Марсело Кабо
Тренер
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Кабо
|Команда
|ЦСА
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|6 декабря 1966
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Кабо
|Команда
|ЦСА
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|6 декабря 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ЦСА
|18
|4
|13
|1
|Дата
|Матч
|27.09.2019
|Палмейрас
|6 : 2
|ЦСА
|29.09.2019
|Сантос
|2 : 0
|ЦСА
|07.10.2019
|ЦСА
|3 : 1
|Аваи
|10.10.2019
|ЦСА
|1 : 0
|Интернасьонал
|12.10.2019
|Гойас
|1 : 0
|ЦСА
|17.10.2019
|ЦСА
|2 : 2
|Атлетико Минейро
|22.10.2019
|Ботафого
|2 : 1
|ЦСА
|28.10.2019
|Фламенго
|1 : 0
|ЦСА
|31.10.2019
|ЦСА
|2 : 1
|Коринтианс
|04.11.2019
|Атлетико Паранаэнсе
|1 : 0
|ЦСА
|08.11.2019
|Гремио
|2 : 1
|ЦСА
|11.11.2019
|ЦСА
|0 : 3
|Васко да Гама
|18.11.2019
|Форталеза
|3 : 0
|ЦСА
|26.11.2019
|ЦСА
|0 : 1
|Флуминенсе
|29.11.2019
|Крузейро
|0 : 1
|ЦСА
|02.12.2019
|ЦСА
|1 : 2
|Баия
|05.12.2019
|Шапекоэнсе
|3 : 0
|ЦСА
|08.12.2019
|ЦСА
|1 : 2
|Сан-Паулу