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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Црвена Звезда
Зенит - Црвена Звезда: обзор матча 03 июля 2022
Зенит
03.07.2022, воскресенье, 20:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Црвена Звезда
53'
А. Мостовой
74'
М. Кассьерра
80'
А. Катай
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зенит - Црвена Звезда
80'
ГОЛ! 2:1!
А. Катай
Замена
А. Сандрачук
️️️️
А. Мостовой
78'
ГОЛ! 2:0!
М. Кассьерра
74'
73'
Замена
В. Николич
️️️️
С. Срнич
Замена
М. Кассьерра
️️️️
И. Сергеев
71'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Клаудиньо
71'
65'
Замена
А. Катай
️️️️
М. Павков
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Сантос
63'
Замена
Д. Ловрен
️️️️
Д. Чистяков
62'
Замена
А. Адамов
️️️️
А. Сутормин
62'
55'
Замена
М. Иванич
️️️️
О. Букари
55'
Замена
М. Родич
️️️️
К. Пиччини
ГОЛ! 1:0!
А. Мостовой
53'
Замена
Вендел
️️️️
З. Бакаев
46'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Малком
46'
Замена
М. Кержаков
️️️️
Д. Одоевский
46'
32'
Желтая карточка
А. Драгович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
10
Александар Катай
ЛВ
24
Никола Станкович
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Петар Станич
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
4-1-3-2
71
Одоевский
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
28
Алип
11
Сутормин
5
Барриос
77
Мостовой
33
Клаудиньо
10
Малком
33
Сергеев
77
Бакаев
4-2-2-2
82
Борян
12
Пиччини
15
Драгович
16
Эракович
77
Гобельич
8
Канга
42
Кангва
14
Букари
23
Мустафа
50
Павков
55
Срнич
71
Одоевский
41
Кержаков
41
Кержаков
71
Одоевский
3
Дуглас Сантос
3
Круговой
3
Круговой
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
6
Ловрен
6
Ловрен
78
Чистяков
77
Мостовой
72
Сандрачук
72
Сандрачук
77
Мостовой
11
Сутормин
95
Адамов
95
Адамов
11
Сутормин
77
Бакаев
8
Вендел
8
Вендел
77
Бакаев
10
Малком
14
Кузяев
14
Кузяев
10
Малком
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
33
Сергеев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
33
Сергеев
14
Букари
4
Иванич
4
Иванич
14
Букари
50
Павков
10
Катай
10
Катай
50
Павков
12
Пиччини
23
Родич
23
Родич
12
Пиччини
55
Срнич
22
Николич
22
Николич
55
Срнич
Остались в запасе
Зенит
Црвена Звезда
33
Илья Скроботов
ЦЗ
1
Давид Бязров
ВР
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
1
Зоран Попович
ВР
24
Никола Станкович
ЦП
14
Петар Станич
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
33
Илья Скроботов
ЦЗ
1
Давид Бязров
ВР
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
24
Никола Станкович
ЦП
14
Петар Станич
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Зенит - Црвена Звезда
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Фишт
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