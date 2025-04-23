24 апреля на стадионе Al-Jouf University Stadium состоится матч 29 тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором встретятся команды из нижней части таблицы. «Аль-Оруба» отчаянно сражается за выживание, а «Аль-Фейха» стремится оторваться от зоны вылета. Матч обещает быть напряжeнным, поскольку очки нужны обеим сторонам как воздух.
«Аль-Оруба»
Команда находится на 16-м месте и проигрывает на протяжении 5 матчей подряд. В последней игре был разгром от «Аль-Раэда» – 0:4. Всего в последних пяти турах «Аль-Оруба» пропустила 15 мячей, при этом забив всего один раз. Средняя результативность – 0.20 гола за игру, а пропускает команда в среднем по 3 мяча. Защита выглядит крайне нестабильно, а единственным светлым пятном остаeтся Омар Аль-Сома, автор 6 голов в 11 матчах, но и он давно не получал качественного мяча.
«Аль-Фейха»
«Аль-Фейха» идeт на 14-й строчке и показывает чуть более стабильные результаты. Хотя в прошлом туре команда потерпела сокрушительное поражение от «Аль-Ахли» (0:5), до этого были ничья с «Аль-Фатехом» (1:1) и победа над «Аль-Кадисией» (2:1). В последних пяти играх «Аль-Фейха» забила 5 и пропустила 9 голов. Команда не отличается крепкой обороной, но атакует более осмысленно, чем соперник. Главная ударная сила – Ренцо Лопес с 9 мячами в сезоне, и от его игры зависит многое.
Факты о командах
«Аль-Оруба»:
- Проиграла 5 матчей подряд
- Пропускает 8 матчей подряд
- В среднем 3.00 пропущенных гола за игру
«Аль-Фейха»:
- Победа и ничья в 2 из 3 последних матчей
- В среднем 1.00 забитый и 1.80 пропущенного гола за матч
- Не выигрывает в 3 из 4 последних выездных игр
Прогноз на матч «Аль-Оруба» – «Аль-Фейха»
С учeтом текущей формы команд «Аль-Фейха» выглядит предпочтительнее. Несмотря на нестабильность, команда способна воспользоваться проблемами соперника. «Аль-Оруба» много пропускает и практически не создаeт моментов. Даже дома команда не имеет преимущества – последние два домашних матча проиграны без забитых голов. При этом «Аль-Фейха» регулярно поражает ворота соперников. Ставка на победу гостей с форой и низкую результативность хозяев выглядит оправданной.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Аль-Фейхи» с форой (0) – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Аль-Орубы» меньше 1 – коэффициент 1.75
- Победа «Аль-Фейхи» или ничья и ТМ 3.5 – коэффициент 1.90