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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
ЦСА - Шапекоэнсе
ЦСА - Шапекоэнсе: обзор матча 09 сентября 2019
ЦСА
09.09.2019, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Шапекоэнсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЦСА - Шапекоэнсе
3
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЦСА
Бразилия. Серия А, 38 тур
ЦСА
1 : 2
08.12.2019
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
05.12.2019
ЦСА
Бразилия. Серия А, 36 тур
ЦСА
1 : 2
02.12.2019
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
0 : 1
29.11.2019
ЦСА
Бразилия. Серия А, 34 тур
ЦСА
0 : 1
26.11.2019
Флуминенсе
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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Шапекоэнсе
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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