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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Балтика - Рубин
Балтика - Рубин: обзор матча 10 декабря 2023
Балтика
10.12.2023, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
7'
М. Даку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Рубин
87'
Замена
О. Иванов
️️️️
В. Вада
Замена
А. Галоян
️️️️
С. Пряхин
73'
70'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Н. Чумич
70'
Замена
А. Зотов
️️️️
Л. Ранджелович
60'
Замена
И. Рожков
️️️️
Р. Безруков
Замена
А. Энрикес
️️️️
Н. Радмановац
46'
37'
Желтая карточка
А. Грицаенко
Желтая карточка
М. Кузьмин
23'
Желтая карточка
Н. Радмановац
18'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Даку
Пас отдал
И. Вуячич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
35
Сослан Джанаев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
21
Иван Остойич
(К)
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
23
Руслан Безруков
ЛАЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПАЗ
27
Никола Чумич
ЛВ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
16
Александр Корякин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
21
Артур Галоян
АП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Рубин
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
3-3-1-2-1
35
Джанаев
26
Радмановац
21
Остойич
4
Гассама
21
Фернандес
5
Осипов
7
Маляров
8
Бистрович
6
Кузьмин
19
Пряхин
11
Мусаев
3-3-1-2-1
99
Дюпин
14
Мартынович
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
23
Безруков
23
Вада
77
Ранджелович
27
Чумич
19
Даку
19
Пряхин
21
Галоян
21
Галоян
19
Пряхин
26
Радмановац
9
Энрикес
9
Энрикес
26
Радмановац
23
Безруков
71
Рожков
71
Рожков
23
Безруков
23
Вада
19
Иванов
19
Иванов
23
Вада
77
Ранджелович
21
Зотов
21
Зотов
77
Ранджелович
27
Чумич
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
27
Чумич
Остались в запасе
Балтика
Рубин
1
Евгений Латышонок
ВР
16
Александр Корякин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
16
Александр Корякин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Балтика - Рубин
2
1
Всего ударов по воротам
2
6
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
1
Нарушения
7
2
Офсайды
1
0
Количество передач
200
236
Сейвы
4
1
Точность передач %
60
68
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
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