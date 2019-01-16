Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кононов – о победе над «Локомотивом»: «Айртон сыграл отлично. Ребята из «Чертаново» – тоже»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над ташкентским «Локомотивом» (5:2) в товарищеском матче отметил игру новичков команды – защитника Айртона Лукаса и полузащитников Наиля Умярова и Максима Глушенкова. Последний отметился голом.

    «Айртон сыграл отлично. Достаточно хорошо играет и в атаке, и в обороне. Понятно, что сейчас он под нагрузками, так что ждать прямо суперигру сейчас не стоит. Всему придет логическое завершение. Пока он адаптируется и к нагрузкам, и к команде.

    Чертановские ребята отлично себя проявили. Глушенков классный гол забил, и еще момент у него был. Умяров очень уверенно играет, как будто уже давно в «Спартаке».

    Оценка за сбор? Никогда не ставлю высшую оценку. Но четверка по пятибалльной шкале – железно», – сказал Кононов.

    • Айртон перешел в «Спартак» из «Флуминенсе» в начале этого года.
    • Умяров и Глушенков этой зимой перебрались в московский клуб из «Чертаново».
    • Во встрече с «Локомотивом» все трое футболистов дебютировали за красно-белых.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2019 17:22
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 17 января 2019, 07:24

      На первый взгляд победы в спарингах не важны и их значение не надо преувеличивать.
      Но и уменьшать не надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 17 января 2019, 00:55

      Кононов толковый тренер и хлеб свой даром не ест.
      Главная проблема для него будет дальше, он не работал в клубе к которому приковано столько внимания, а главные проблемы для него начнутся позже когда пойдёт давление в плане результата под финиш чемпионат и тут парни ( поклонники спартака) многое зависеть будет от вас. Вы срали Скалу,Саламыча,Эмери много было всяких только Валеру терпели до определённого момента. Так что многое зависеть от вас.Кононов под таким прессом ещё работал, посмотрим увидим но работать он умеет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 16 января 2019, 23:11

      Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28515

      JTherry 16 января 2019, 23:03

      несмотря на незначительность данного спарринга, мне понравилось, что Спартак выиграл и рад за молодежь, смена подросла, происходит взросление... хоть этой победе не придаю особого значения...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 16 января 2019, 21:50

      По моему Кононов сильно преувеличивает данную победу.Я конечно же рад, но выводы буду делать после матчей с более равными соперниками.Узбеки в принципе достаточно сбалансированы, но всё таки не фонтан.
      Удачи парням.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20837

      derrik2000 16 января 2019, 21:44

      Мне Умяров понравился: настолько ЗРЕЛО ИГРАЛ, я аж удивился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 января 2019, 21:12

      Хвалебные Оды! Что-то мне это напоминает! Браво Кононов! Восхваляй дальше! Весна покажет что нахвалил!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 января 2019, 20:04

      С Чертаново?
      Раньше Люберецкие гремели..)
      Пошли меняться времена и нравы...Передел.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 18:51

      Смена растет достойная.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6063

      rash1959 16 января 2019, 18:24

      Позитивно. Главное, чтобы правдиво было сказано.

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11