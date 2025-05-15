16 мая на стадионе Al-Jouf University Stadium состоится матч между «Аль-Орубой» и «Халиджем» в рамках 32 тура Высшей лиги Саудовской Аравии. Оба клуба находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за сохранение места в элите. «Аль-Оруба» пока в зоне вылета, но показывает признаки атакующей активности, тогда как «Халидж» имеет на несколько очков больше, но никак не может стабилизировать результаты. Учитывая текущую форму и оборонительные проблемы обеих сторон, ожидается открытая и результативная игра.

«Аль-Оруба»

Хозяева провели 31 матч и набрали 30 очков, находясь на 16-й строчке. В последних пяти турах команда забила 6 мячей, но при этом пропустила сразу 14 (в среднем 2.80 за игру), включая разгром от «Аль-Хиляля» со счeтом 0:4. Проблемы в обороне системные – «Аль-Оруба» пропускает уже в 11 матчах подряд. Надежда на результат связана с Омара Аль Сомахом – 10 голов в 14 встречах. В атаке команда часто полагается на длинные передачи и игру второго темпа, но из-за слабой поддержки в центре поля допускает большие разрывы между линиями.

«Халидж»

Гости занимают 11-е место с 34 очками. Они не выигрывают уже пять туров, за которые пропустили 13 мячей (в среднем 2.60 за матч), забив лишь 4. Основная проблема «Халиджа» – нестабильность в обороне и отсутствие плотной опеки на флангах. Несмотря на это, команда регулярно находит моменты в атаке и забивает в трeх последних матчах. В роли основного снайпера – Абдулла Аль-Салем с 11 мячами. «Халидж» часто уходит в глухую оборону после забитого, что приводит к потере контроля в концовке матчей.

Факты о командах

«Аль-Оруба»

30 очков, 16-е место

В среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает 2.80 гола за матч

Пропускает в 11 матчах подряд

Победа над «Аль-Риядом» 4:2 – единственный успех за месяц

«Халидж»

34 очка, 11-е место

В среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает 2.60 гола за матч

Не выигрывает в 5 турах

Пропускает в 10 матчах подряд

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 3 0 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур Халидж 3 : 0 Аль-Оруба

Прогноз на матч «Аль-Оруба» – «Халидж»

Обе команды имеют серьeзные проблемы в обороне, при этом обладают исполнителями, способными реализовывать моменты. «Аль-Оруба» на своeм поле выглядит чуть агрессивнее, особенно в начале матчей, но слабость в защите не позволяет удерживать преимущество. «Халидж» может использовать пространство, которое оставляют хозяева. Учитывая форму и стиль игры команд, наиболее вероятным выглядит обмен голами и победа гостей в результативной встрече.

Прогноз на точный счeт: победа «Халиджа» со счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки: