Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
10
11
14
15
16
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
28
6
4
86
37
49
90
38
21
11
6
61
32
29
74
38
22
8
8
60
33
27
74
38
19
8
11
64
39
25
65
38
18
10
10
51
32
19
64
38
17
12
9
39
30
9
63
38
16
9
13
44
39
5
57
38
14
14
10
42
34
8
56
38
15
8
15
50
49
1
53
38
15
7
16
46
64
-18
52
38
12
13
13
44
43
1
49
38
12
13
13
39
45
-6
49
38
13
9
16
45
49
-4
48
38
12
10
16
38
46
-8
46
38
13
4
21
31
45
-14
43
38
10
9
19
36
41
-5
39
38
7
15
16
27
46
-19
36
38
8
8
22
24
58
-34
32
38
7
11
20
31
52
-21
32
38
3
11
24
18
62
-44
20
Команда
2
5
8
10
12
13
14
16
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
17
2
0
56
18
38
53
19
14
4
1
44
15
29
46
19
13
4
2
40
13
27
43
19
12
3
4
26
11
15
39
19
12
3
4
38
18
20
39
19
11
6
2
28
15
13
39
19
10
7
2
25
13
12
37
19
11
3
5
31
23
8
36
19
10
6
3
23
12
11
36
19
11
2
6
26
17
9
35
19
10
2
7
28
23
5
32
19
8
6
5
23
14
9
30
19
7
8
4
24
18
6
29
19
9
2
8
19
17
2
29
19
7
6
6
20
22
-2
27
19
6
7
6
18
15
3
25
19
5
8
6
13
17
-4
23
19
6
5
8
17
24
-7
23
19
4
5
10
16
22
-6
17
19
1
9
9
10
24
-14
12
Команда
3
5
9
10
12
14
15
16
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
11
4
4
30
19
11
37
19
8
7
4
21
19
2
31
19
8
4
7
16
18
-2
28
19
7
6
6
16
18
-2
27
19
7
5
7
26
21
5
26
19
6
7
6
25
21
4
25
19
5
7
7
19
23
-4
22
19
6
3
10
20
31
-11
21
19
5
5
9
20
25
-5
20
19
4
7
8
17
21
-4
19
19
5
3
11
16
24
-8
18
19
4
6
9
24
32
-8
18
19
3
7
9
17
26
-9
16
19
4
4
11
15
41
-26
16
19
3
6
10
15
30
-15
15
19
4
2
13
12
28
-16
14
19
2
7
10
14
29
-15
13
19
2
3
14
13
27
-14
9
19
2
3
14
7
34
-27
9
19
2
2
15
8
38
-30
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире