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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Акрон
Крылья Советов - Акрон: обзор матча 09 марта 2025
Крылья Советов
09.03.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Акрон
9'
А. Дзюба
83'
С. Лончар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Акрон
89'
Замена
М. Бокоев
️️️️
Д. Пестряков
Замена
К. Печенин
️️️️
Т. Галдамес
84'
83'
ГОЛ! 0:2!
С. Лончар
Замена
У. Бабаев
️️️️
И. Олейников
78'
Замена
Р. Ежов
️️️️
И. Дмитриев
71'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Г. Бейл
71'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
С. Бабкин
71'
65'
Желтая карточка
Р. Фернандес
61'
Замена
В. Москвичев
️️️️
М. Кузьмин
61'
Замена
В. Хубулов
️️️️
К. Данилин
50'
Желтая карточка
К. Савичев
46'
Замена
С. Волков
️️️️
А. Васютин
Желтая карточка
А. Солдатенков
38'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
М. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
3
Галдамес
5
Ороз
3
Солдатенков
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
77
Зиньковский
19
Олейников
27
Дмитриев
33
Сергеев
4-2-3-1
78
Васютин
4
Савичев
26
Эсковаль
24
Неделчару
21
Фернандес
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
71
Пестряков
6
Кузьмин
22
Дзюба
23
Бейл
15
Рассказов
15
Рассказов
23
Бейл
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
6
Бабкин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
6
Бабкин
19
Олейников
7
Бабаев
7
Бабаев
19
Олейников
27
Дмитриев
29
Ежов
29
Ежов
27
Дмитриев
78
Васютин
13
Волков
13
Волков
78
Васютин
71
Пестряков
19
Бокоев
19
Бокоев
71
Пестряков
6
Кузьмин
5
Москвичев
5
Москвичев
6
Кузьмин
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
Остались в запасе
Крылья Советов
Акрон
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
35
Ифет Джаковац
ЦП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Остались в запасе
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
35
Ифет Джаковац
ЦП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Крылья Советов - Акрон
1
2
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
11
9
Офсайды
2
4
Количество передач
446
316
Сейвы
2
8
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Игорь Демешко
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Павел Кукуян
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Владимир Казьменко
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Аксенов, Коптев)
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Крылья Советов
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