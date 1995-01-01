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    Олимп-Долгопрудный-2 - результаты

    Город Долгопрудный
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт odfc2.ru/
    Стадион Салют
    Тренер Андрей Прошин
    Турниры:
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), группа B
    10 тур
    		5 июня, воскресенье 15:00 Зенит-2 2:2 Олимп-Долгопрудный-2
    9 тур
    		28 мая, суббота 16:00 Олимп-Долгопрудный-2 2:2 Чита
    8 тур
    		22 мая, воскресенье 15:00 Балтика-БФУ 0:1 Олимп-Долгопрудный-2
    6 тур
    		7 мая, суббота 13:00 Луки-Энергия 0:2 Олимп-Долгопрудный-2
    5 тур
    		30 апреля, суббота 16:00 Олимп-Долгопрудный-2 1:0 Зенит-2
    4 тур
    		23 апреля, суббота 09:00 Чита 3:0 Олимп-Долгопрудный-2
    Тех. поражение
    3 тур
    		16 апреля, суббота 16:00 Олимп-Долгопрудный-2 2:2 Балтика-БФУ
    1 тур
    		3 апреля, воскресенье 16:00 Олимп-Долгопрудный-2 0:1 Луки-Энергия
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
    22 тур
    		14 ноября, воскресенье 14:00 Шинник 2:1 Олимп-Долгопрудный-2
    21 тур
    		10 ноября, среда 15:00 Олимп-Долгопрудный-2 3:0 Знамя Труда
    20 тур
    		4 ноября, четверг 14:00 Волна 1:3 Олимп-Долгопрудный-2
    19 тур
    		30 октября, суббота 15:00 Олимп-Долгопрудный-2 1:1 Муром
    18 тур
    		25 октября, понедельник 16:00 Динамо-2 3:2 Олимп-Долгопрудный-2
    17 тур
    		19 октября, вторник 15:00 Олимп-Долгопрудный-2 0:2 Казанка
    16 тур
    		14 октября, четверг 18:00 Торпедо Вл 0:3 Олимп-Долгопрудный-2
    14 тур
    		4 октября, понедельник 15:00 Олимп-Долгопрудный-2 1:1 Химик
    13 тур
    		30 сентября, четверг 16:00 Чертаново 1:0 Олимп-Долгопрудный-2
    12 тур
    		25 сентября, суббота 14:00 Енисей-М 3:2 Олимп-Долгопрудный-2
    11 тур
    		18 сентября, суббота 14:00 Знамя Труда 1:2 Олимп-Долгопрудный-2
    10 тур
    		14 сентября, вторник 16:00 Олимп-Долгопрудный-2 1:1 Волна
    9 тур
    		10 сентября, пятница 18:00 Муром 0:0 Олимп-Долгопрудный-2
    8 тур
    		4 сентября, суббота 16:00 Олимп-Долгопрудный-2 1:1 Динамо-2
    7 тур
    		29 августа, воскресенье 17:00 Казанка 1:0 Олимп-Долгопрудный-2
    6 тур
    		20 августа, пятница 16:00 Олимп-Долгопрудный-2 3:1 Торпедо Вл
    4 тур
    		7 августа, суббота 16:00 Химик 2:0 Олимп-Долгопрудный-2
    3 тур
    		1 августа, воскресенье 16:00 Олимп-Долгопрудный-2 2:1 Чертаново
    2 тур
    		25 июля, воскресенье 18:00 Олимп-Долгопрудный-2 1:2 Енисей-М
    1 тур
    		18 июля, воскресенье 18:00 Олимп-Долгопрудный-2 1:0 Шинник
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