Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между тольяттинским «Акроном» и самарскими «Крыльями Советов» пройдет 23 августа 2026 года на «Самара Арене». Обе команды находятся в зоне вылета: у них по два очка, они делят 14-е и 15-е места. Хозяева проиграли три последних домашних матча, гости – три последних встречи вообще. При этом в очных противостояниях «Акрон» не уступает в пяти из семи последних игр и забивает в восьми из них. Кто сумеет прервать свою неудачную серию и набрать первые три очка в сезоне – «Акрон», который традиционно удачно играет против «Крыльев», или самарцы, которые пока выглядят чуть предпочтительнее по букмекерским котировкам?

Кто победит в матче

«Акрон» сделает ставку на домашнюю поддержку и уверенность в матчах с «Крыльями Советов». Команда не проигрывает в пяти из семи последних встреч с этим соперником и забивает в восьми последних очных матчах. В среднем за последние пять игр атака хозяев приносит 1,00 гола – не блестяще, но против нестабильной обороны гостей этого может быть достаточно. Однако «Акрон» пропускает в среднем 1,80 мяча за пять матчей, а дома у него три поражения подряд, что указывает на серьeзные проблемы в защите. В стартовых турах «Акрон» сыграл вничью с «Родиной» (3:3) и «Локомотивом» (0:0), уступил «Рубину» (1:2), а в Кубке России выиграл у ЦСКА (1:0). Домашний кризис и неуверенность в защите могут помешать, но очная статистика даeт хозяевам психологическое преимущество.

«Крылья Советов» также переживают спад – три поражения подряд в чемпионате, и в атаке у них проблемы: в среднем 0,80 гола за последние пять игр. При этом в очных матчах с «Акроном» гости забивают в трeх последних встречах, что даeт надежду на гол. Оборона самарцев тоже небезупречна: в среднем 1,60 пропущенных мяча за пять игр. В стартовых турах «Крылья» уступили «Динамо Махачкала» (1:4) и «Балтике» (0:2), сыграли вничью с ЦСКА (1:1), а в Кубке России прошли «Зенит» по пенальти (0:0, 5:3). Гости находятся в нелучшем состоянии, но их выездные матчи пока не складываются – в двух гостевых играх чемпионата они проиграли с общим счeтом 1:6. Тем не менее букмекеры отдают небольшое предпочтение самарцам, что может быть связано с именем и историей.

Итоговый вывод: несмотря на домашние проблемы «Акрона», очная статистика полностью на его стороне – он не проигрывает в пяти из семи последних встреч и забивает в восьми. «Крылья Советов» находятся в таком же кризисе, а на выезде играют ещe хуже. Учитывая баланс сил и историю, наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В восьми очных матчах у команд по четыре победы, одна ничья – абсолютный паритет. Однако в последних пяти встречах «Акрон» не проиграл трижды и забивает в восьми из них. Текущая форма обеих команд плачевна: «Акрон» проиграл три домашних матча, «Крылья» – три матча подряд вообще. При этом самарцы на выезде выглядят ещe хуже, чем дома, а «Акрон» дома хотя бы забивает. Очная статистика и умение хозяев создавать моменты против этого соперника дают им шанс на победу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Акрона» в основное время. Хорошая очная статистика против «Крыльев Советов» и умение забивать в матчах с этим соперником, а также проблемы гостей на выезде (два поражения с общим счeтом 1:6) делают хозяев фаворитами, несмотря на их собственный домашний кризис. Обе команды внизу таблицы, но «Акрон» выглядит предпочтительнее благодаря истории встреч. Рекомендуемая ставка – победа «Акрона» с коэффициентом 2,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между «Акроном» и «Крыльями Советов» состоится 23 августа 2026 года на «Самара Арене» и начнется в 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».