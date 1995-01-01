Турниры:
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Торпедо Вл
|16
|9
|2
|5
|23:20
|+3
|29
|2.
|Олимп-Долгопрудный-2
|16
|8
|4
|4
|24:15
|+9
|28
|3.
|Зенит-2
|16
|8
|2
|6
|42:28
|+14
|26
|4.
|Знамя Труда
|16
|8
|1
|7
|29:21
|+8
|25
|5.
|Балтика-БФУ
|16
|6
|4
|6
|17:19
|-2
|22
|6.
|Чертаново
|16
|6
|4
|6
|16:23
|-7
|22
|7.
|Луки-Энергия
|16
|6
|2
|8
|24:25
|-1
|20
|8.
|Чита
|16
|5
|3
|8
|18:23
|-5
|18
|9.
|Химик Дз
|16
|3
|4
|9
|16:33
|-17
|13
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит-2
|14
|7
|3
|4
|29:24
|+5
|24
|2.
|Олимп-Долгопрудный-2
|14
|5
|6
|3
|19:15
|+4
|21
|3.
|Торпедо Вл
|14
|6
|2
|6
|16:20
|-4
|20
|4.
|Знамя Труда
|14
|5
|3
|6
|22:21
|+1
|18
|5.
|Луки-Энергия
|14
|5
|2
|7
|18:19
|-1
|17
|6.
|Балтика-БФУ
|14
|5
|2
|7
|15:18
|-3
|17
|7.
|Химик Дз
|14
|4
|3
|7
|12:17
|-5
|15
|8.
|Чертаново
|14
|4
|2
|8
|12:27
|-15
|14
|9.
|Чита
|14
|3
|5
|6
|17:18
|-1
|14
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Торпедо Вл
|14
|6
|1
|7
|15:21
|-6
|19
|2.
|Олимп-Долгопрудный-2
|14
|5
|2
|7
|18:19
|-1
|17
|3.
|Знамя Труда
|14
|5
|1
|8
|19:21
|-2
|16
|4.
|Балтика-БФУ
|14
|3
|3
|8
|13:20
|-7
|12
|5.
|Чертаново
|14
|3
|3
|8
|13:26
|-13
|12
|6.
|Зенит-2
|14
|3
|2
|9
|23:34
|-11
|11
|7.
|Луки-Энергия
|14
|3
|1
|10
|11:33
|-22
|10
|8.
|Чита
|14
|2
|3
|9
|11:25
|-14
|9
|9.
|Химик Дз
|14
|2
|3
|9
|15:43
|-28
|9