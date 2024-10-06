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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Динамо Мх
Факел - Динамо Мх: обзор матча 06 октября 2024
Факел
06.10.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мх
51'
И. Альшин
19'
Г. Агаларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Динамо Мх
90'
+4
Желтая карточка
Н. Глушков
82'
Замена
М. Хоссейннеджад
️️️️
Э. Касинтура
82'
Замена
К. Зинович
️️️️
Г. Агаларов
Замена
Н. Моцпан
️️️️
Д. Мертенс
82'
Желтая карточка
И. Альшин
73'
Замена
А. Ивлев
️️️️
М. Браими
71'
66'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
А. Гаджиев
66'
Замена
У. Мрезиг
️️️️
З. Юсупов
Желтая карточка
М. Браими
65'
Желтая карточка
И. Калинин
61'
55'
Желтая карточка
А. Гаджиев
Желтая карточка
М. Дзиов
54'
51'
Желтая карточка
В. Пальцев
ГОЛ! 1:1!
И. Альшин
Пас отдал
Н. Гиоргобиани
51'
Желтая карточка
Е. Марков
49'
45'
+3
Желтая карточка
Г. Агаларов
41'
Желтая карточка
Т. Сундуков
Замена
И. Юрганов
️️️️
С. Божин
34'
Замена
А. Каштанов
️️️️
В. Ильин
34'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
В. Якимов
34'
Желтая карточка
В. Ильин
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
Г. Агаларов
Пас отдал
И. Шумахов
13'
Замена
Т. Сундуков
️️️️
А. Сандрачук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Александр Беленов
(К)
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
(К)
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
19
Табо Селе
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
6
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-2-3-2
31
Беленов
13
Калинин
47
Божин
88
Дзиов
23
Якимов
88
Щетинин
11
Браими
16
Мертенс
10
Альшин
20
Марков
98
Ильин
3-2-1-3-1
1
Волк
4
Шумахов
5
Табидзе
13
Кагермазов
72
Сандрачук
17
Пальцев
22
Юсупов
17
Касинтура
70
Гаджиев
47
Глушков
25
Агаларов
47
Божин
40
Юрганов
40
Юрганов
47
Божин
16
Мертенс
7
Моцпан
7
Моцпан
16
Мертенс
11
Браими
77
Ивлев
77
Ивлев
11
Браими
23
Якимов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
23
Якимов
98
Ильин
79
Каштанов
79
Каштанов
98
Ильин
72
Сандрачук
77
Сундуков
77
Сундуков
72
Сандрачук
22
Юсупов
6
Мрезиг
6
Мрезиг
22
Юсупов
17
Касинтура
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
25
Агаларов
19
Зинович
19
Зинович
25
Агаларов
70
Гаджиев
9
Магомедов
9
Магомедов
70
Гаджиев
Остались в запасе
Факел
Динамо Мх
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
19
Табо Селе
ОП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
19
Табо Селе
ОП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Факел - Динамо Мх
6
5
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
18
8
Офсайды
1
0
Количество передач
287
315
Сейвы
1
1
Точность передач %
64
60
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Факел
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