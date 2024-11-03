Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Акрон - Крылья Советов
Акрон - Крылья Советов: обзор матча 03 ноября 2024
Акрон
03.11.2024, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
20'
Р. Эсковаль
72'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Крылья Советов
90'
+2
Пенальти не реализован!
И. Сергеев
81'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
Б. Гарре
Замена
М. Чибота
️️️️
Беншимоль
81'
78'
Замена
У. Бабаев
️️️️
И. Олейников
ГОЛ! 2:0!
А. Дзюба
72'
Замена
С. Бакаев
️️️️
К. Данилин
70'
Замена
Ш. Эсанов
️️️️
М. Кузьмин
68'
Желтая карточка
М. Кузьмин
65'
65'
Замена
В. Мендес
️️️️
С. Бабкин
65'
Замена
К. Печенин
️️️️
Т. Галдамес
65'
Замена
Г. Бейл
️️️️
Н. Рассказов
Замена
А. Дзюба
️️️️
В. Хубулов
60'
Желтая карточка
С. Лончар
59'
50'
Желтая карточка
С. Бабкин
ГОЛ! 1:0!
Р. Эсковаль
Пас отдал
М. Кузьмин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-2-3-1
13
Волков
21
Фернандес
26
Эсковаль
3
Витор
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
8
Хубулов
6
Кузьмин
23
Данилин
7
Беншимоль
3-1-1-3-2
1
Ломаев
4
Евгеньев
3
Солдатенков
3
Галдамес
22
Костанца
6
Бабкин
29
Ежов
7
Гарре
19
Олейников
33
Сергеев
15
Рассказов
6
Кузьмин
25
Эсанов
25
Эсанов
6
Кузьмин
7
Беншимоль
13
Чибота
13
Чибота
7
Беншимоль
23
Данилин
17
Бакаев
17
Бакаев
23
Данилин
8
Хубулов
22
Дзюба
22
Дзюба
8
Хубулов
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
15
Рассказов
23
Бейл
23
Бейл
15
Рассказов
6
Бабкин
5
Мендес
5
Мендес
6
Бабкин
7
Гарре
27
Дмитриев
27
Дмитриев
7
Гарре
19
Олейников
7
Бабаев
7
Бабаев
19
Олейников
Остались в запасе
Акрон
Крылья Советов
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Франко Орозко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Франко Орозко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Акрон - Крылья Советов
2
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
8
Офсайды
1
1
Количество передач
350
399
Сейвы
4
5
Точность передач %
74
76
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Игорь Демешко
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Сергей Карасёв
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Аксенов, Коптев)
Новости команд
Все
Акрон
Крылья Советов
Ловчев – об отставке Благоевича: «Все мечтают о таком тренере, как старик Хоттабыч»
17:12
1
«Акрон» раскрыл нового тренера
16:32
«Крылья Советов» – «Динамо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
16:20
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Динамо»: 29 ноября 2026
16:19
Босс «Акрона» прокомментировал увольнение Благоевича
15:59
Ловчев – об отставке Благоевича: «Все мечтают о таком тренере, как старик Хоттабыч»
17:12
1
«Акрон» раскрыл нового тренера
16:32
Босс «Акрона» прокомментировал увольнение Благоевича
15:59
«Акрон» уволил главного тренера
15:15
Тренер «Рубина» Кузьмин повторил рекорд Черчесова, Виллаш-Боаша и Манчини
Вчера, 16:50
1
«Крылья Советов» – «Динамо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
16:20
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Динамо»: 29 ноября 2026
16:19
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
09:33
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
10
«Крылья Советов» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:28
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+