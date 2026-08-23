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«Балтика» – «Рубин»: кто победит в матче 5 тура чемпионата России 2026/2027

23 августа 2026 10:24
Балтика - Рубин
24 авг. 2026, понедельник 20:30 | Россия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
3.25
Ничья
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Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином» пройдет 24 августа 2026 года в Калининграде на «Ростех Арене». Хозяева располагаются на шестом месте с шестью очками, гости идут строчкой ниже (девятое место, пять очков). «Балтика» дома выглядит уверенно и забивает в трeх последних матчах, а «Рубин» имеет преимущество в очных встречах – он не проигрывает в пяти из шести последних игр против калининградцев. Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на поддержку трибун, или гости, которые традиционно удачно играют против этого соперника?

Кто победит в матче

«Балтика» сделает ставку на домашнюю поддержку и стабильную атаку. Команда забивает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,20 гола. При этом хозяева пропускают в пяти из семи последних встреч, что указывает на нестабильность в обороне. Однако в среднем за пять матчей они пропускают всего 1,00 мяча, что позволяет им держать игру под контролем. В стартовых турах «Балтика» обыграла «Крылья Советов» (2:0) и «Динамо» (2:1), уступила «Спартаку» (1:2) и прошла «Динамо Махачкала» в Кубке России по пенальти. В очных встречах с «Рубином» статистика складывается не в их пользу – всего одна победа в шести матчах, но на своeм поле они способны дать бой любому сопернику.

«Рубин» подходит к игре с преимуществом в очных встречах и стабильной игрой на выезде. Команда не проигрывает в шести из восьми последних гостевых матчей РПЛ, а в очных встречах с «Балтикой» не уступает в пяти из шести последних игр и забивает в пяти из них. В атаке гости стабильны: они забивают в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,00 гола. Однако оборона «Рубина» вызывает тревогу: в среднем 1,80 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в восьми последних матчах. В стартовых турах казанцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и «Оренбургом» (1:1), уступили «Акрону» (1:2) и разгромили «Родину» в Кубке (5:0). Гости имеют психологическое преимущество над хозяевами, но их уязвимая оборона может позволить «Балтике» отличиться.

Итоговый вывод: «Балтика» дома опасна и стабильно забивает, но «Рубин» имеет преимущество в очных встречах и стабильную атаку. Обе команды нестабильны в обороне, что создаeт предпосылки для обоюдной результативной игры. Учитывая баланс сил, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В шести очных матчах «Рубин» одержал четыре победы, «Балтика» – одну, ещe один раз была ничья. При этом гости не проигрывают в пяти из шести последних встреч и забивают в пяти из них. Однако «Балтика» дома редко проигрывает в последнее время, а «Рубин» регулярно пропускает. Обе команды находятся в нижней части таблицы и нуждаются в очках, что делает ничейный исход наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 1 (14%)
Ничьих - 2 (29%)
Побед - 4 (57%)
7
Забитых мячей
8
1
В среднем за матч
1.14
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 3
19.10.2025
Балтика
Самая крупная ничья
Россия. Первая лига, 16 тур
Рубин
3 : 3
30.10.2022
Балтика
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Балтика
1 : 1
24.08.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Балтика
0 : 1
02.05.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 3
19.10.2025
Балтика
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Балтика
0 : 1
10.12.2023
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
27.10.2023
Балтика
Россия. Первая лига, 32 тур
Балтика
0 : 1
20.05.2023
Рубин
Россия. Первая лига, 16 тур
Рубин
3 : 3
30.10.2022
Балтика
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
5
Айман Мурид
ОП
73
Максим Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
13
Жахонгир Урозов
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
6
Угочукву Иву
ОП
7
Александар Юкич
АП
43
Жак Сиве
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
64
O. Gasanbekov
ЦЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
26
Иван Беликов
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
57
E. Mamedov
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
42
Владислав Поспелов
ПВ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
7
Назми Грипши
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
3-4-2-1
1
Латышонок
21
Андерсон
4
Гассама
24
Муйоколо
2
Варатынов
8
Мендель
5
Мурид
22
Бевеев
73
Петров
18
Титков
91
Хиль
3-4-1-1
38
Ставер
5
Вуячич
2
Тесленко
98
Лобов
51
Рожков
22
Ходжа
6
Иву
13
Урозов
7
Юкич
43
Сиве
8
Мендель
26
Беликов
26
Беликов
8
Мендель
5
Мурид
10
Петров
10
Петров
5
Мурид
18
Титков
7
Шильцов
7
Шильцов
18
Титков
91
Хиль
42
Поспелов
42
Поспелов
91
Хиль
73
Петров
9
Оффор
9
Оффор
73
Петров
51
Рожков
18
Игнатьев
18
Игнатьев
51
Рожков
7
Юкич
3
Мальдонадо
3
Мальдонадо
7
Юкич
22
Ходжа
14
Сааведра
14
Сааведра
22
Ходжа
12
Арройо
23
Безруков
23
Безруков
12
Арройо
6
Иву
8
Йочич
8
Йочич
6
Иву
Остались в запасе
Балтика
Рубин
1
Егор Любаков
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
64
O. Gasanbekov
ЦЗ
14
Стефан Ковач
ЦП
57
E. Mamedov
ЦП
15
Тентон Йенне
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Назми Грипши
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
64
O. Gasanbekov
ЦЗ
14
Стефан Ковач
ЦП
57
E. Mamedov
ЦП
15
Тентон Йенне
ЛВ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Назми Грипши
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Франк Артига
Балтика
Точно не сыграют
Александр Филин
ЦЗ
Максим Шнапцев
ЛЗ
Рубин
Точно не сыграют
Урош Дрезгич
ЦЗ
Алексей Грицаенко
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Балтика» дома стабильна и забивает, а «Рубин» имеет преимущество в очных встречах и стабильную атаку, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на победу. Обе команды нуждаются в очках, и ничейный исход устроит обе стороны. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между «Балтикой» и «Рубином» состоится 24 августа 2026 года в Калининграде на «Ростех Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».

«Балтика» – «Рубин»: смотреть онлайн.

3.25
Ничья
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. Премьер-лига Рубин Балтика
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