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«Аль-Оруба» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

23 апреля 2025 13:43
Аль-Оруба - Аль-Фейха
24 апр. 2025, четверг 19:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
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2.0
Победа «Аль-Фейхи» с форой (0) – коэфф. - 2.00
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24 апреля на стадионе Al-Jouf University Stadium состоится матч 29 тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором встретятся команды из нижней части таблицы. «Аль-Оруба» отчаянно сражается за выживание, а «Аль-Фейха» стремится оторваться от зоны вылета. Матч обещает быть напряжeнным, поскольку очки нужны обеим сторонам как воздух.

«Аль-Оруба»

Команда находится на 16-м месте и проигрывает на протяжении 5 матчей подряд. В последней игре был разгром от «Аль-Раэда» – 0:4. Всего в последних пяти турах «Аль-Оруба» пропустила 15 мячей, при этом забив всего один раз. Средняя результативность – 0.20 гола за игру, а пропускает команда в среднем по 3 мяча. Защита выглядит крайне нестабильно, а единственным светлым пятном остаeтся Омар Аль-Сома, автор 6 голов в 11 матчах, но и он давно не получал качественного мяча.

«Аль-Фейха»

«Аль-Фейха» идeт на 14-й строчке и показывает чуть более стабильные результаты. Хотя в прошлом туре команда потерпела сокрушительное поражение от «Аль-Ахли» (0:5), до этого были ничья с «Аль-Фатехом» (1:1) и победа над «Аль-Кадисией» (2:1). В последних пяти играх «Аль-Фейха» забила 5 и пропустила 9 голов. Команда не отличается крепкой обороной, но атакует более осмысленно, чем соперник. Главная ударная сила – Ренцо Лопес с 9 мячами в сезоне, и от его игры зависит многое.

Факты о командах

«Аль-Оруба»:

  • Проиграла 5 матчей подряд
  • Пропускает 8 матчей подряд
  • В среднем 3.00 пропущенных гола за игру

«Аль-Фейха»:

  • Победа и ничья в 2 из 3 последних матчей
  • В среднем 1.00 забитый и 1.80 пропущенного гола за матч
  • Не выигрывает в 3 из 4 последних выездных игр

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Оруба
2 : 2
24.04.2025
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
0 : 1
28.11.2024
Аль-Оруба

Прогноз на матч «Аль-Оруба» – «Аль-Фейха»

С учeтом текущей формы команд «Аль-Фейха» выглядит предпочтительнее. Несмотря на нестабильность, команда способна воспользоваться проблемами соперника. «Аль-Оруба» много пропускает и практически не создаeт моментов. Даже дома команда не имеет преимущества – последние два домашних матча проиграны без забитых голов. При этом «Аль-Фейха» регулярно поражает ворота соперников. Ставка на победу гостей с форой и низкую результативность хозяев выглядит оправданной.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Фейхи» с форой (0) – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Аль-Орубы» меньше 1 – коэффициент 1.75
  • Победа «Аль-Фейхи» или ничья и ТМ 3.5 – коэффициент 1.90

2.0
Победа «Аль-Фейхи» с форой (0) – коэфф. - 2.00
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Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Аль-Оруба
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