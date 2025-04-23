24 апреля на стадионе Al-Jouf University Stadium состоится матч 29 тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором встретятся команды из нижней части таблицы. «Аль-Оруба» отчаянно сражается за выживание, а «Аль-Фейха» стремится оторваться от зоны вылета. Матч обещает быть напряжeнным, поскольку очки нужны обеим сторонам как воздух.

«Аль-Оруба»

Команда находится на 16-м месте и проигрывает на протяжении 5 матчей подряд. В последней игре был разгром от «Аль-Раэда» – 0:4. Всего в последних пяти турах «Аль-Оруба» пропустила 15 мячей, при этом забив всего один раз. Средняя результативность – 0.20 гола за игру, а пропускает команда в среднем по 3 мяча. Защита выглядит крайне нестабильно, а единственным светлым пятном остаeтся Омар Аль-Сома, автор 6 голов в 11 матчах, но и он давно не получал качественного мяча.

«Аль-Фейха»

«Аль-Фейха» идeт на 14-й строчке и показывает чуть более стабильные результаты. Хотя в прошлом туре команда потерпела сокрушительное поражение от «Аль-Ахли» (0:5), до этого были ничья с «Аль-Фатехом» (1:1) и победа над «Аль-Кадисией» (2:1). В последних пяти играх «Аль-Фейха» забила 5 и пропустила 9 голов. Команда не отличается крепкой обороной, но атакует более осмысленно, чем соперник. Главная ударная сила – Ренцо Лопес с 9 мячами в сезоне, и от его игры зависит многое.

Факты о командах

«Аль-Оруба»:

Проиграла 5 матчей подряд

Пропускает 8 матчей подряд

В среднем 3.00 пропущенных гола за игру

«Аль-Фейха»:

Победа и ничья в 2 из 3 последних матчей

В среднем 1.00 забитый и 1.80 пропущенного гола за матч

Не выигрывает в 3 из 4 последних выездных игр

Личные встречи 50% (1) 50% (1) 0% (0) 3 Забитых мячей 2 1.5 В среднем за матч 1 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:1 Самая крупная ничья: 2:2 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур Аль-Оруба 2 : 2 Аль-Фейха Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур Аль-Фейха 0 : 1 Аль-Оруба

Прогноз на матч «Аль-Оруба» – «Аль-Фейха»

С учeтом текущей формы команд «Аль-Фейха» выглядит предпочтительнее. Несмотря на нестабильность, команда способна воспользоваться проблемами соперника. «Аль-Оруба» много пропускает и практически не создаeт моментов. Даже дома команда не имеет преимущества – последние два домашних матча проиграны без забитых голов. При этом «Аль-Фейха» регулярно поражает ворота соперников. Ставка на победу гостей с форой и низкую результативность хозяев выглядит оправданной.

Рекомендованные ставки: