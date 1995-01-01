Турниры:
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), группа B
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|10 тур
|5 июня, воскресенье
|15:00
|Зенит-2
|2:2
|Олимп-Долгопрудный-2
|9 тур
|28 мая, суббота
|16:00
|Олимп-Долгопрудный-2
|2:2
|Чита
|8 тур
|22 мая, воскресенье
|15:00
|Балтика-БФУ
|0:1
|Олимп-Долгопрудный-2
|6 тур
|7 мая, суббота
|13:00
|Луки-Энергия
|0:2
|Олимп-Долгопрудный-2
|5 тур
|30 апреля, суббота
|16:00
|Олимп-Долгопрудный-2
|1:0
|Зенит-2
|4 тур
|23 апреля, суббота
|09:00
|Чита
|3:0
|Олимп-Долгопрудный-2
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Тех. поражение
|3 тур
|16 апреля, суббота
|16:00
|Олимп-Долгопрудный-2
|2:2
|Балтика-БФУ
|1 тур
|3 апреля, воскресенье
|16:00
|Олимп-Долгопрудный-2
|0:1
|Луки-Энергия
|22 тур
|14 ноября, воскресенье
|14:00
|Шинник
|2:1
|Олимп-Долгопрудный-2
|21 тур
|10 ноября, среда
|15:00
|Олимп-Долгопрудный-2
|3:0
|Знамя Труда
|20 тур
|4 ноября, четверг
|14:00
|Волна
|1:3
|Олимп-Долгопрудный-2
|19 тур
|30 октября, суббота
|15:00
|Олимп-Долгопрудный-2
|1:1
|Муром
|18 тур
|25 октября, понедельник
|16:00
|Динамо-2
|3:2
|Олимп-Долгопрудный-2
|17 тур
|19 октября, вторник
|15:00
|Олимп-Долгопрудный-2
|0:2
|Казанка
|16 тур
|14 октября, четверг
|18:00
|Торпедо Вл
|0:3
|Олимп-Долгопрудный-2
|14 тур
|4 октября, понедельник
|15:00
|Олимп-Долгопрудный-2
|1:1
|Химик
|13 тур
|30 сентября, четверг
|16:00
|Чертаново
|1:0
|Олимп-Долгопрудный-2
|12 тур
|25 сентября, суббота
|14:00
|Енисей-М
|3:2
|Олимп-Долгопрудный-2
|11 тур
|18 сентября, суббота
|14:00
|Знамя Труда
|1:2
|Олимп-Долгопрудный-2
|10 тур
|14 сентября, вторник
|16:00
|Олимп-Долгопрудный-2
|1:1
|Волна
|9 тур
|10 сентября, пятница
|18:00
|Муром
|0:0
|Олимп-Долгопрудный-2
|8 тур
|4 сентября, суббота
|16:00
|Олимп-Долгопрудный-2
|1:1
|Динамо-2
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|17:00
|Казанка
|1:0
|Олимп-Долгопрудный-2
|6 тур
|20 августа, пятница
|16:00
|Олимп-Долгопрудный-2
|3:1
|Торпедо Вл
|4 тур
|7 августа, суббота
|16:00
|Химик
|2:0
|Олимп-Долгопрудный-2
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|16:00
|Олимп-Долгопрудный-2
|2:1
|Чертаново
|2 тур
|25 июля, воскресенье
|18:00
|Олимп-Долгопрудный-2
|1:2
|Енисей-М
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|18:00
|Олимп-Долгопрудный-2
|1:0
|Шинник