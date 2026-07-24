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«Факел» – «Динамо Махачкала»: кто победит в матче 1 тура РПЛ 2026/2027

24 июля 2026 9:27
Факел - Динамо Мх
25 июл. 2026, суббота 18:30 | Россия. Премьер-лига, 1 тур
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3.00
Ничья
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Матч 1 тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Динамо Махачкала» пройдет 25 июля 2026 года в Воронеже на стадионе «Факел». Хозяева подходят к старту сезона в хорошей форме – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей и обладает надежной обороной. Гости, напротив, не могут выиграть в девяти последних матчах РПЛ, хотя в атаке действуют неплохо. При этом очные встречи команд неизменно завершаются вничью – четыре подряд. Сможет ли «Факел» прервать эту серию и использовать преимущество домашнего поля, чтобы одержать победу, или махачкалинцы наконец прервут свою безвыигрышную серию и навяжут борьбу сопернику? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и напряженным?

Кто победит в матче

«Факел» подходит к игре с впечатляющей оборонительной статистикой: в последних пяти матчах команда пропустила всего четыре гола (в среднем 0.80 за игру), а голевая серия в атаке насчитывает четыре матча подряд. Воронежцы забивают в среднем 1.60 гола за игру, что позволяет им рассчитывать на победу при надежной игре в защите. Важным фактором является домашняя поддержка: «Факел» традиционно силен на своем поле, а в очных встречах с «Динамо Махачкала» команда не проигрывает, хотя четыре последних матча завершились вничью. В предсезонных играх «Факел» обыграл «Ростов» (3:1) и сыграл вничью с «Акроном» (1:1), что подтверждает их готовность к старту сезона. Однако проблема в том, что хозяева пропускают в трех последних матчах, а в личных встречах с махачкалинцами регулярно не могут добиться победы.

«Динамо Махачкала» находится в сложной психологической ситуации: команда не может выиграть в девяти последних матчах РПЛ, что давит на игроков. Однако в атаке гости действуют результативно – 1.60 гола в среднем за матч, при этом они забивают в четырех последних встречах. Оборона махачкалинцев не столь надежна: 1.40 пропущенных гола в среднем за игру, и команда пропускает в трех последних матчах. В предсезонных товарищеских матчах «Динамо» выглядело нестабильно: победа над «Динамо СПб» (3:1) и «Ленинградцем» (3:0), но поражения от «Зенита» (0:2) и «Химнасии Ла-Плата» (1:3). Однако в очных встречах с «Факелом» махачкалинцы имеют свою серию – четыре ничьи подряд, что дает им психологическое преимущество и уверенность в том, что они могут не проиграть в Воронеже.

С учетом всех факторов мы считаем, что матч снова может завершиться вничью. «Факел» силен дома и надежен в обороне, но не может обыграть «Динамо Махачкала» в последних четырех встречах. Гости, несмотря на длительную безвыигрышную серию, умеют цепляться за очки в матчах с этим соперником. Обе команды имеют схожие показатели в атаке и обороне, что делает исход матча непредсказуемым, но ничья выглядит наиболее вероятным результатом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Факел» и «Динамо Махачкала» сыграли вничью в четырех последних матчах подряд, причем в двух из них был зафиксирован счет 1:1, а в двух – 0:0. Текущая форма команд также указывает на вероятный ничейный исход: «Факел» не проигрывает в семи из девяти последних матчей, а «Динамо» не выигрывает в девяти последних турах РПЛ. Обе команды регулярно забивают, но их встречи традиционно проходят с минимальным количеством голов.

Личные встречи
0% (0)
100% (2)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
0.5
В среднем за матч
0.5
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
0 : 0
01.12.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Факел
1 : 1
06.10.2024
Динамо Мх

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Не сыграют
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
44
Юрий Журавлев
ЛЗ
55
Дарко Тодорович
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЛП
99
Николай Гиоргобиани
ЦП
23
Вячеслав Якимов
ЦП
18
Кирилл Симонов
ПП
93
Мераби Уридия
ЦФ
19
Беляйди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЛЗ
5
Александр Сандрачук
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЦП
6
Абдулпаша Джабраилов
ЦП
16
Уссем Мрезиг
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
11
Андрей Миронов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
4-4-2
96
Обухов
44
Журавлев
55
Тодорович
5
Габараев
20
Юрганов
52
Нетфуллин
99
Гиоргобиани
23
Якимов
18
Симонов
19
Пуси
93
Уридия
3-2-3-2
33
Карабашев
5
Сандрачук
99
Алибеков
43
Ахмедов
22
Аззи
77
Сундуков
47
Глушков
6
Джабраилов
16
Мрезиг
11
Миронов
25
Агаларов
Остались в запасе
Факел
Динамо Мх
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Вадим Евсеев
Динамо Мх
Точно не сыграют
Идар Шумахов
ЦЗ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что матч между «Факелом» и «Динамо Махачкала» завершится вничью, продолжая традицию очных встреч этих команд. Хозяева сильны дома и надежны в обороне, но не могут обыграть этого соперника в последних четырех матчах. Гости, несмотря на длительную безвыигрышную серию, умеют цепляться за очки в Воронеже и регулярно забивают. Учитывая схожие показатели команд и историю личных встреч, ничья выглядит наиболее вероятным исходом. Ставка на ничью за 3.00 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура между «Факелом» и «Динамо Махачкала» состоится 25 июля 2026 года в Воронеже на стадионе «Факел» и начнется в 17:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч Премьер.

«Факел» – «Динамо Махачкала»: смотреть онлайн

3.00
Ничья
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Факел
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