurtanidze
Вра
-
1
Tornike Megrelishvili
Вра
-
5
Джинджолава Джемали Георгий
Защ
26
€ 0.4 млн
4
Селимович Вахид
Защ
29
€ 0.3 млн
3
Чанчар Филлип
Защ
25
€ 0.3 млн
40
Кобуладзе Гиорги
Защ
29
€ 0.125 млн
25
Амисулашвили Александр
Защ
44
-
22
Sebastián Figueredo
Защ
-
23
Гулиев Эльдар
Пол
24
€ 0.6 млн
27
Куция Георгий
Пол
27
€ 0.4 млн
6
Дадиани Николоз
Пол
21
€ 0.35 млн
8
Кардава Бакар
Пол
32
€ 0.25 млн
14
Абдуллахи Альхассан Ибрагим
Пол
30
€ 0.225 млн
19
Сихарулашвили Ника
Пол
23
€ 0.15 млн
33
Jean Marc Tiboue
Пол
-
7
Табатадзе Юри
Нап
26
€ 1.2 млн
24
Бедошвили Вахо
Нап
23
€ 0.35 млн
9
Дзагания Амиран
Нап
25
€ 0.3 млн
10
Начкебия Звиад
Нап
27
€ 0.15 млн
7
Daniel Kvartskhava
Нап
-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 3, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 5
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