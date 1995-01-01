Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|32
|Султонов Сухроб
|Вра
|34
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|1
|Абдужалилов Абдумавлон
|Вра
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|55
|Исмоилов Анзур
|Защ
|38
|5
|0
|0
|0
|0
|-
|4
|Рогач Иван
|Защ
|31
|5
|0
|0
|3
|0
|-
|26
|Юлдашев Абдуллох
|Защ
|21
|5
|0
|0
|1
|0
|-
|14
|Комилов Дилшод
|Защ
|24
|5
|2
|1
|2
|0
|-
|8
|Крайсник Дамьян
|Пол
|26
|5
|2
|0
|1
|0
|-
|17
|Турсунов Санжар
|Пол
|37
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|70
|Турдиалиев Абубакр-Ризо
|Пол
|23
|3
|0
|0
|1
|0
|-
|77
|Мирзаев Лазизбек
|Пол
|17
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|27
|Синдаров Собит
|Пол
|27
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|23
|Хошимбоев Жахонгир
|Пол
|18
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|7
|Абдунабиев Сардор
|Нап
|25
|5
|2
|0
|1
|0
|-
|22
|Хасанов Мухаммаданас
|Нап
|28
|5
|0
|0
|0
|0
|-
|2
|Абдурашидов Абдулазизхон
|Нап
|23
|5
|0
|0
|1
|0
|-
|10
|Булатович Иван
|Нап
|28
|5
|1
|1
|2
|0
|-
|15
|Хакимов Джасур
|Нап
|29
|4
|0
|1
|0
|0
|-
|11
|Абдуллаев Иззатилла
|Нап
|28
|3
|0
|0
|1
|0
|-
Всего игроков: 18, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 6, нападающих: 6