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Прогноз на точный счет матча «Аль-Оруба» – «Халидж»: Высшая лига Саудовской Аравии, 16 мая 2025

15 мая 2025 10:50
Аль-Оруба - Халидж
16 мая 2025, пятница 19:40 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
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5.9
Точный счёт 2:1 в пользу «Халиджа»
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16 мая на стадионе Al-Jouf University Stadium состоится матч между «Аль-Орубой» и «Халиджем» в рамках 32 тура Высшей лиги Саудовской Аравии. Оба клуба находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за сохранение места в элите. «Аль-Оруба» пока в зоне вылета, но показывает признаки атакующей активности, тогда как «Халидж» имеет на несколько очков больше, но никак не может стабилизировать результаты. Учитывая текущую форму и оборонительные проблемы обеих сторон, ожидается открытая и результативная игра.

«Аль-Оруба»

Хозяева провели 31 матч и набрали 30 очков, находясь на 16-й строчке. В последних пяти турах команда забила 6 мячей, но при этом пропустила сразу 14 (в среднем 2.80 за игру), включая разгром от «Аль-Хиляля» со счeтом 0:4. Проблемы в обороне системные – «Аль-Оруба» пропускает уже в 11 матчах подряд. Надежда на результат связана с Омара Аль Сомахом – 10 голов в 14 встречах. В атаке команда часто полагается на длинные передачи и игру второго темпа, но из-за слабой поддержки в центре поля допускает большие разрывы между линиями.

«Халидж»

Гости занимают 11-е место с 34 очками. Они не выигрывают уже пять туров, за которые пропустили 13 мячей (в среднем 2.60 за матч), забив лишь 4. Основная проблема «Халиджа» – нестабильность в обороне и отсутствие плотной опеки на флангах. Несмотря на это, команда регулярно находит моменты в атаке и забивает в трeх последних матчах. В роли основного снайпера – Абдулла Аль-Салем с 11 мячами. «Халидж» часто уходит в глухую оборону после забитого, что приводит к потере контроля в концовке матчей.

Факты о командах

«Аль-Оруба»

  • 30 очков, 16-е место
  • В среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает 2.80 гола за матч
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • Победа над «Аль-Риядом» 4:2 – единственный успех за месяц

«Халидж»

  • 34 очка, 11-е место
  • В среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает 2.60 гола за матч
  • Не выигрывает в 5 турах
  • Пропускает в 10 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
3
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Халидж
3 : 0
17.01.2025
Аль-Оруба

Прогноз на матч «Аль-Оруба» – «Халидж»

Обе команды имеют серьeзные проблемы в обороне, при этом обладают исполнителями, способными реализовывать моменты. «Аль-Оруба» на своeм поле выглядит чуть агрессивнее, особенно в начале матчей, но слабость в защите не позволяет удерживать преимущество. «Халидж» может использовать пространство, которое оставляют хозяева. Учитывая форму и стиль игры команд, наиболее вероятным выглядит обмен голами и победа гостей в результативной встрече.

Прогноз на точный счeт: победа «Халиджа» со счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Халиджа» – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78
  • Индивидуальный тотал «Халиджа» больше 1.5 – коэффициент 2.00

5.9
Точный счёт 2:1 в пользу «Халиджа»
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Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Халидж Аль-Оруба
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