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РПЛ 2026/2027
Динамо Мх - Факел
Динамо Мх - Факел: обзор матча 01 декабря 2024
Динамо Мх
01.12.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Факел
Желтая карточка
У. Мрезиг
89'
88'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
Д. Мертенс
Желтая карточка
С. Кагермазов
86'
80'
Замена
С. Божин
️️️️
И. Калинин
Замена
К. Зинович
️️️️
Р. Магомедов
80'
72'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
М. Браими
66'
Желтая карточка
А. Каштанов
Замена
Т. Сундуков
️️️️
Я. Джапо
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
(К)
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
(К)
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
9
Илья Васин
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
3-3-3-1
1
Волк
4
Шумахов
99
Алибеков
13
Кагермазов
17
Джапо
16
Мрезиг
17
Пальцев
47
Глушков
9
Магомедов
17
Касинтура
25
Агаларов
3-2-3-2
88
Гудиев
72
Сенхаджи
40
Юрганов
13
Калинин
33
Квеквескири
23
Якимов
10
Альшин
16
Мертенс
11
Браими
79
Каштанов
20
Марков
17
Джапо
77
Сундуков
77
Сундуков
17
Джапо
9
Магомедов
19
Зинович
19
Зинович
9
Магомедов
13
Калинин
47
Божин
47
Божин
13
Калинин
16
Мертенс
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
16
Мертенс
11
Браими
7
Моцпан
7
Моцпан
11
Браими
Остались в запасе
Динамо Мх
Факел
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
9
Илья Васин
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
9
Илья Васин
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Динамо Мх - Факел
2
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
13
Офсайды
1
2
Количество передач
348
331
Сейвы
1
2
Точность передач %
58
59
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Игорь Демешко
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; АVAR – Сергей Цыганок
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Николай Иванов
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Аксенов)
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