Турниры:
Бразилия. Серия А 2019
|38 тур
|8 декабря, воскресенье
|22:00
|ЦСА
|1:2
|Сан-Паулу
|37 тур
|5 декабря, четверг
|00:00
|Шапекоэнсе
|3:0
|ЦСА
|36 тур
|2 декабря, понедельник
|00:00
|ЦСА
|1:2
|Баия
|35 тур
|29 ноября, пятница
|03:30
|Крузейро
|0:1
|ЦСА
|34 тур
|26 ноября, вторник
|02:00
|ЦСА
|0:1
|Флуминенсе
|33 тур
|18 ноября, понедельник
|01:00
|Форталеза
|3:0
|ЦСА
|32 тур
|11 ноября, понедельник
|01:00
|ЦСА
|0:3
|Васко да Гама
|31 тур
|8 ноября, пятница
|03:00
|Гремио
|2:1
|ЦСА
|30 тур
|4 ноября, понедельник
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|ЦСА
|29 тур
|31 октября, четверг
|03:30
|ЦСА
|2:1
|Коринтианс
|28 тур
|28 октября, понедельник
|01:00
|Фламенго
|1:0
|ЦСА
|27 тур
|22 октября, вторник
|02:00
|Ботафого
|2:1
|ЦСА
|26 тур
|17 октября, четверг
|01:15
|ЦСА
|2:2
|Атлетико Минейро
|25 тур
|12 октября, суббота
|23:00
|Гойас
|1:0
|ЦСА
|24 тур
|10 октября, четверг
|01:15
|ЦСА
|1:0
|Интернасьонал
|23 тур
|7 октября, понедельник
|01:00
|ЦСА
|3:1
|Аваи
|22 тур
|29 сентября, воскресенье
|22:00
|Сантос
|2:0
|ЦСА
|21 тур
|27 сентября, пятница
|01:15
|Палмейрас
|6:2
|ЦСА
|20 тур
|22 сентября, воскресенье
|22:00
|ЦСА
|1:0
|Сеара
|19 тур
|16 сентября, понедельник
|01:00
|Сан-Паулу
|1:1
|ЦСА
|18 тур
|9 сентября, понедельник
|01:00
|ЦСА
|2:0
|Шапекоэнсе
|17 тур
|31 августа, суббота
|23:00
|Баия
|1:0
|ЦСА
|16 тур
|26 августа, понедельник
|01:00
|ЦСА
|1:1
|Крузейро
|15 тур
|18 августа, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|0:1
|ЦСА
|14 тур
|13 августа, вторник
|02:00
|ЦСА
|0:2
|Форталеза
|13 тур
|5 августа, понедельник
|01:00
|Васко да Гама
|0:0
|ЦСА
|12 тур
|30 июля, вторник
|02:00
|ЦСА
|0:0
|Гремио
|11 тур
|21 июля, воскресенье
|01:00
|ЦСА
|0:4
|Атлетико Паранаэнсе
|10 тур
|14 июля, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:0
|ЦСА
|9 тур
|13 июня, четверг
|03:30
|ЦСА
|0:2
|Фламенго
|8 тур
|10 июня, понедельник
|01:00
|ЦСА
|1:2
|Ботафого
|7 тур
|3 июня, понедельник
|01:00
|Атлетико Минейро
|4:0
|ЦСА
|6 тур
|28 мая, вторник
|02:00
|ЦСА
|1:0
|Гойас
|5 тур
|19 мая, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|2:0
|ЦСА
|4 тур
|13 мая, понедельник
|01:00
|Аваи
|0:0
|ЦСА
|3 тур
|5 мая, воскресенье
|22:00
|ЦСА
|0:0
|Сантос
|2 тур
|1 мая, среда
|22:00
|ЦСА
|1:1
|Палмейрас
|1 тур
|28 апреля, воскресенье
|22:00
|Сеара
|4:0
|ЦСА