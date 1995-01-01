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    Олимп-Долгопрудный-2 - таблица

    Город Долгопрудный
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт odfc2.ru/
    Стадион Салют
    Тренер Андрей Прошин
    Турниры:
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Торпедо Вл 16 9 2 5 23:20 +3 29
    2. Олимп-Долгопрудный-2 16 8 4 4 24:15 +9 28
    3. Зенит-2 16 8 2 6 42:28 +14 26
    4. Знамя Труда 16 8 1 7 29:21 +8 25
    5. Балтика-БФУ 16 6 4 6 17:19 -2 22
    6. Чертаново 16 6 4 6 16:23 -7 22
    7. Луки-Энергия 16 6 2 8 24:25 -1 20
    8. Чита 16 5 3 8 18:23 -5 18
    9. Химик Дз 16 3 4 9 16:33 -17 13
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Зенит-2 14 7 3 4 29:24 +5 24
    2. Олимп-Долгопрудный-2 14 5 6 3 19:15 +4 21
    3. Торпедо Вл 14 6 2 6 16:20 -4 20
    4. Знамя Труда 14 5 3 6 22:21 +1 18
    5. Луки-Энергия 14 5 2 7 18:19 -1 17
    6. Балтика-БФУ 14 5 2 7 15:18 -3 17
    7. Химик Дз 14 4 3 7 12:17 -5 15
    8. Чертаново 14 4 2 8 12:27 -15 14
    9. Чита 14 3 5 6 17:18 -1 14
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Торпедо Вл 14 6 1 7 15:21 -6 19
    2. Олимп-Долгопрудный-2 14 5 2 7 18:19 -1 17
    3. Знамя Труда 14 5 1 8 19:21 -2 16
    4. Балтика-БФУ 14 3 3 8 13:20 -7 12
    5. Чертаново 14 3 3 8 13:26 -13 12
    6. Зенит-2 14 3 2 9 23:34 -11 11
    7. Луки-Энергия 14 3 1 10 11:33 -22 10
    8. Чита 14 2 3 9 11:25 -14 9
    9. Химик Дз 14 2 3 9 15:43 -28 9
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