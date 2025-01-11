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  • «Аль-Оруба» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

«Аль-Оруба» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

11 января 2025, 15:35
Аль-Оруба
11.01.2025, суббота, 16:45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 5
Завершен
Аль-Хиляль
16' Р. Невеш (П) 48' А. аль-Булеахи 68' Р. Лоди 75' М. Леонардо 78' М. Леонардо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Оруба
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
4
Zeyad Al-Hunayti
ЦЗ
6
M. Al Qarni
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
11
H. Al Maqati
(К) ЦП
9
Брэд Янг
ЦФ
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
(К) ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Оруба
22
Saud Al Ruwaili
ВР
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
3-2-3-2
1
27
Кандусс
33
Аль-Шуваиш
4
13
Аль-Зубайди
18
Аль-Шаммари
6
80
Аль-Рашиди
11
90
9
Янг
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
8
Невеш
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
10
Малком
15
Аль-Кахтани
38
Леонардо
4
66
66
4
15
Аль-Кахтани
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
15
Аль-Кахтани
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
6
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Лоди
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
6
Лоди
22
Милинкович-Савич
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
22
Милинкович-Савич
Остались в запасе
Аль-Оруба
Аль-Хиляль
22
Saud Al Ruwaili
ВР
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Альваро Пачеко
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
22
Saud Al Ruwaili
ВР
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Оруба - Аль-Хиляль
4
1
Всего ударов по воротам
2
16
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
11
Офсайды
2
5
Количество передач
212
658
Сейвы
2
1
Точность передач %
65
88
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
1
12
Удары из-за пределов штрафной
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Оруба» против «Аль-Хиляля», 14-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 16:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Оруба»«Аль-Хиляль»

«Аль-Оруба» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Оруба
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