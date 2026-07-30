Матч 2 тура Российской Премьер-Лиги между московской «Родиной» и «Ростовом» пройдет 31 июля 2026 года на стадионе «Арена Химки». Хозяева в прошлом туре крупно уступили «Спартаку» (0:3), но их атакующая статистика в последних матчах выглядит достойно – девять голов в пяти последних встречах. Гости, в свою очередь, проиграли «Оренбургу» (1:2) в первом туре и имеют серьезные проблемы в обороне, пропуская в восьми последних матчах подряд. Сможет ли «Родина» использовать слабость защиты соперника и реабилитироваться за поражение в стартовом туре, или «Ростов» прервет свою неудачную серию и добьется победы на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Родина» подходит к игре с хорошей атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила девять голов (в среднем 1.80 за игру) и пропустила пять (1.00 в среднем). Хотя в первом туре команда уступила «Спартаку» (0:3), это был матч против одного из лидеров, и результат не отражает реального потенциала «Родины». В очных встречах с «Ростовом» хозяева забивают в трех последних матчах, что дает им уверенность. Домашняя поддержка и умение создавать моменты могут стать ключевыми факторами, особенно с учетом того, что оборона гостей регулярно пропускает. Лучший бомбардир – Иван Тимошенко, забивший три гола в пяти матчах, но в РПЛ он пока не отметился.

«Ростов» испытывает серьезные проблемы в обороне: команда пропускает в восьми последних матчах РПЛ и в среднем за последние пять игр пропускает 1.80 гола, забивая при этом 1.60. В прошлом туре ростовчане уступили «Оренбургу» (1:2), что подтвердило их уязвимость. Однако в атаке «Ростов» действует стабильно, забивая в четырех последних матчах. В очных встречах с «Родиной» гости уступают в последнее время, но их атакующий потенциал позволяет рассчитывать на гол. Лучший бомбардир – Егор Голенков, забивший два гола в трех матчах, но его результативность пока нестабильна.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «Родина» имеет более надежную оборону и стабильную атаку, тогда как «Ростов» слишком много пропускает. Победа «Родины» с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных встречах «Родина» имеет небольшое преимущество, одержав победы в двух из трех последних товарищеских матчей, а также забивая в трех последних встречах с «Ростовом». Текущая форма «Родины» (9 голов за пять матчей, 1.00 пропущенных) и проблемы «Ростова» в обороне (1.80 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество. «Ростов» забивает регулярно, но их защита не справляется с давлением.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 2 (100%) 4 Забитых мячей 7 2 В среднем за матч 3.5 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч Россия. Премьер-лига, 2 тур Родина 2 : 4 Ростов Россия. Премьер-лига, 2 тур Родина 2 : 4 Ростов Товарищеские матчи Ростов 3 : 2 Родина

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Родина» одержит победу с минимальным преимуществом над «Ростовом», используя свою надежную оборону и стабильную атаку, а также проблемы гостей в защите, которые пропускают практически в каждом матче. Ставка на победу хозяев за 3.10 выглядит привлекательной – «Родина» должна реализовать свое преимущество на «Арене Химки». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура между «Родиной» и «Ростовом» состоится 31 июля 2026 года в Москве на стадионе «Арена Химки» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать МАТЧ! Премьер.