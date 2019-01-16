Кононов – о победе над «Локомотивом»: «Айртон сыграл отлично. Ребята из «Чертаново» – тоже»

На первый взгляд победы в спарингах не важны и их значение не надо преувеличивать.
Но и уменьшать не надо.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над ташкентским «Локомотивом» (5:2) в товарищеском матче отметил игру новичков команды – защитника Айртона Лукаса и полузащитников Наиля Умярова и Максима Глушенкова. Последний отметился голом.
«Айртон сыграл отлично. Достаточно хорошо играет и в атаке, и в обороне. Понятно, что сейчас он под нагрузками, так что ждать прямо суперигру сейчас не стоит. Всему придет логическое завершение. Пока он адаптируется и к нагрузкам, и к команде.
Чертановские ребята отлично себя проявили. Глушенков классный гол забил, и еще момент у него был. Умяров очень уверенно играет, как будто уже давно в «Спартаке».
Оценка за сбор? Никогда не ставлю высшую оценку. Но четверка по пятибалльной шкале – железно», – сказал Кононов.
- Айртон перешел в «Спартак» из «Флуминенсе» в начале этого года.
- Умяров и Глушенков этой зимой перебрались в московский клуб из «Чертаново».
- Во встрече с «Локомотивом» все трое футболистов дебютировали за красно-белых.