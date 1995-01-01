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    ЦСА - таблица

    Город Масейо
    Дивизион Бразилия-Серия Б
    Сайт http://www.centrosportivoalagoano.com/
    Тренер Марсело Кабо
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Фламенго 38 28 6 4 86:37 +49 90
    2. Палмейрас 38 21 11 6 61:32 +29 74
    3. Сантос 38 22 8 8 60:33 +27 74
    4. Гремио 38 19 8 11 64:39 +25 65
    5. Атлетико Пар 38 18 10 10 51:32 +19 64
    6. Сан-Паулу 38 17 12 9 39:30 +9 63
    7. Интернасьонал 38 16 9 13 44:39 +5 57
    8. Коринтианс 38 14 14 10 42:34 +8 56
    9. Форталеза 38 15 8 15 50:49 +1 53
    10. Гойас 38 15 7 16 46:64 -18 52
    11. Баия 38 12 13 13 44:43 +1 49
    12. Васко да Гама 38 12 13 13 39:45 -6 49
    13. Атлетико Минейро 38 13 9 16 45:49 -4 48
    14. Флуминенсе 38 12 10 16 38:46 -8 46
    15. Ботафого 38 13 4 21 31:45 -14 43
    16. Сеара 38 10 9 19 36:41 -5 39
    17. Крузейро 38 7 15 16 27:46 -19 36
    18. Шапекоэнсе 38 7 11 20 31:52 -21 32
    19. ЦСА 38 8 8 22 24:58 -34 32
    20. Аваи 38 3 11 24 18:62 -44 20
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Фламенго 19 17 2 0 56:18 +38 53
    2. Сантос 19 14 4 1 44:15 +29 46
    3. Палмейрас 19 13 4 2 40:13 +27 43
    4. Гремио 19 12 3 4 38:18 +20 39
    5. Атлетико Пар 19 12 3 4 26:11 +15 39
    6. Интернасьонал 19 11 6 2 28:15 +13 39
    7. Коринтианс 19 10 7 2 25:13 +12 37
    8. Гойас 19 11 3 5 31:23 +8 36
    9. Сан-Паулу 19 10 6 3 23:12 +11 36
    10. Форталеза 19 11 2 6 26:17 +9 35
    11. Атлетико Минейро 19 10 2 7 28:23 +5 32
    12. Сеара 19 8 6 5 23:14 +9 30
    13. Ботафого 19 9 2 8 19:17 +2 29
    14. Баия 19 7 8 4 24:18 +6 29
    15. Васко да Гама 19 7 6 6 20:22 -2 27
    16. Флуминенсе 19 6 7 6 18:15 +3 25
    17. ЦСА 19 6 5 8 17:24 -7 23
    18. Крузейро 19 5 8 6 13:17 -4 23
    19. Шапекоэнсе 19 4 5 10 16:22 -6 17
    20. Аваи 19 1 9 9 10:24 -14 12
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Фламенго 19 11 4 4 30:19 +11 37
    2. Палмейрас 19 8 7 4 21:19 +2 31
    3. Сантос 19 8 4 7 16:18 -2 28
    4. Сан-Паулу 19 7 6 6 16:18 -2 27
    5. Гремио 19 7 5 7 26:21 +5 26
    6. Атлетико Пар 19 6 7 6 25:21 +4 25
    7. Васко да Гама 19 5 7 7 19:23 -4 22
    8. Флуминенсе 19 6 3 10 20:31 -11 21
    9. Баия 19 5 5 9 20:25 -5 20
    10. Коринтианс 19 4 7 8 17:21 -4 19
    11. Интернасьонал 19 5 3 11 16:24 -8 18
    12. Форталеза 19 4 6 9 24:32 -8 18
    13. Гойас 19 4 4 11 15:41 -26 16
    14. Атлетико Минейро 19 3 7 9 17:26 -9 16
    15. Шапекоэнсе 19 3 6 10 15:30 -15 15
    16. Ботафого 19 4 2 13 12:28 -16 14
    17. Крузейро 19 2 7 10 14:29 -15 13
    18. Сеара 19 2 3 14 13:27 -14 9
    19. ЦСА 19 2 3 14 7:34 -27 9
    20. Аваи 19 2 2 15 8:38 -30 8
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