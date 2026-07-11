Матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» пройдет 12 июля 2026 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Хозяева подходят к игре в отличной форме: они не проигрывают в семи последних товарищеских матчах и забивают в каждом из них, а их оборона пропускает в среднем менее одного гола за игру. Гости из Белграда также демонстрируют неплохие результаты, не проигрывая в четырех последних встречах и регулярно забивая, но их защита выглядит менее надежной. Сможет ли сербский клуб преподнести сюрприз на поле одного из фаворитов товарищеского турнира, или «Зенит» продолжит свою уверенную серию и добьется победы перед своими болельщиками?

Кто победит в матче

«Зенит» подходит к игре с впечатляющей статистикой: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда не проигрывает в семи последних товарищеских встречах и забивает в каждой из них, а в последних матчах уверенно разгромила «Нефтчи Фергана» (4:1) и «Ленинградец» (4:0). В очных встречах с «Црвеной Звездой» у «Зенита» нет явного преимущества – за последние пять матчей команды обменялись победами (по две у каждой и одна ничья), но в последнем матче сильнее оказались петербуржцы (3:0). Домашняя поддержка и отличная форма делают «Зенит» явным фаворитом в этом противостоянии.

«Црвена Звезда» подходит к игре с более сбалансированной статистикой: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда не проигрывает в четырех последних товарищеских матчах и забивает в каждом из них, но при этом пропускает в трех последних. В активе сербов ничья с «Блау-Вайсс Линц» (2:2) и «Слованом Б» (1:1), а также разгром «Единства Уб» (5:0) и победа над «Амштеттеном» (2:1). Однако в гостях против такого организованного соперника, как «Зенит», им будет сложнее рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая, что в последней очной встрече они уступили 0:3.

Итоговый вывод: «Зенит» имеет преимущество в текущей форме и домашнем поле, а также демонстрирует более надежную оборону. «Црвена Звезда» способна забить, но против организованной игры хозяев ей будет сложно добиться победы. Учитывая разницу в классе и последнюю очную встречу, победа «Зенита» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Зенита».

Форма и история личных встреч

«Зенит» не проигрывает в семи последних матчах и забивает в каждом из них, тогда как «Црвена Звезда» пропускает в трех последних. В очных встречах команды обмениваются победами, но в последней встрече сильнее был «Зенит» (3:0), что дает хозяевам психологическое преимущество перед этим матчем.

Прогноз на победителя

«Зенит» находится в отличной форме, забивая в каждом матче и редко пропуская, тогда как «Црвена Звезда» уступает в надежности обороны и имеет проблемы в гостевых матчах. Учитывая домашнее поле и уверенную игру хозяев, победа «Зенита» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Зенита» с форой (-1) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» состоится 12 июля 2026 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Премьер».