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  • «Аль-Оруба» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

«Аль-Оруба» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

28 февраля 2025, 20:50
Аль-Оруба
28.02.2025, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Наср
40' О. Аль-Сома 65' Й. Берг Гудмундссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Оруба
1
Rafi Al-Ruwaili
(К) ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
19
Моаннад Абу Таха
ЛВ
11
H. Al Maqati
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Омар Аль-Сома
ЦФ
9
Брэд Янг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Оруба
50
Mutni Fareed Altimawi
ВР
50
Mutni Fareed Altimawi
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
50
M. Al Shanqiti
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
M. Al Qarni
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
3-3-2-2
1
18
Аль-Шаммари
33
Аль-Шуваиш
27
Кандусс
11
73
Мухар
7
Гудмундссон
19
Абу Таха
27
Аль-Тораис
9
Янг
9
Аль-Сома
3-2-1-1-3
24
Бенто
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
83
Аль-Наджди
77
Брозович
50
Кашиш
8
Аль-Сулаихим
20
Габриэль
7
Роналду
22
Дуран
20
Уэсли
18
Аль-Шаммари
4
Зума
4
Зума
18
Аль-Шаммари
9
Аль-Сома
6
6
9
Аль-Сома
27
Аль-Тораис
37
Тельо
37
Тельо
27
Аль-Тораис
20
Уэсли
29
Гариб
29
Гариб
20
Уэсли
83
Аль-Наджди
23
Яхья
23
Яхья
83
Аль-Наджди
Остались в запасе
Аль-Оруба
Аль-Наср
50
Mutni Fareed Altimawi
ВР
50
Mutni Fareed Altimawi
ВР
50
M. Al Shanqiti
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
50
Mutni Fareed Altimawi
ВР
50
Mutni Fareed Altimawi
ВР
50
M. Al Shanqiti
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Оруба - Аль-Наср
2
2
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
13
8
Офсайды
0
3
Количество передач
249
605
Сейвы
8
0
Точность передач %
64
88
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
5
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Оруба» против «Аль-Насра», 23-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Оруба» – «Аль-Наср»

«Аль-Оруба» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Оруба
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