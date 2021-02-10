- 10 февраля 2021
- 14:58 «Раздевалка метр на метр». Ташкентский «Локомотив» отказался играть с «Ротором» 15
- 10 февраля 2020
- 10:20 Фото «Уфа» объявила о переходе 19-летнего полузащитника сборной Узбекистана Урунова 5
- 2 января 2020
- 17:39 Кирилл Погребняк перешел из «Фалькенберга» в ташкентский «Локомотив» 2
- 16 января 2019
- 17:22 Кононов – о победе над «Локомотивом»: «Айртон сыграл отлично. Ребята из «Чертаново» – тоже» 17
- 15:58 Товарищеский матч. «Спартак» забил пять голов узбекскому «Локомотиву». За москвичей отличились Миронов и Глушенков 24
- 22 января 2018
- 17:49 Товарищеский матч. Голы Вандерсона и Лаборде принесли «Краснодару» победу над ташкентским «Локомотивом» 2
- 20 января 2017
- 17:53 Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с ташкентским «Локомотивом» 19
- 6 января 2017
- 20:47 «Зенит» на сборах сыграет с «Айнтрахтом» и «Локомотивом»