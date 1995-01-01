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    ЦСА - результаты

    Город Масейо
    Дивизион Бразилия-Серия Б
    Сайт http://www.centrosportivoalagoano.com/
    Тренер Марсело Кабо
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2019
    38 тур
    		8 декабря, воскресенье 22:00 ЦСА 1:2 Сан-Паулу
    37 тур
    		5 декабря, четверг 00:00 Шапекоэнсе 3:0 ЦСА
    36 тур
    		2 декабря, понедельник 00:00 ЦСА 1:2 Баия
    35 тур
    		29 ноября, пятница 03:30 Крузейро 0:1 ЦСА
    34 тур
    		26 ноября, вторник 02:00 ЦСА 0:1 Флуминенсе
    33 тур
    		18 ноября, понедельник 01:00 Форталеза 3:0 ЦСА
    32 тур
    		11 ноября, понедельник 01:00 ЦСА 0:3 Васко да Гама
    31 тур
    		8 ноября, пятница 03:00 Гремио 2:1 ЦСА
    30 тур
    		4 ноября, понедельник 00:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 ЦСА
    29 тур
    		31 октября, четверг 03:30 ЦСА 2:1 Коринтианс
    28 тур
    		28 октября, понедельник 01:00 Фламенго 1:0 ЦСА
    27 тур
    		22 октября, вторник 02:00 Ботафого 2:1 ЦСА
    26 тур
    		17 октября, четверг 01:15 ЦСА 2:2 Атлетико Минейро
    25 тур
    		12 октября, суббота 23:00 Гойас 1:0 ЦСА
    24 тур
    		10 октября, четверг 01:15 ЦСА 1:0 Интернасьонал
    23 тур
    		7 октября, понедельник 01:00 ЦСА 3:1 Аваи
    22 тур
    		29 сентября, воскресенье 22:00 Сантос 2:0 ЦСА
    21 тур
    		27 сентября, пятница 01:15 Палмейрас 6:2 ЦСА
    20 тур
    		22 сентября, воскресенье 22:00 ЦСА 1:0 Сеара
    19 тур
    		16 сентября, понедельник 01:00 Сан-Паулу 1:1 ЦСА
    18 тур
    		9 сентября, понедельник 01:00 ЦСА 2:0 Шапекоэнсе
    17 тур
    		31 августа, суббота 23:00 Баия 1:0 ЦСА
    16 тур
    		26 августа, понедельник 01:00 ЦСА 1:1 Крузейро
    15 тур
    		18 августа, воскресенье 22:00 Флуминенсе 0:1 ЦСА
    14 тур
    		13 августа, вторник 02:00 ЦСА 0:2 Форталеза
    13 тур
    		5 августа, понедельник 01:00 Васко да Гама 0:0 ЦСА
    12 тур
    		30 июля, вторник 02:00 ЦСА 0:0 Гремио
    11 тур
    		21 июля, воскресенье 01:00 ЦСА 0:4 Атлетико Паранаэнсе
    10 тур
    		14 июля, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:0 ЦСА
    9 тур
    		13 июня, четверг 03:30 ЦСА 0:2 Фламенго
    8 тур
    		10 июня, понедельник 01:00 ЦСА 1:2 Ботафого
    7 тур
    		3 июня, понедельник 01:00 Атлетико Минейро 4:0 ЦСА
    6 тур
    		28 мая, вторник 02:00 ЦСА 1:0 Гойас
    5 тур
    		19 мая, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:0 ЦСА
    4 тур
    		13 мая, понедельник 01:00 Аваи 0:0 ЦСА
    3 тур
    		5 мая, воскресенье 22:00 ЦСА 0:0 Сантос
    2 тур
    		1 мая, среда 22:00 ЦСА 1:1 Палмейрас
    1 тур
    		28 апреля, воскресенье 22:00 Сеара 4:0 ЦСА
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