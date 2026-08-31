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«Факел» – «Краснодар»: кто победит в матче 3-го тура группового этапа Кубка России 2026/2027

31 августа 2026 9:00
Факел - Краснодар
01 сент. 2026, вторник 18:30 | Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Краснодара» с форой (-1)
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Матч 3-го тура группового этапа Кубка России между воронежским «Факелом» и «Краснодаром» пройдет 1 сентября. Хозяева находятся в затяжном кризисе – они не выигрывают в десяти последних матчах и крайне редко забивают, а гости, напротив, победили в восьми последних играх и уверенно лидируют в своей группе. При этом «Краснодар» не проигрывает «Факелу» в семи последних очных встречах, а в трeх последних визитах в Воронеж «быки» сыграли вничью. Сможет ли «Факел» прервать безвыигрышную серию и навязать борьбу фавориту или «Краснодар» продолжит победный ход и оформит выход в плей-офф?

Кто победит в матче

«Факел» подходит к игре в угнетeнном состоянии – команда не может победить уже десять матчей подряд, а в атаке испытывает колоссальные проблемы. В среднем за последние пять игр воронежцы забивают всего 0,2 гола за встречу, а в пяти из семи последних матчей не отличались вовсе. Оборона «Факела» выглядит более сносно – пропускают в среднем 0,8 гола за игру, но этого недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие голов. Домашние матчи против «Краснодара» в последнее время завершаются вничью (три последних очных встречи в Воронеже – ничьи), что даeт хозяевам надежду на положительный результат. Однако текущая форма и общая очная статистика (одна победа, четыре ничьи, три поражения) говорят о том, что «Факелу» будет крайне сложно прервать свою безвыигрышную серию.

«Краснодар» находится в блестящей форме – команда победила в восьми последних матчах во всех турнирах, не пропускает в четырeх последних встречах и забивает в тринадцати матчах подряд. В среднем за последние пять игр «быки» забивают 1,2 гола и пропускают всего 0,2 гола за встречу, что говорит о почти идеальном балансе. В очных встречах с «Факелом» краснодарцы также имеют преимущество – они не проигрывают в семи последних матчах против этого соперника. Учитывая слабую атаку «Факела» и надeжную оборону гостей, «Краснодар» выглядит явным фаворитом. Гости наверняка сделают ставку на контроль мяча и быстрые атаки, чтобы использовать проблемы хозяев в созидании.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Краснодар». Гости имеют подавляющее преимущество в текущей форме, стабильную игру в атаке и обороне, а также успешную историю личных встреч, тогда как «Факел» не может победить уже десять матчей и крайне мало забивает.

Форма и история личных встреч

В очных встречах «Краснодар» не проигрывает «Факелу» в семи последних матчах (три победы и четыре ничьи). При этом в Воронеже последние три встречи завершились вничью, что указывает на способность «Факела» цепляться за очки дома. Однако текущая форма «Краснодара» на порядок выше – восемь побед подряд и четырeхматчевая сухая серия, тогда как «Факел» не выигрывает в десяти играх и редко забивает. Это даeт гостям серьeзное психологическое преимущество.

Личные встречи
Побед - 2 (20%)
Ничьих - 5 (50%)
Побед - 3 (30%)
12
Забитых мячей
17
1.2
В среднем за матч
1.7
2:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Краснодар
3 : 2
02.08.2026
Факел
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
3 : 3
05.11.2022
Краснодар
Россия. Кубок, 4 тур
Краснодар
0 : 2
13.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
1 : 1
01.09.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Краснодар
3 : 2
02.08.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Краснодар
5 : 0
30.03.2025
Факел
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Факел
0 : 0
04.08.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Краснодар
2 : 0
19.04.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Факел
0 : 0
25.08.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
3 : 3
05.11.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Краснодар
2 : 2
17.07.2022
Факел
Россия. Кубок, 1/16 финала
Факел
2 : 1
17.07.2011
Краснодар
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
35
Вячеслав Доровских
ВР
53
Матвей Бардачев
ЛЗ
23
Вячеслав Якимов
ЛЗ
22
Ходейфа Эль-Мхассани
ЛЗ
40
Клейтон Перейра
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ПЗ
17
Антон Ковалев
ПЗ
97
Бутта Магомедов
ПЗ
8
Абдулла Багамаев
ЛП
90
Максим Турищев
ПП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
21
Магомед Оздоев
ЛЗ
59
Артем Хмарин
ЛЗ
19
Диего Коста
ЛЗ
6
Кевин Ленини
ПЗ
30
Степан Садчиков
ПЗ
17
Валентин Пальцев
ПЗ
11
Жоау Батчи
ЛП
47
Даниил Уткин
ЦП
15
Хуан Боселли
ПП
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Факел
52
Равиль Нетфуллин
ЦЗ
25
Мераби Уридия
ЦЗ
99
Николай Гиоргобиани
ЦЗ
1
Даниил Фролкин
ЦЗ
25
Александр Беляев
ЦЗ
9
Аксель Гнапи
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ЦЗ
Краснодар
10
Дмитрий Воробьев
ЦЗ
74
Даниэль Амбарцумов
ЦЗ
60
Андрей Полевой
ЦЗ
70
Артем Дряхлов
ЦЗ
75
Олег Семизаров
ЦЗ
3-2-2-1
35
Доровских
53
Бардачев
23
Якимов
40
Перейра
22
Эль-Мхассани
97
Магомедов
8
Багамаев
90
Турищев
19
Пуси
3-2-3-1
16
Корякин
30
Садчиков
21
Оздоев
59
Хмарин
17
Пальцев
19
Коста
15
Боселли
47
Уткин
11
Батчи
90
Кокшаров
23
Якимов
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
23
Якимов
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
8
Багамаев
90
Турищев
9
Гнапи
9
Гнапи
90
Турищев
19
Пуси
55
Тодорович
55
Тодорович
19
Пуси
40
Перейра
5
Габараев
5
Габараев
40
Перейра
15
Боселли
10
Воробьев
10
Воробьев
15
Боселли
Остались в запасе
Факел
Краснодар
25
Мераби Уридия
ЦЗ
1
Даниил Фролкин
ЦЗ
25
Александр Беляев
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
74
Даниэль Амбарцумов
ЦЗ
60
Андрей Полевой
ЦЗ
70
Артем Дряхлов
ЦЗ
75
Олег Семизаров
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
25
Мераби Уридия
ЦЗ
1
Даниил Фролкин
ЦЗ
25
Александр Беляев
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ЦЗ
Остались в запасе
74
Даниэль Амбарцумов
ЦЗ
60
Андрей Полевой
ЦЗ
70
Артем Дряхлов
ЦЗ
75
Олег Семизаров
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Мурад Мусаев

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Краснодара» с форой (-1). «Быки» находятся в отличной форме, стабильно забивают и не пропускают, а «Факел» крайне мало забивает и не может победить уже десять матчей. Рекомендуемая ставка – победа «Краснодара» с форой (-1) с коэффициентом 1.87. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура группового этапа Кубка России между «Факелом» и «Краснодаром» состоится 1 сентября и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Премьер».

«Факел» – «Краснодар»: смотреть онлайн.

1.87
Победа «Краснодара» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Краснодар Факел
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