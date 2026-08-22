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«Акрон» – «Крылья Советов»: кто победит в матче 5 тура чемпионата России 2026/2027

22 августа 2026 11:19
Акрон - Крылья Советов
23 авг. 2026, воскресенье 13:00 | Россия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.90
Победа «Акрона»
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Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между тольяттинским «Акроном» и самарскими «Крыльями Советов» пройдет 23 августа 2026 года на «Самара Арене». Обе команды находятся в зоне вылета: у них по два очка, они делят 14-е и 15-е места. Хозяева проиграли три последних домашних матча, гости – три последних встречи вообще. При этом в очных противостояниях «Акрон» не уступает в пяти из семи последних игр и забивает в восьми из них. Кто сумеет прервать свою неудачную серию и набрать первые три очка в сезоне – «Акрон», который традиционно удачно играет против «Крыльев», или самарцы, которые пока выглядят чуть предпочтительнее по букмекерским котировкам?

Кто победит в матче

«Акрон» сделает ставку на домашнюю поддержку и уверенность в матчах с «Крыльями Советов». Команда не проигрывает в пяти из семи последних встреч с этим соперником и забивает в восьми последних очных матчах. В среднем за последние пять игр атака хозяев приносит 1,00 гола – не блестяще, но против нестабильной обороны гостей этого может быть достаточно. Однако «Акрон» пропускает в среднем 1,80 мяча за пять матчей, а дома у него три поражения подряд, что указывает на серьeзные проблемы в защите. В стартовых турах «Акрон» сыграл вничью с «Родиной» (3:3) и «Локомотивом» (0:0), уступил «Рубину» (1:2), а в Кубке России выиграл у ЦСКА (1:0). Домашний кризис и неуверенность в защите могут помешать, но очная статистика даeт хозяевам психологическое преимущество.

«Крылья Советов» также переживают спад – три поражения подряд в чемпионате, и в атаке у них проблемы: в среднем 0,80 гола за последние пять игр. При этом в очных матчах с «Акроном» гости забивают в трeх последних встречах, что даeт надежду на гол. Оборона самарцев тоже небезупречна: в среднем 1,60 пропущенных мяча за пять игр. В стартовых турах «Крылья» уступили «Динамо Махачкала» (1:4) и «Балтике» (0:2), сыграли вничью с ЦСКА (1:1), а в Кубке России прошли «Зенит» по пенальти (0:0, 5:3). Гости находятся в нелучшем состоянии, но их выездные матчи пока не складываются – в двух гостевых играх чемпионата они проиграли с общим счeтом 1:6. Тем не менее букмекеры отдают небольшое предпочтение самарцам, что может быть связано с именем и историей.

Итоговый вывод: несмотря на домашние проблемы «Акрона», очная статистика полностью на его стороне – он не проигрывает в пяти из семи последних встреч и забивает в восьми. «Крылья Советов» находятся в таком же кризисе, а на выезде играют ещe хуже. Учитывая баланс сил и историю, наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В восьми очных матчах у команд по четыре победы, одна ничья – абсолютный паритет. Однако в последних пяти встречах «Акрон» не проиграл трижды и забивает в восьми из них. Текущая форма обеих команд плачевна: «Акрон» проиграл три домашних матча, «Крылья» – три матча подряд вообще. При этом самарцы на выезде выглядят ещe хуже, чем дома, а «Акрон» дома хотя бы забивает. Очная статистика и умение хозяев создавать моменты против этого соперника дают им шанс на победу.

Личные встречи
Побед - 2 (29%)
Ничьих - 1 (14%)
Побед - 4 (57%)
7
Забитых мячей
13
1
В среднем за матч
1.86
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
4 : 1
17.05.2026
Акрон
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Акрон
1 : 1
19.07.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Акрон
0 : 3
23.08.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
4 : 1
17.05.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Акрон
1 : 1
19.07.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
0 : 2
09.03.2025
Акрон
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Акрон
2 : 0
03.11.2024
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 40 тур
Акрон
1 : 2
02.05.2021
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3 : 0
07.11.2020
Акрон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
10
Кевин Аревало
ЛВ
15
Стефан Лончар
(К) ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
(К) ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
17
Ислам Чесноков
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Сергей Булатов
Акрон
98
Roman Volochay
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
72
M. Khametov
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
81
Никита Базилевский
ЦФ
99
Дуду Родригес
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
77
Денис Макаров
ПВ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Гудиев
21
Фернандес
13
Бардыбахин
26
Эсковаль
2
Роча
15
Лончар
22
Марадишвили
8
Бистрович
10
Аревало
69
Дмитриев
11
Беншимоль
4-2-3-1
30
Песьяков
4
Горшков
23
Чернов
47
Божин
2
Печенин
8
Витюгов
22
Костанца
15
Рассказов
14
Крамарич
19
Олейников
17
Чесноков
8
Бистрович
80
Хосонов
80
Хосонов
8
Бистрович
22
Марадишвили
81
Базилевский
81
Базилевский
22
Марадишвили
69
Дмитриев
99
Родригес
99
Родригес
69
Дмитриев
19
Олейников
67
Мукаилов
67
Мукаилов
19
Олейников
17
Чесноков
5
Ороз
5
Ороз
17
Чесноков
8
Витюгов
20
Столбов
20
Столбов
8
Витюгов
22
Костанца
11
Рахманович
11
Рахманович
22
Костанца
14
Крамарич
73
Шитов
73
Шитов
14
Крамарич
Остались в запасе
Акрон
Крылья Советов
98
Roman Volochay
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
72
M. Khametov
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
Главный тренер
Срджан Благоевич
39
Евгений Фролов
ВР
72
Дани Фернандес
ПЗ
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Сергей Булатов
Остались в запасе
98
Roman Volochay
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
72
M. Khametov
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
72
Дани Фернандес
ПЗ
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Главный тренер
Сергей Булатов
Акрон
Точно не сыграют
Ионуц Неделчару
ЦЗ
Юрий Железнов
ЛВ
Крылья Советов
Точно не сыграют
C. Geoffrey

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Акрона» в основное время. Хорошая очная статистика против «Крыльев Советов» и умение забивать в матчах с этим соперником, а также проблемы гостей на выезде (два поражения с общим счeтом 1:6) делают хозяев фаворитами, несмотря на их собственный домашний кризис. Обе команды внизу таблицы, но «Акрон» выглядит предпочтительнее благодаря истории встреч. Рекомендуемая ставка – победа «Акрона» с коэффициентом 2,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между «Акроном» и «Крыльями Советов» состоится 23 августа 2026 года на «Самара Арене» и начнется в 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».

«Акрон» – «Крылья Советов»: смотреть онлайн.

2.90
Победа «Акрона»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Акрон
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