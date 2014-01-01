Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сборная Мьянмы по футболу - Таблица

Товарищеские матчи. Сборные
Тренер:
Мьо Хлаинг Вин
Состав Статистика Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Вьетнам
2
Йемен
3
ОАЭ
4
Южная Корея
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
1
Вьетнам
2
Таджикистан
3
Австралия
4
Бахрейн
5
Индонезия
6
Иордания
7
Ирак
8
Иран
9
КНДР
10
Катар
11
Киргизия
12
Китай
13
Кувейт
14
ОАЭ
15
Оман
16
Палестина
17
Саудовская Аравия
18
Сингапур
19
Сирия
20
Таиланд
21
Узбекистан
22
Южная Корея
23
Япония
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа A
1
Таджикистан
2
Филиппины
3
Восточный Тимор
4
Мальдивы
5
Ирак
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
14
3
11
14
6
4
2
0
16
6
10
14
6
1
0
5
4
15
-11
3
6
1
0
5
3
13
-10
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа B
1
Йемен
2
Ливан
3
Бутан
4
Бруней
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
20
1
19
14
6
4
1
1
14
2
12
13
6
1
1
4
4
16
-12
4
6
1
0
5
3
22
-19
3
Группа C
1
Сингапур
2
Гонконг
3
Бангладеш
4
Индия
5
Таджикистан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
8
4
4
14
6
2
2
2
8
8
0
8
6
1
2
3
6
8
-2
5
6
1
2
3
4
6
-2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа D
1
Таиланд
2
Туркменистан
3
Шри-Ланка
4
Индонезия
5
Китайский Тайбэй
6
Япония
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
16
5
11
15
6
4
0
2
11
7
4
12
6
3
0
3
8
9
-1
9
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
6
5
19
-14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа E
1
Сирия
2
Мьянма
3
Афганистан
4
Пакистан
5
Киргизия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
21
2
19
18
6
4
0
2
8
11
-3
12
6
0
2
4
4
11
-7
2
6
0
2
4
2
11
-9
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа F
1
Малайзия
2
Вьетнам
3
Лаос
4
Непал
5
Южная Корея
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
16
4
12
15
6
5
0
1
14
6
8
15
6
2
0
4
4
16
-12
6
6
0
0
6
2
10
-8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
1
Вьетнам
2
Йемен
3
ОАЭ
4
Южная Корея
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
1
Вьетнам
2
Таджикистан
3
Австралия
4
Бахрейн
5
Индонезия
6
Иордания
7
Ирак
8
Иран
9
КНДР
10
Катар
11
Киргизия
12
Китай
13
Кувейт
14
ОАЭ
15
Оман
16
Палестина
17
Саудовская Аравия
18
Сингапур
19
Сирия
20
Таиланд
21
Узбекистан
22
Южная Корея
23
Япония
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 2
1
Филиппины
2
Таджикистан
3
Мальдивы
4
Восточный Тимор
5
Ирак
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
4
5
7
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
1
0
2
2
9
-7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 3
1
Йемен
2
Ливан
3
Бутан
4
Бруней
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
16
1
15
7
3
2
0
1
7
2
5
6
3
1
1
1
2
5
-3
4
3
1
0
2
2
6
-4
3
Группа 4
1
Сингапур
2
Индия
3
Гонконг
4
Бангладеш
5
Таджикистан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
5
6
-1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 5
1
Таиланд
2
Туркменистан
3
Шри-Ланка
4
Индонезия
5
Китайский Тайбэй
6
Япония
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
3
0
0
8
3
5
9
3
2
0
1
4
5
-1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
3
11
-8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 6
1
Сирия
2
Мьянма
3
Афганистан
4
Пакистан
5
Киргизия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
12
2
10
9
3
2
0
1
3
4
-1
6
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
1
7
-6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 7
1
Малайзия
2
Вьетнам
3
Лаос
4
Непал
5
Южная Корея
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
1
10
9
3
3
0
0
11
2
9
9
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
0
0
3
0
3
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
1
Йемен
2
ОАЭ
3
Южная Корея
4
Вьетнам
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
1
Таджикистан
2
Австралия
3
Бахрейн
4
Индонезия
5
Иордания
6
Ирак
7
Иран
8
КНДР
9
Катар
10
Киргизия
11
Китай
12
Кувейт
13
ОАЭ
14
Оман
15
Палестина
16
Саудовская Аравия
17
Сингапур
18
Сирия
19
Таиланд
20
Узбекистан
21
Южная Корея
22
Япония
23
Вьетнам
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 2
1
Таджикистан
2
Филиппины
3
Ирак
4
Восточный Тимор
5
Мальдивы
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
10
2
8
7
3
2
1
0
7
2
5
7
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
2
6
-4
0
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 3
1
Йемен
2
Ливан
3
Бруней
4
Бутан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
0
4
7
3
2
1
0
7
0
7
7
3
0
0
3
1
16
-15
0
3
0
0
3
2
11
-9
0
Группа 4
1
Сингапур
2
Гонконг
3
Бангладеш
4
Индия
5
Таджикистан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
3
3
9
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 5
1
Таиланд
2
Туркменистан
3
Шри-Ланка
4
Индонезия
5
Китайский Тайбэй
6
Япония
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
11
4
7
6
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
1
0
2
4
4
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
2
8
-6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 6
1
Сирия
2
Мьянма
3
Пакистан
4
Афганистан
5
Киргизия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
0
9
9
3
2
0
1
5
7
-2
6
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
1
2
2
7
-5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 7
1
Малайзия
2
Вьетнам
3
Лаос
4
Непал
5
Южная Корея
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
2
0
1
3
4
-1
6
3
1
0
2
2
10
-8
3
3
0
0
3
2
7
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ВидеоГенич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
1
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
4
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
4
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
12
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+