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«Родина» – «Ростов»: кто победит в матче 2 тура РПЛ 2026/2027

30 июля 2026 9:44
Родина - Ростов
31 июл. 2026, пятница 20:00 | Россия. Премьер-лига, 2 тур
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3.10
Победа «Родины»
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Матч 2 тура Российской Премьер-Лиги между московской «Родиной» и «Ростовом» пройдет 31 июля 2026 года на стадионе «Арена Химки». Хозяева в прошлом туре крупно уступили «Спартаку» (0:3), но их атакующая статистика в последних матчах выглядит достойно – девять голов в пяти последних встречах. Гости, в свою очередь, проиграли «Оренбургу» (1:2) в первом туре и имеют серьезные проблемы в обороне, пропуская в восьми последних матчах подряд. Сможет ли «Родина» использовать слабость защиты соперника и реабилитироваться за поражение в стартовом туре, или «Ростов» прервет свою неудачную серию и добьется победы на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Родина» подходит к игре с хорошей атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила девять голов (в среднем 1.80 за игру) и пропустила пять (1.00 в среднем). Хотя в первом туре команда уступила «Спартаку» (0:3), это был матч против одного из лидеров, и результат не отражает реального потенциала «Родины». В очных встречах с «Ростовом» хозяева забивают в трех последних матчах, что дает им уверенность. Домашняя поддержка и умение создавать моменты могут стать ключевыми факторами, особенно с учетом того, что оборона гостей регулярно пропускает. Лучший бомбардир – Иван Тимошенко, забивший три гола в пяти матчах, но в РПЛ он пока не отметился.

«Ростов» испытывает серьезные проблемы в обороне: команда пропускает в восьми последних матчах РПЛ и в среднем за последние пять игр пропускает 1.80 гола, забивая при этом 1.60. В прошлом туре ростовчане уступили «Оренбургу» (1:2), что подтвердило их уязвимость. Однако в атаке «Ростов» действует стабильно, забивая в четырех последних матчах. В очных встречах с «Родиной» гости уступают в последнее время, но их атакующий потенциал позволяет рассчитывать на гол. Лучший бомбардир – Егор Голенков, забивший два гола в трех матчах, но его результативность пока нестабильна.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «Родина» имеет более надежную оборону и стабильную атаку, тогда как «Ростов» слишком много пропускает. Победа «Родины» с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных встречах «Родина» имеет небольшое преимущество, одержав победы в двух из трех последних товарищеских матчей, а также забивая в трех последних встречах с «Ростовом». Текущая форма «Родины» (9 голов за пять матчей, 1.00 пропущенных) и проблемы «Ростова» в обороне (1.80 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество. «Ростов» забивает регулярно, но их защита не справляется с давлением.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
4
Забитых мячей
7
2
В среднем за матч
3.5
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Родина
2 : 4
31.07.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Родина
2 : 4
31.07.2026
Ростов
Товарищеские матчи
Ростов
3 : 2
19.01.2025
Родина

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
8
Икер Посо
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Ростов
84
Артем Петров
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
13
Денис Титов
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
19
Карим Мадрахимов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Волков
49
Дятлов
55
Крижан
26
Мещанинов
88
Сокол
6
Фищенко
8
Посо
9
Максименко
17
Бакаев
10
Рейна
99
Тимошенко
4-1-1-3-1
1
Ятимов
3
Сако
40
Ногейра
87
Лангович
4
Мелехин
16
Мухин
8
Миронов
7
Роналдо
18
Кучаев
10
Комаров
99
Сулейманов
49
Дятлов
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
49
Дятлов
88
Сокол
80
Бессмертный
80
Бессмертный
88
Сокол
6
Фищенко
23
Ушатов
23
Ушатов
6
Фищенко
8
Посо
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
8
Посо
17
Бакаев
77
Гарибян
77
Гарибян
17
Бакаев
99
Сулейманов
21
Шанталий
21
Шанталий
99
Сулейманов
18
Кучаев
5
Михайлов
5
Михайлов
18
Кучаев
16
Мухин
6
Олусегун
6
Олусегун
16
Мухин
Остались в запасе
Родина
Ростов
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
84
Артем Петров
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
13
Денис Титов
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
19
Карим Мадрахимов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Остались в запасе
84
Артем Петров
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
13
Денис Титов
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
19
Карим Мадрахимов
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Джонатан Альба
Ростов
Точно не сыграют
Егор Голенков
ЦФ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Родина» одержит победу с минимальным преимуществом над «Ростовом», используя свою надежную оборону и стабильную атаку, а также проблемы гостей в защите, которые пропускают практически в каждом матче. Ставка на победу хозяев за 3.10 выглядит привлекательной – «Родина» должна реализовать свое преимущество на «Арене Химки». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура между «Родиной» и «Ростовом» состоится 31 июля 2026 года в Москве на стадионе «Арена Химки» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать МАТЧ! Премьер.

«Родина» – «Ростов»: смотреть онлайн

3.10
Победа «Родины»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
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