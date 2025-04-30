1 мая на стадионе «Prince Faisal bin Fahd Stadium» состоится матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами, находящимися в опасной зоне. «Аль-Рияд» и «Аль-Оруба» борются за выживание и не имеют права на ошибку. В такой обстановке даже ничья будет восприниматься как потеря очков, особенно для хозяев.
«Аль-Рияд»
Команда не выигрывает в пяти турах подряд, но при этом сумела вырвать ничью в предыдущем туре у «Аль-Фатеха» (2:2), прервав серию из двух поражений. Несмотря на это, игра «Аль-Рияда» вызывает беспокойство: за последние пять матчей команда забила всего четыре мяча.
Стабильная проблема – игра в атаке: при хороших фазах владения команда редко доводит атаки до логического завершения. Тем не менее, именно дома «Аль-Рияд» выступает лучше – на родном стадионе клуб играет более дисциплинированно, и защита демонстрирует слаженность.
«Аль-Оруба»
У гостей ситуация ещe хуже: шесть матчей без побед, девять игр подряд с пропущенными мячами и разгромное поражение от «Аль-Шабаба» со счeтом 0:6 – всe это красноречиво говорит о кризисе в команде.
В атаке – полный застой: за пять последних матчей «Аль-Оруба» забил всего дважды. Средняя результативность – 0.40 гола за игру – худшая в чемпионате за этот отрезок. На выезде команда практически беззащитна, что подтверждается не только счeтом, но и игровыми моментами.
Факты о командах:
«Аль-Рияд»
- Не выигрывает в 5 последних матчах
- В среднем: 0.8 гола за игру, 1.4 пропущенных
- Забивает в 3 последних матчах против «Аль-Орубы»
- Не пропускает в 3 матчах подряд против «Аль-Орубы»
«Аль-Оруба»
- Не выигрывает в 6 матчах
- Пропускает в 9 матчах подряд
- В среднем: 0.4 гола забито, 3.0 пропущено за игру
- Последние три поражения в гостях – с разницей в два и более мяча
Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Оруба»
Несмотря на слабую форму, «Аль-Рияд» выглядит более организованной и стабильной командой по сравнению с «Аль-Орубой». Домашнее поле и чуть более крепкая оборона делают хозяев фаворитами. Гости продолжают валиться в защите, и даже оборонительный стиль игры не приносит результата. Учитывая статистику и мотивацию, «Аль-Рияд» обязан побеждать в этом поединке.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Аль-Рияда» – коэффициент 1.87
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Аль-Орубы» меньше 1 – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00