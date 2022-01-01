Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Олимп-Долгопрудный-2 - турнирная таблица

Долгопрудный
Стадион:
Салют
Сайт:
http://odfc2.ru/
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Шинник
2
Тверь
3
Ленинградец
4
Динамо-2
5
Красава
6
Казанка
7
Енисей-М
8
Волна
9
Динамо СПб
10
Муром
11
Звезда
12
Олимп-Долгопрудный-2
13
Кайрат
14
Химик
15
Знамя Труда
16
Зенит-2
17
Торпедо Вл
18
Луки-Энергия
19
Чертаново
20
Балтика-2
21
Чита
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
17
1
2
38
8
30
52
18
12
5
1
34
14
20
41
18
12
4
2
42
17
25
40
20
10
8
2
40
17
23
38
18
9
4
5
28
14
14
31
20
9
4
7
25
17
8
31
20
9
3
8
24
27
-3
30
20
8
4
8
28
31
-3
28
18
8
4
6
25
22
3
28
20
7
7
6
26
18
8
28
18
8
2
8
26
23
3
26
20
7
5
8
27
24
3
26
18
6
5
7
23
28
-5
23
20
5
6
9
18
36
-18
21
20
5
4
11
25
32
-7
19
18
5
4
9
25
40
-15
19
20
5
3
12
16
35
-19
18
18
4
3
11
16
38
-22
15
20
4
3
13
16
38
-22
15
18
4
2
12
17
27
-10
14
18
2
7
9
14
27
-13
13
Группа A
1
Шинник
2
Муром
3
Звезда
4
Кайрат
5
Ленинградец
6
Тверь
7
Красава
8
Динамо-2
9
Енисей-М
10
Волна
11
Динамо СПб
12
Казанка
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
4
0
21
9
12
28
12
8
1
3
17
8
9
25
12
6
3
3
19
13
6
21
12
6
3
3
21
16
5
21
12
6
0
6
16
8
8
18
12
4
5
3
21
13
8
17
12
5
1
6
22
22
0
16
12
4
2
6
18
20
-2
14
12
4
2
6
14
20
-6
14
12
3
3
6
17
33
-16
12
12
3
3
6
13
20
-7
12
12
0
3
9
5
22
-17
3
Группа B
1
Торпедо Вл
2
Балтика-2
3
Зенит-2
4
Чертаново
5
Знамя Труда
6
Чита
7
Луки-Энергия
8
Олимп-Долгопрудный-2
9
Химик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-4
4
-1
-7
7
-15
22
11
-2
2
2
-6
0
-8
8
8
-2
3
-2
-3
17
-12
29
7
-4
2
1
-7
0
-15
15
7
-4
3
-3
-4
4
-11
15
6
-2
3
-4
-1
4
-4
8
5
-2
2
-1
-3
8
-13
21
5
-4
1
-1
-4
-3
-9
6
2
-4
-2
-2
0
-2
-3
1
-8
Команда
1
Шинник
2
Ленинградец
3
Тверь
4
Енисей-М
5
Динамо-2
6
Красава
7
Зенит-2
8
Звезда
9
Кайрат
10
Динамо СПб
11
Олимп-Долгопрудный-2
12
Муром
13
Казанка
14
Химик
15
Знамя Труда
16
Волна
17
Балтика-2
18
Торпедо Вл
19
Луки-Энергия
20
Чита
21
Чертаново
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
10
0
0
23
1
22
30
9
7
1
1
29
7
22
22
9
6
3
0
17
4
13
21
10
6
1
3
15
11
4
19
10
5
4
1
25
8
17
19
9
5
3
1
15
4
11
18
9
5
2
2
18
11
7
17
9
5
1
3
15
9
6
16
9
5
1
3
17
15
2
16
9
5
1
3
17
11
6
16
10
4
4
2
14
10
4
16
10
4
3
3
12
6
6
15
10
4
1
5
14
11
3
13
10
3
3
4
9
9
0
12
10
3
3
4
15
15
0
12
10
3
2
5
13
19
-6
11
9
3
1
5
9
11
-2
10
10
2
2
6
9
18
-9
8
9
2
2
5
8
14
-6
8
9
1
5
3
8
11
-3
8
10
2
1
7
7
19
-12
7
Группа 1
1
Муром
2
Ленинградец
3
Шинник
4
Енисей-М
5
Динамо-2
6
Звезда
7
Кайрат
8
Красава
9
Тверь
10
Динамо СПб
11
Волна
12
Казанка
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
10
3
7
15
6
4
0
2
4
2
2
12
6
3
3
0
11
6
5
12
6
3
2
1
9
5
4
11
6
3
1
2
10
9
1
10
6
3
1
2
9
6
3
10
