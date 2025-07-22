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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Оруба
Новости
Аль-Оруба - новости команды
Сакака
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Аль-Оруба
Сайт:
http://orobahfc.com/
Тренер:
Альваро Пачеко
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
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Игрок «Акрона» перешел в саудовский клуб
25 сентября
«Спартаку» предложили подписать экс-защитника «Челси» и сборной Франции
2025.07.22 16:39
19
Экс-игрок «Челси» и сборной Франции может перейти в «Динамо»
2025.07.19 11:43
3
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Оруба» – «Аль-Таавун»: Высшая лига, 26 мая 2025
2025.05.25 10:39
Прогноз на точный счет матча «Аль-Кадисия» – «Аль-Оруба»: Высшая лига, 20 мая 2025
2025.05.19 09:38
Прогноз на точный счет матча «Аль-Оруба» – «Халидж»: Высшая лига Саудовской Аравии, 16 мая 2025
2025.05.15 10:33
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Аль-Оруба»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025
2025.05.12 17:55
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Оруба»: Саудовская Аравия, Высшая лига, 12 мая 2025
2025.05.11 10:50
У Шунина было три варианта продолжения карьеры за границей
2025.05.08 19:50
«Аль-Рияд» – «Аль-Оруба»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2025 с коэффициентом 1.87
2025.04.30 08:36
«Аль-Оруба» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.04.23 13:29
«Аль-Оруба» – «Аль-Раэд»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.1
2025.04.18 13:49
Трансляция
«Аль-Оруба» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025
2025.02.28 20:50
Трансляция
«Аль-Оруба» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025
2025.01.11 15:35
В трех саудовских клубах возникли проблемы с выплатой зарплат легионерам
2024.11.18 16:59
1
Трансляция
«Аль-Оруба» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024
2024.11.07 18:50
905-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Орубу»
2024.10.05 20:20
Трансляция
«Аль-Наср» – «Аль-Оруба»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024
2024.10.05 17:05
Серхио Рамос определился с новым клубом
2024.08.29 21:47
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