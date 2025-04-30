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«Аль-Рияд» – «Аль-Оруба»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2025 с коэффициентом 1.87

30 апреля 2025 8:35
Аль-Рияд - Аль-Оруба
01 мая 2025, четверг 19:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
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1.87
Победа «Аль-Рияда» – коэффициент 1.87
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1 мая на стадионе «Prince Faisal bin Fahd Stadium» состоится матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами, находящимися в опасной зоне. «Аль-Рияд» и «Аль-Оруба» борются за выживание и не имеют права на ошибку. В такой обстановке даже ничья будет восприниматься как потеря очков, особенно для хозяев.

«Аль-Рияд»

Команда не выигрывает в пяти турах подряд, но при этом сумела вырвать ничью в предыдущем туре у «Аль-Фатеха» (2:2), прервав серию из двух поражений. Несмотря на это, игра «Аль-Рияда» вызывает беспокойство: за последние пять матчей команда забила всего четыре мяча.

Стабильная проблема – игра в атаке: при хороших фазах владения команда редко доводит атаки до логического завершения. Тем не менее, именно дома «Аль-Рияд» выступает лучше – на родном стадионе клуб играет более дисциплинированно, и защита демонстрирует слаженность.

«Аль-Оруба»

У гостей ситуация ещe хуже: шесть матчей без побед, девять игр подряд с пропущенными мячами и разгромное поражение от «Аль-Шабаба» со счeтом 0:6 – всe это красноречиво говорит о кризисе в команде.

В атаке – полный застой: за пять последних матчей «Аль-Оруба» забил всего дважды. Средняя результативность – 0.40 гола за игру – худшая в чемпионате за этот отрезок. На выезде команда практически беззащитна, что подтверждается не только счeтом, но и игровыми моментами.

Факты о командах:

«Аль-Рияд»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.8 гола за игру, 1.4 пропущенных
  • Забивает в 3 последних матчах против «Аль-Орубы»
  • Не пропускает в 3 матчах подряд против «Аль-Орубы»

«Аль-Оруба»

  • Не выигрывает в 6 матчах
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • В среднем: 0.4 гола забито, 3.0 пропущено за игру
  • Последние три поражения в гостях – с разницей в два и более мяча

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Оруба
0 : 1
06.12.2024
Аль-Рияд

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Оруба»

Несмотря на слабую форму, «Аль-Рияд» выглядит более организованной и стабильной командой по сравнению с «Аль-Орубой». Домашнее поле и чуть более крепкая оборона делают хозяев фаворитами. Гости продолжают валиться в защите, и даже оборонительный стиль игры не приносит результата. Учитывая статистику и мотивацию, «Аль-Рияд» обязан побеждать в этом поединке.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Рияда» – коэффициент 1.87
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Аль-Орубы» меньше 1 – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.87
Победа «Аль-Рияда» – коэффициент 1.87
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Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Оруба Аль-Рияд
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