12 мая на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде состоится встреча 31 тура чемпионата Саудовской Аравии, в которой претендент на чемпионство «Аль-Хиляль» примет находящегося в зоне вылета соперника – «Аль-Оруба». Хозяева продолжают погоню за титул, в то время как гости борются за выживание и каждое очко для них на вес золота.

«Аль-Хиляль»

Команда демонстрирует впечатляющую атакующую мощь – 84 забитых гола за 30 матчей и серия из 20 игр с голами подряд. В последнем туре коллектив разгромил «Аль-Раэд» со счeтом 5:3, причeм дубль оформил Маркос Леонардо – лучший снайпер команды с 25 мячами.

Однако несмотря на доминирование в атаке, у команды есть проблемы в обороне: 8 пропущенных голов за 5 туров и 1.60 в среднем за матч. Особенно это проявляется в матчах с аутсайдерами, когда «Аль-Хиляль» действует слишком расслабленно в защите. Тем не менее, на домашнем стадионе команда стабильно побеждает и удерживает высокую интенсивность игры до финального свистка.

«Аль-Оруба»

Гости занимают 16 строчку и продолжают борьбу за сохранение прописки. В последнем матче они неожиданно обыграли «Аль-Рияд» со счeтом 4:2, продемонстрировав характер и эффективность в атаке. Омара Аль Сома продолжает быть ключевой фигурой в нападении, на его счету 10 голов в 13 матчах.

С другой стороны, оборона команды – одна из самых слабых в лиге. «Аль-Оруба» пропускает в 10 матчах подряд, а за последние 5 игр команда получила 11 голов – в среднем 2.20 за матч. На выезде ситуация ещe хуже: отсутствие компактности и множество индивидуальных ошибок.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

Забивает в 20 последних матчах

В среднем 3.60 гола за игру в последних 5 матчах

Имеет лучшую разницу мячей в турнире (+47)

Победа в 3 из 4 последних матчей лиги

«Аль-Оруба»

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем 2.20 пропущенных за игру (последние 5 матчей)

Победа в 1 из 5 последних матчей

Лучший бомбардир – Омар Аль Сома (10 голов в 13 матчах)

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 5 Забитых мячей 0 5 В среднем за матч 0 5:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:5 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур Аль-Оруба 0 : 5 Аль-Хиляль

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Оруба»

Разница в классе, глубине состава и мотивации очевидна. «Аль-Хиляль» борется за чемпионство, и в матче с командой из зоны вылета просто не имеет права на осечку. Гости не выдерживают темп даже в матчах с середняками, а против лидера, особенно на его поле, вероятность провала обороны максимальна.

Скорее всего, «Аль-Хиляль» быстро откроет счeт и будет доминировать весь матч. Учитывая слабую игру «Аль-Орубы» в защите, можно ожидать крупного счeта.

Победу в матче уверенно одержит «Аль-Хиляль». Прогноз на точный счeт: 4:1 в пользу «Аль-Хиляль».

Рекомендованные ставки: