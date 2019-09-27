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    Марсело Кабо

    Тренер
    Имя Марсело
    Фамилия Кабо
    Команда ЦСА
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 6 декабря 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЦСА 18 4 13 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.09.2019 Палмейрас 6 : 2 ЦСА
    29.09.2019 Сантос 2 : 0 ЦСА
    07.10.2019 ЦСА 3 : 1 Аваи
    10.10.2019 ЦСА 1 : 0 Интернасьонал
    12.10.2019 Гойас 1 : 0 ЦСА
    17.10.2019 ЦСА 2 : 2 Атлетико Минейро
    22.10.2019 Ботафого 2 : 1 ЦСА
    28.10.2019 Фламенго 1 : 0 ЦСА
    31.10.2019 ЦСА 2 : 1 Коринтианс
    04.11.2019 Атлетико Паранаэнсе 1 : 0 ЦСА
    08.11.2019 Гремио 2 : 1 ЦСА
    11.11.2019 ЦСА 0 : 3 Васко да Гама
    18.11.2019 Форталеза 3 : 0 ЦСА
    26.11.2019 ЦСА 0 : 1 Флуминенсе
    29.11.2019 Крузейро 0 : 1 ЦСА
    02.12.2019 ЦСА 1 : 2 Баия
    05.12.2019 Шапекоэнсе 3 : 0 ЦСА
    08.12.2019 ЦСА 1 : 2 Сан-Паулу
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