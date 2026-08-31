Матч 3-го тура группового этапа Кубка России между воронежским «Факелом» и «Краснодаром» пройдет 1 сентября. Хозяева находятся в затяжном кризисе – они не выигрывают в десяти последних матчах и крайне редко забивают, а гости, напротив, победили в восьми последних играх и уверенно лидируют в своей группе. При этом «Краснодар» не проигрывает «Факелу» в семи последних очных встречах, а в трeх последних визитах в Воронеж «быки» сыграли вничью. Сможет ли «Факел» прервать безвыигрышную серию и навязать борьбу фавориту или «Краснодар» продолжит победный ход и оформит выход в плей-офф?

Кто победит в матче

«Факел» подходит к игре в угнетeнном состоянии – команда не может победить уже десять матчей подряд, а в атаке испытывает колоссальные проблемы. В среднем за последние пять игр воронежцы забивают всего 0,2 гола за встречу, а в пяти из семи последних матчей не отличались вовсе. Оборона «Факела» выглядит более сносно – пропускают в среднем 0,8 гола за игру, но этого недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие голов. Домашние матчи против «Краснодара» в последнее время завершаются вничью (три последних очных встречи в Воронеже – ничьи), что даeт хозяевам надежду на положительный результат. Однако текущая форма и общая очная статистика (одна победа, четыре ничьи, три поражения) говорят о том, что «Факелу» будет крайне сложно прервать свою безвыигрышную серию.

«Краснодар» находится в блестящей форме – команда победила в восьми последних матчах во всех турнирах, не пропускает в четырeх последних встречах и забивает в тринадцати матчах подряд. В среднем за последние пять игр «быки» забивают 1,2 гола и пропускают всего 0,2 гола за встречу, что говорит о почти идеальном балансе. В очных встречах с «Факелом» краснодарцы также имеют преимущество – они не проигрывают в семи последних матчах против этого соперника. Учитывая слабую атаку «Факела» и надeжную оборону гостей, «Краснодар» выглядит явным фаворитом. Гости наверняка сделают ставку на контроль мяча и быстрые атаки, чтобы использовать проблемы хозяев в созидании.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Краснодар». Гости имеют подавляющее преимущество в текущей форме, стабильную игру в атаке и обороне, а также успешную историю личных встреч, тогда как «Факел» не может победить уже десять матчей и крайне мало забивает.

Форма и история личных встреч

В очных встречах «Краснодар» не проигрывает «Факелу» в семи последних матчах (три победы и четыре ничьи). При этом в Воронеже последние три встречи завершились вничью, что указывает на способность «Факела» цепляться за очки дома. Однако текущая форма «Краснодара» на порядок выше – восемь побед подряд и четырeхматчевая сухая серия, тогда как «Факел» не выигрывает в десяти играх и редко забивает. Это даeт гостям серьeзное психологическое преимущество.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Краснодара» с форой (-1). «Быки» находятся в отличной форме, стабильно забивают и не пропускают, а «Факел» крайне мало забивает и не может победить уже десять матчей. Рекомендуемая ставка – победа «Краснодара» с форой (-1) с коэффициентом 1.87. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура группового этапа Кубка России между «Факелом» и «Краснодаром» состоится 1 сентября и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Премьер».