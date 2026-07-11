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«Зенит» – «Црвена Звезда»: кто победит в товарищеском матче 2026

11 июля 2026 9:00
Зенит - Црвена Звезда
12 июл. 2026, воскресенье 19:00 | Товарищеские матчи
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Зенита» с форой (-1)
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Матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» пройдет 12 июля 2026 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Хозяева подходят к игре в отличной форме: они не проигрывают в семи последних товарищеских матчах и забивают в каждом из них, а их оборона пропускает в среднем менее одного гола за игру. Гости из Белграда также демонстрируют неплохие результаты, не проигрывая в четырех последних встречах и регулярно забивая, но их защита выглядит менее надежной. Сможет ли сербский клуб преподнести сюрприз на поле одного из фаворитов товарищеского турнира, или «Зенит» продолжит свою уверенную серию и добьется победы перед своими болельщиками?

Кто победит в матче

«Зенит» подходит к игре с впечатляющей статистикой: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда не проигрывает в семи последних товарищеских встречах и забивает в каждой из них, а в последних матчах уверенно разгромила «Нефтчи Фергана» (4:1) и «Ленинградец» (4:0). В очных встречах с «Црвеной Звездой» у «Зенита» нет явного преимущества – за последние пять матчей команды обменялись победами (по две у каждой и одна ничья), но в последнем матче сильнее оказались петербуржцы (3:0). Домашняя поддержка и отличная форма делают «Зенит» явным фаворитом в этом противостоянии.

«Црвена Звезда» подходит к игре с более сбалансированной статистикой: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда не проигрывает в четырех последних товарищеских матчах и забивает в каждом из них, но при этом пропускает в трех последних. В активе сербов ничья с «Блау-Вайсс Линц» (2:2) и «Слованом Б» (1:1), а также разгром «Единства Уб» (5:0) и победа над «Амштеттеном» (2:1). Однако в гостях против такого организованного соперника, как «Зенит», им будет сложнее рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая, что в последней очной встрече они уступили 0:3.

Итоговый вывод: «Зенит» имеет преимущество в текущей форме и домашнем поле, а также демонстрирует более надежную оборону. «Црвена Звезда» способна забить, но против организованной игры хозяев ей будет сложно добиться победы. Учитывая разницу в классе и последнюю очную встречу, победа «Зенита» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Зенита».

Форма и история личных встреч

«Зенит» не проигрывает в семи последних матчах и забивает в каждом из них, тогда как «Црвена Звезда» пропускает в трех последних. В очных встречах команды обмениваются победами, но в последней встрече сильнее был «Зенит» (3:0), что дает хозяевам психологическое преимущество перед этим матчем.

Личные встречи
67% (6)
0% (0)
33% (3)
15
Забитых мячей
8
1.67
В среднем за матч
0.89
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:1
Товарищеские матчи,
Зенит
3 : 1
12.07.2026
Црвена Звезда
Товарищеские матчи,
Зенит
3 : 0
29.06.2025
Црвена Звезда
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 2
08.07.2024
Црвена Звезда
Товарищеские матчи,
Црвена Звезда
1 : 0
23.03.2024
Зенит
Кубок PARI Премьер, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 1
04.07.2023
Зенит
Товарищеские матчи,
Зенит
3 : 1
22.11.2022
Црвена Звезда
Товарищеские матчи,
Зенит
2 : 1
03.07.2022
Црвена Звезда
Товарищеские матчи,
Црвена Звезда
0 : 1
29.06.2019
Зенит
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 0
07.02.2018
Црвена Звезда
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
16
Кевин Андраде
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Джон Джон
АП
20
Педро
ЛВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
8
Кристиян Балов
ЛВ
21
Тими Элшник
ЦФ
17
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
27
Матвей Бардачев
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
60
Матей Гаштаров
ОП
22
Василие Костов
АП
35
Дуглас Овусу
ПВ
9
Джей Энем
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Адамов
66
Вега
16
Андраде
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
14
Джон Джон
7
Соболев
10
Глушенков
4-2-2-2
1
Матеус
25
Эракович
13
Велькович
30
Тебо
23
Тикнизян
15
Абу Фани
33
Крунич
4
Иванич
8
Балов
17
Дуарте
21
Элшник
16
Андраде
78
Дивеев
78
Дивеев
16
Андраде
20
Педро
27
Бардачев
27
Бардачев
20
Педро
7
Соболев
82
Волков
82
Волков
7
Соболев
10
Глушенков
61
Кондаков
61
Кондаков
10
Глушенков
14
Джон Джон
17
Мостовой
17
Мостовой
14
Джон Джон
8
Вендел
9
Аугусто
9
Аугусто
8
Вендел
4
Иванич
22
Костов
22
Костов
4
Иванич
17
Дуарте
9
Энем
9
Энем
17
Дуарте
Остались в запасе
Зенит
Црвена Звезда
71
Даниил Одоевский
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
60
Матей Гаштаров
ОП
35
Дуглас Овусу
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
60
Матей Гаштаров
ОП
35
Дуглас Овусу
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Деян Станкович

Прогноз на победителя

«Зенит» находится в отличной форме, забивая в каждом матче и редко пропуская, тогда как «Црвена Звезда» уступает в надежности обороны и имеет проблемы в гостевых матчах. Учитывая домашнее поле и уверенную игру хозяев, победа «Зенита» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Зенита» с форой (-1) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» состоится 12 июля 2026 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Премьер».

«Зенит» – «Црвена Звезда»: смотреть онлайн

1.90
Победа «Зенита» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
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