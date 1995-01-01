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    Локомотив - состав

    Город Ташкент
    Дивизион Узбекистан-Суперлига
    Сайт lokomotiv.uz/?lang=uz
    Стадион Локомотив
    Тренер Александар Стоймирович
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    32 Султонов Сухроб Узбекистан Вра 34 3 0 0 0 0 -
    1 Абдужалилов Абдумавлон Узбекистан Вра 29 2 0 0 0 0 -
    55 Исмоилов Анзур Узбекистан Защ 38 5 0 0 0 0 -
    4 Рогач Иван Сербия Защ 31 5 0 0 3 0 -
    26 Юлдашев Абдуллох Узбекистан Защ 21 5 0 0 1 0 -
    14 Комилов Дилшод Узбекистан Защ 24 5 2 1 2 0 -
    8 Крайсник Дамьян Сербия Пол 26 5 2 0 1 0 -
    17 Турсунов Санжар Узбекистан Россия Пол 37 3 0 0 0 0 -
    70 Турдиалиев Абубакр-Ризо Узбекистан Пол 23 3 0 0 1 0 -
    77 Мирзаев Лазизбек Узбекистан Пол 17 3 0 0 0 0 -
    27 Синдаров Собит Узбекистан Пол 27 3 0 0 0 0 -
    23 Хошимбоев Жахонгир Узбекистан Пол 18 1 0 0 0 0 -
    7 Абдунабиев Сардор Узбекистан Нап 25 5 2 0 1 0 -
    22 Хасанов Мухаммаданас Узбекистан Нап 28 5 0 0 0 0 -
    2 Абдурашидов Абдулазизхон Узбекистан Нап 23 5 0 0 1 0 -
    10 Булатович Иван Черногория Нап 28 5 1 1 2 0 -
    15 Хакимов Джасур Узбекистан Нап 29 4 0 1 0 0 -
    11 Абдуллаев Иззатилла Узбекистан Нап 28 3 0 0 1 0 -
    Всего игроков: 18, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 6, нападающих: 6
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