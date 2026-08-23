Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином» пройдет 24 августа 2026 года в Калининграде на «Ростех Арене». Хозяева располагаются на шестом месте с шестью очками, гости идут строчкой ниже (девятое место, пять очков). «Балтика» дома выглядит уверенно и забивает в трeх последних матчах, а «Рубин» имеет преимущество в очных встречах – он не проигрывает в пяти из шести последних игр против калининградцев. Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на поддержку трибун, или гости, которые традиционно удачно играют против этого соперника?

Кто победит в матче

«Балтика» сделает ставку на домашнюю поддержку и стабильную атаку. Команда забивает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,20 гола. При этом хозяева пропускают в пяти из семи последних встреч, что указывает на нестабильность в обороне. Однако в среднем за пять матчей они пропускают всего 1,00 мяча, что позволяет им держать игру под контролем. В стартовых турах «Балтика» обыграла «Крылья Советов» (2:0) и «Динамо» (2:1), уступила «Спартаку» (1:2) и прошла «Динамо Махачкала» в Кубке России по пенальти. В очных встречах с «Рубином» статистика складывается не в их пользу – всего одна победа в шести матчах, но на своeм поле они способны дать бой любому сопернику.

«Рубин» подходит к игре с преимуществом в очных встречах и стабильной игрой на выезде. Команда не проигрывает в шести из восьми последних гостевых матчей РПЛ, а в очных встречах с «Балтикой» не уступает в пяти из шести последних игр и забивает в пяти из них. В атаке гости стабильны: они забивают в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,00 гола. Однако оборона «Рубина» вызывает тревогу: в среднем 1,80 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в восьми последних матчах. В стартовых турах казанцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и «Оренбургом» (1:1), уступили «Акрону» (1:2) и разгромили «Родину» в Кубке (5:0). Гости имеют психологическое преимущество над хозяевами, но их уязвимая оборона может позволить «Балтике» отличиться.

Итоговый вывод: «Балтика» дома опасна и стабильно забивает, но «Рубин» имеет преимущество в очных встречах и стабильную атаку. Обе команды нестабильны в обороне, что создаeт предпосылки для обоюдной результативной игры. Учитывая баланс сил, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В шести очных матчах «Рубин» одержал четыре победы, «Балтика» – одну, ещe один раз была ничья. При этом гости не проигрывают в пяти из шести последних встреч и забивают в пяти из них. Однако «Балтика» дома редко проигрывает в последнее время, а «Рубин» регулярно пропускает. Обе команды находятся в нижней части таблицы и нуждаются в очках, что делает ничейный исход наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Балтика» дома стабильна и забивает, а «Рубин» имеет преимущество в очных встречах и стабильную атаку, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на победу. Обе команды нуждаются в очках, и ничейный исход устроит обе стороны. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между «Балтикой» и «Рубином» состоится 24 августа 2026 года в Калининграде на «Ростех Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».