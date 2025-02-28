28.02.2025, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Оруба
Аль-Оруба
3-3-2-2
1
18
Аль-Шаммари
33
Аль-Шуваиш
27
Кандусс
11
73
Мухар
7
Гудмундссон
19
Абу Таха
27
Аль-Тораис
9
Янг
9
Аль-Сома
3-2-1-1-3
24
Бенто
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
83
Аль-Наджди
77
Брозович
50
Кашиш
8
Аль-Сулаихим
20
Габриэль
7
Роналду
22
Дуран
20
Уэсли
18
Аль-Шаммари
4
Зума
4
Зума
18
Аль-Шаммари
9
Аль-Сома
6
6
9
Аль-Сома
27
Аль-Тораис
37
Тельо
37
Тельо
27
Аль-Тораис
20
Уэсли
29
Гариб
29
Гариб
20
Уэсли
83
Аль-Наджди
23
Яхья
23
Яхья
83
Аль-Наджди
Остались в запасе
Аль-Оруба
Аль-Наср
50
Mutni Fareed Altimawi
ВР
50
Mutni Fareed Altimawi
ВР
50
M. Al Shanqiti
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
50
Mutni Fareed Altimawi
ВР
50
Mutni Fareed Altimawi
ВР
50
M. Al Shanqiti
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Оруба - Аль-Наср
2
2
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
13
8
Офсайды
0
3
Количество передач
249
605
Сейвы
8
0
Точность передач %
64
88
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Оруба» против «Аль-Насра», 23-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Оруба» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»