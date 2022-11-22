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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Црвена Звезда
Зенит - Црвена Звезда: обзор матча 22 ноября 2022
Зенит
22.11.2022, вторник, 20:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Црвена Звезда
61'
А. Сутормин
67'
А. Ерохин
74'
Г. Мантуан
23'
И. Мустафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зенит - Црвена Звезда
ГОЛ! 3:1!
Г. Мантуан
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Ерохин
67'
ГОЛ! 1:1!
А. Сутормин
61'
Желтая карточка
З. Бакаев
37'
23'
ГОЛ! 0:1!
И. Мустафа
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Вендел
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
21
Александр Ерохин
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Црвена Звезда
40
Никола Васильевич
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
7
Ненад Крстичич
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
95
Георгий Королев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
40
Илья Вахания
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
58
Роман Ногтев
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Црвена Звезда
15
Александар Драгович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
3-2-1-2-1
97
Иван
95
Адамов
28
Алип
78
Чистяков
3
Круговой
11
Сутормин
8
Вендел
21
Ерохин
77
Бакаев
9
Кассьерра
3-2-3-2
40
Васильевич
19
Милунович
77
Гобельич
12
Панков
7
Крстичич
22
Мияилович
10
Катай
11
Пруцев
23
Мустафа
55
Срнич
31
Набуан
Остались в запасе
Зенит
Црвена Звезда
33
Илья Скроботов
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
95
Георгий Королев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
40
Илья Вахания
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
58
Роман Ногтев
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
15
Александар Драгович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
Главный тренер
Милош Милоевич
Остались в запасе
33
Илья Скроботов
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
95
Георгий Королев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
40
Илья Вахания
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
58
Роман Ногтев
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
15
Александар Драгович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Милош Милоевич
Статистика матча Зенит - Црвена Звезда
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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