1 мая на стадионе «Prince Faisal bin Fahd Stadium» состоится матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами, находящимися в опасной зоне. «Аль-Рияд» и «Аль-Оруба» борются за выживание и не имеют права на ошибку. В такой обстановке даже ничья будет восприниматься как потеря очков, особенно для хозяев.

«Аль-Рияд»

Команда не выигрывает в пяти турах подряд, но при этом сумела вырвать ничью в предыдущем туре у «Аль-Фатеха» (2:2), прервав серию из двух поражений. Несмотря на это, игра «Аль-Рияда» вызывает беспокойство: за последние пять матчей команда забила всего четыре мяча.

Стабильная проблема – игра в атаке: при хороших фазах владения команда редко доводит атаки до логического завершения. Тем не менее, именно дома «Аль-Рияд» выступает лучше – на родном стадионе клуб играет более дисциплинированно, и защита демонстрирует слаженность.

«Аль-Оруба»

У гостей ситуация ещe хуже: шесть матчей без побед, девять игр подряд с пропущенными мячами и разгромное поражение от «Аль-Шабаба» со счeтом 0:6 – всe это красноречиво говорит о кризисе в команде.

В атаке – полный застой: за пять последних матчей «Аль-Оруба» забил всего дважды. Средняя результативность – 0.40 гола за игру – худшая в чемпионате за этот отрезок. На выезде команда практически беззащитна, что подтверждается не только счeтом, но и игровыми моментами.

Факты о командах:

«Аль-Рияд»

Не выигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 0.8 гола за игру, 1.4 пропущенных

Забивает в 3 последних матчах против «Аль-Орубы»

Не пропускает в 3 матчах подряд против «Аль-Орубы»

«Аль-Оруба»

Не выигрывает в 6 матчах

Пропускает в 9 матчах подряд

В среднем: 0.4 гола забито, 3.0 пропущено за игру

Последние три поражения в гостях – с разницей в два и более мяча

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:1 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур Аль-Оруба 0 : 1 Аль-Рияд

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Оруба»

Несмотря на слабую форму, «Аль-Рияд» выглядит более организованной и стабильной командой по сравнению с «Аль-Орубой». Домашнее поле и чуть более крепкая оборона делают хозяев фаворитами. Гости продолжают валиться в защите, и даже оборонительный стиль игры не приносит результата. Учитывая статистику и мотивацию, «Аль-Рияд» обязан побеждать в этом поединке.

Рекомендованные ставки: