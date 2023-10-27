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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Балтика
Рубин - Балтика: обзор матча 27 октября 2023
Рубин
27.10.2023, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
89'
В. Вада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Балтика
90'
+2
Желтая карточка
Г. Гузина
Замена
Р. Ашурматов
️️️️
А. Зотов
90'
+2
90'
Замена
С. Пряхин
️️️️
А. Осипов
89'
Желтая карточка
Г. Сото
ГОЛ! 1:0!
В. Вада
89'
84'
Замена
К. Маляров
️️️️
Р. Фернандес
65'
Замена
А. Галоян
️️️️
М. Кузьмин
65'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
А. Энрикес
Замена
В. Вада
️️️️
Л. Ранджелович
61'
54'
Желтая карточка
Н. Радмановац
Желтая карточка
Д. Кабутов
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
17
Гильермо Сото
ЛЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
21
Иван Остойич
(К)
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Рубин
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Балтика
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
21
Артур Галоян
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Дюпин
14
Мартынович
2
Тесленко
5
Вуячич
70
Кабутов
6
Иву
21
Зотов
23
Безруков
27
Чумич
77
Ранджелович
7
Фамейе
3-3-1-1-2
1
Латышонок
26
Радмановац
4
Гассама
21
Остойич
21
Фернандес
5
Осипов
17
Сото
8
Бистрович
6
Кузьмин
30
Гузина
9
Энрикес
21
Зотов
5
Ашурматов
5
Ашурматов
21
Зотов
77
Ранджелович
23
Вада
23
Вада
77
Ранджелович
5
Осипов
19
Пряхин
19
Пряхин
5
Осипов
21
Фернандес
7
Маляров
7
Маляров
21
Фернандес
9
Энрикес
11
Мусаев
11
Мусаев
9
Энрикес
6
Кузьмин
21
Галоян
21
Галоян
6
Кузьмин
Остались в запасе
Рубин
Балтика
11
Александр Ломовицкий
ПВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
Главный тренер
Рашид Рахимов
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
2
Александр Жиров
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
Остались в запасе
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
2
Александр Жиров
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Рубин - Балтика
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Yan Bobrovskiy Aleksandrovich, Russia
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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