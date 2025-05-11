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Прогноз на точный счёт матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Оруба»: Саудовская Аравия, Высшая лига, 12 мая 2025

11 мая 2025 10:05
Аль-Хиляль - Аль-Оруба
12 мая 2025, понедельник 19:05 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
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6.5
Точный счёт 4:1 в пользу «Аль-Хиляля»
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12 мая на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде состоится встреча 31 тура чемпионата Саудовской Аравии, в которой претендент на чемпионство «Аль-Хиляль» примет находящегося в зоне вылета соперника – «Аль-Оруба». Хозяева продолжают погоню за титул, в то время как гости борются за выживание и каждое очко для них на вес золота.

«Аль-Хиляль»

Команда демонстрирует впечатляющую атакующую мощь – 84 забитых гола за 30 матчей и серия из 20 игр с голами подряд. В последнем туре коллектив разгромил «Аль-Раэд» со счeтом 5:3, причeм дубль оформил Маркос Леонардо – лучший снайпер команды с 25 мячами.

Однако несмотря на доминирование в атаке, у команды есть проблемы в обороне: 8 пропущенных голов за 5 туров и 1.60 в среднем за матч. Особенно это проявляется в матчах с аутсайдерами, когда «Аль-Хиляль» действует слишком расслабленно в защите. Тем не менее, на домашнем стадионе команда стабильно побеждает и удерживает высокую интенсивность игры до финального свистка.

«Аль-Оруба»

Гости занимают 16 строчку и продолжают борьбу за сохранение прописки. В последнем матче они неожиданно обыграли «Аль-Рияд» со счeтом 4:2, продемонстрировав характер и эффективность в атаке. Омара Аль Сома продолжает быть ключевой фигурой в нападении, на его счету 10 голов в 13 матчах.

С другой стороны, оборона команды – одна из самых слабых в лиге. «Аль-Оруба» пропускает в 10 матчах подряд, а за последние 5 игр команда получила 11 голов – в среднем 2.20 за матч. На выезде ситуация ещe хуже: отсутствие компактности и множество индивидуальных ошибок.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

  • Забивает в 20 последних матчах
  • В среднем 3.60 гола за игру в последних 5 матчах
  • Имеет лучшую разницу мячей в турнире (+47)
  • Победа в 3 из 4 последних матчей лиги

«Аль-Оруба»

  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем 2.20 пропущенных за игру (последние 5 матчей)
  • Победа в 1 из 5 последних матчей
  • Лучший бомбардир – Омар Аль Сома (10 голов в 13 матчах)

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
0
5
В среднем за матч
0
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:5
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Оруба
0 : 5
11.01.2025
Аль-Хиляль

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Оруба»

Разница в классе, глубине состава и мотивации очевидна. «Аль-Хиляль» борется за чемпионство, и в матче с командой из зоны вылета просто не имеет права на осечку. Гости не выдерживают темп даже в матчах с середняками, а против лидера, особенно на его поле, вероятность провала обороны максимальна.

Скорее всего, «Аль-Хиляль» быстро откроет счeт и будет доминировать весь матч. Учитывая слабую игру «Аль-Орубы» в защите, можно ожидать крупного счeта.

Победу в матче уверенно одержит «Аль-Хиляль». Прогноз на точный счeт: 4:1 в пользу «Аль-Хиляль».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 4:1 в пользу «Аль-Хиляля» – коэффициент 6.50
  • Победа «Аль-Хиляль» с форой (-2) – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Аль-Хиляль» больше 3 – коэффициент 1.95

6.5
Точный счёт 4:1 в пользу «Аль-Хиляля»
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Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Оруба Аль-Хиляль
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