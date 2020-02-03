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06.04.2017 01:00Когда-то футбол в США называли спортом для мигрантов из Мексики или Колумбии. А теперь популярность МЛС сравнима с лигами типа НБА и НХЛ. «Бомбардир» объясняет, как и почему соккер стал таким модным.4
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03.04.2017 11:30Новый турнир сборных, история президента УЕФА, футбол России в мемах. Главные материалы недели на «Бомбардире»Кто убивает сборную России, как властная мама и парализованный отец воспитали самого талантливого француза современности, почему футбол в Америке − это здорово. «Бомбардир» подводит итоги недели сборником наиболее важных текстов.
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