6
3
1
2
12
11
1
10
6
3
1
2
13
10
3
10
6
2
3
1
8
5
3
9
6
2
1
3
7
9
-2
7
6
1
1
4
7
22
-15
4
6
0
1
5
2
14
-12
1
Группа 2
1
Чертаново
2
Торпедо Вл
3
Луки-Энергия
4
Чита
5
Балтика-2
6
Зенит-2
7
Знамя Труда
8
Олимп-Долгопрудный-2
9
Химик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-8
1
0
-9
-4
-22
18
3
-8
1
-1
-8
-1
-19
18
2
-7
1
-1
-7
5
-22
27
2
-7
2
-5
-4
-1
-13
12
1
-7
0
0
-7
-5
-12
7
0
-7
0
-2
-5
1
-17
18
-2
-8
0
-3
-5
-5
-15
10
-3
-8
-1
-2
-5
-8
-14
6
-5
-8
-2
-2
-4
-8
-19
11
-8
Команда
1
Шинник
2
Тверь
3
Динамо-2
4
Казанка
5
Ленинградец
6
Волна
7
Красава
8
Муром
9
Динамо СПб
10
Енисей-М
11
Олимп-Долгопрудный-2
12
Торпедо Вл
13
Звезда
14
Химик
15
Чертаново
16
Знамя Труда
17
Луки-Энергия
18
Кайрат
19
Чита
20
Балтика-2
21
Зенит-2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
1
2
15
7
8
22
9
6
2
1
17
10
7
20
10
5
4
1
15
9
6
19
10
5
3
2
11
6
5
18
9
5
3
1
13
10
3
18
10
5
2
3
15
12
3
17
9
4
1
4
13
10
3
13
10
3
4
3
14
12
2
13
9
3
3
3
8
11
-3
12
10
3
2
5
9
16
-7
11
10
3
1
6
13
14
-1
10
10
3
1
6
7
17
-10
10
9
3
1
5
11
14
-3
10
10
2
3
5
9
27
-18
9
10
2
2
6
9
19
-10
8
10
2
1
7
10
17
-7
7
9
2
1
6
8
24
-16
7
9
1
4
4
6
13
-7
7
9
1
2
6
6
16
-10
5
9
1
1
7
8
16
-8
4
9
0
2
7
7
29
-22
2
Группа 1
1
Шинник
2
Кайрат
3
Звезда
4
Муром
5
Волна
6
Тверь
7
Ленинградец
8
Красава
9
Динамо СПб
10
Динамо-2
11
Енисей-М
12
Казанка
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
10
3
7
16
6
3
2
1
9
5
4
11
6
3
2
1
10
7
3
11
6
3
1
2
7
5
2
10
6
2
2
2
10
11
-1
8
6
2
2
2
13
8
5
8
6
2
0
4
12
6
6
6
6
2
0
4
9
12
-3
6
6
1
2
3
6
11
-5
5
6
1
1
4
8
11
-3
4
6
1
0
5
5
15
-10
3
6
0
2
4
3
8
-5
2
Группа 2
1
Балтика-2
2
Знамя Труда
3
Зенит-2
4
Чертаново
5
Чита
6
Торпедо Вл
7
Олимп-Долгопрудный-2
8
Луки-Энергия
9
Химик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-7
0
1
-8
-6
-15
9
1
-8
1
-3
-6
-3
-17
14
0
-7
1
-3
-5
6
-25
31
0
-8
0
0
-8
-5
-23
18
0
-7
1
-4
-4
-5
-11
6
-1
-8
0
-1
-7
0
-17
17
-1
-8
0
-3
-5
-8
-14
6
-3
-7
-1
-1
-5
-2
-18
16
-4
-8
-3
-2
-3
-5
-11
6
-11

❗Шинник: -25

❗Тверь: -18

❗Ленинградец: -20

❗Динамо-2: -26

❗Красава: -16

❗Казанка: -22

❗Енисей-М: -23

❗Динамо СПб: -19

❗Волна: -16

❗Муром: -16

❗Звезда: -19

❗Кайрат: -14

❗Олимп-Долгопрудный-2: -10

❗Чертаново: -4

❗Зенит-2: -9

❗Знамя Труда: -9

❗Химик: -11

❗Луки-Энергия: -7

❗Балтика-2: -7

❗Чита: -5

❗Торпедо Вл: -10

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Появилась новая информация о состоянии Барко
21:14
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
1
Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
20:56
5
Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
20:47
1
Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
19:57
3
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
ФотоЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
6
ФотоНазначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+