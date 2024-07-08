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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Црвена Звезда
Зенит - Црвена Звезда: обзор матча 08 июля 2024
Зенит
08.07.2024, понедельник, 19:30
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Црвена Звезда
5'
Клаудиньо
49'
А. Катай
85'
С. Лекович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зенит - Црвена Звезда
90'
+3
Замена
У. Сремчевич
️️️️
Ш. Ндиайе
90'
Желтая карточка
Ш. Ндиайе
85'
ГОЛ! 1:2!
С. Лекович
Пас отдал
К. Гуелор Канга
Замена
А. Коваленко
️️️️
С. Волков
82'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Вендел
82'
Желтая карточка
Педро
77'
77'
Замена
С. Лекович
️️️️
Н. Стойич
77'
Замена
Н. Кнежевич
️️️️
Далсью
Замена
Педро
️️️️
А. Мостовой
64'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
С. Эракович
64'
Замена
В. Изидор
️️️️
М. Кассьерра
64'
63'
Замена
️️️️
А. Катай
62'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
Х. Ин Бом
62'
Замена
Й. Сливич
️️️️
М. Иванич
Желтая карточка
В. Барриос
60'
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Катай
Замена
Д. Адамов
️️️️
Е. Латышонок
46'
Желтая карточка
Родригао
36'
ГОЛ! 1:0!
Клаудиньо
Пас отдал
М. Кассьерра
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
8
Далсью
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
91
Лазар Йованович
АП
4
Мирко Иванич
АП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Црвена Звезда
28
Виктор Радоевич
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
41
Никола Кнежевич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
9
Урош Сремчевич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
5
Родригао
82
Волков
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
10
Глушенков
9
Кассьерра
4-2-3-1
77
Гутеша
77
Мимович
44
Стойич
34
Джига
23
Родич
8
Далсью
16
Ин Бом
91
Йованович
4
Иванич
10
Катай
27
Ндиайе
8
Вендел
31
Мантуан
31
Мантуан
8
Вендел
1
Латышонок
16
Адамов
16
Адамов
1
Латышонок
16
Эракович
4
Горшков
4
Горшков
16
Эракович
82
Волков
8
Коваленко
8
Коваленко
82
Волков
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
9
Кассьерра
18
Изидор
18
Изидор
9
Кассьерра
44
Стойич
5
Лекович
5
Лекович
44
Стойич
8
Далсью
41
Кнежевич
41
Кнежевич
8
Далсью
16
Ин Бом
8
Канга
8
Канга
16
Ин Бом
4
Иванич
20
Сливич
20
Сливич
4
Иванич
27
Ндиайе
9
Сремчевич
9
Сремчевич
27
Ндиайе
Остались в запасе
Зенит
Црвена Звезда
Главный тренер
Сергей Семак
28
Виктор Радоевич
ЛЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
Остались в запасе
28
Виктор Радоевич
ЛЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Зенит - Црвена Звезда
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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