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Расписание матчей
Россия. Зимний кубок РПЛ
Црвена Звезда - Зенит
Црвена Звезда - Зенит: обзор матча 04 июля 2023
Црвена Звезда
04.07.2023, вторник, 19:30
Кубок PARI Премьер, 2 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
40'
М. Иванич
88'
Ж. Крассо (П)
62'
Д. Кейрос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Зенит
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Крассо
88'
85'
Замена
Д. Козлов
️️️️
Д. Кейрос
Замена
Л. Николич
️️️️
С. Мияилович
83'
Замена
К. Кангва
️️️️
М. Стаменич
78'
76'
Замена
А. Коваленко
️️️️
Д. Васильев
Желтая карточка
М. Родич
75'
73'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Сантос
Замена
О. Букари
️️️️
С. Эракович
72'
Замена
Н. Милунович
️️️️
К. Неделькович
72'
Замена
У. Спайич
️️️️
А. Драгович
72'
Желтая карточка
В. Лучич
69'
63'
Замена
А. Ерохин
️️️️
В. Караваев
63'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Г. Мантуан
Замена
Ж. Крассо
️️️️
Й. Миятович
63'
Замена
Э. Аддо
️️️️
С. Митрович
63'
Замена
Й. Сливич
️️️️
М. Иванич
63'
Замена
М. Родич
️️️️
К. Гуелор Канга
63'
62'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кейрос
Пас отдал
Д. Васильев
57'
Желтая карточка
Д. Сантос
Желтая карточка
Й. Миятович
49'
46'
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Кассьерра
46'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Малком
46'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Клаудиньо
46'
Замена
А. Адамов
️️️️
Р. Ренан
46'
Замена
Н. Алип
️️️️
Д. Чистяков
46'
Замена
А. Васютин
️️️️
М. Кержаков
Замена
В. Лучич
️️️️
П. Олаинка
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Иванич
Пас отдал
С. Митрович
40'
Желтая карточка
М. Стаменич
22'
18'
Желтая карточка
Р. Ренан
16'
Желтая карточка
Д. Кейрос
15'
Желтая карточка
Клаудиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
11
Йован Миятович
ПВ
Главный тренер
Барак Бахар
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Црвена Звезда
40
Никола Васильевич
ВР
1
Зоран Попович
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
3
Эдмунд Аддо
ОП
20
Йован Сливич
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
50
Никита Гойло
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
18
Данила Козлов
АП
96
Алексей Барановский
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
3-3-3-1
18
Глазер
15
Драгович
16
Эракович
18
Неделькович
22
Мияилович
8
Канга
6
Стаменич
99
Олаинка
4
Иванич
11
Миятович
7
Митрович
3-3-1-2-1
41
Кержаков
31
Мантуан
78
Чистяков
30
Ренан
15
Караваев
18
Васильев
3
Дуглас Сантос
37
Ду Кейрос
10
Малком
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
99
Олаинка
37
Лучич
37
Лучич
99
Олаинка
4
Иванич
20
Сливич
20
Сливич
4
Иванич
11
Миятович
11
Крассо
11
Крассо
11
Миятович
16
Эракович
14
Букари
14
Букари
16
Эракович
6
Стаменич
42
Кангва
42
Кангва
6
Стаменич
7
Митрович
3
Аддо
3
Аддо
7
Митрович
22
Мияилович
22
Николич
22
Николич
22
Мияилович
18
Неделькович
19
Милунович
19
Милунович
18
Неделькович
8
Канга
23
Родич
23
Родич
8
Канга
15
Драгович
25
Спайич
25
Спайич
15
Драгович
41
Кержаков
78
Васютин
78
Васютин
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
3
Круговой
3
Круговой
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
28
Алип
28
Алип
78
Чистяков
30
Ренан
95
Адамов
95
Адамов
30
Ренан
31
Мантуан
11
Сутормин
11
Сутормин
31
Мантуан
18
Васильев
8
Коваленко
8
Коваленко
18
Васильев
15
Караваев
21
Ерохин
21
Ерохин
15
Караваев
33
Клаудиньо
77
Бакаев
77
Бакаев
33
Клаудиньо
37
Ду Кейрос
18
Козлов
18
Козлов
37
Ду Кейрос
10
Малком
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Малком
9
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Кассьерра
Остались в запасе
Црвена Звезда
Зенит
24
Никола Станкович
ЦП
5
Стефан Лекович
ЦЗ
40
Никола Васильевич
ВР
1
Зоран Попович
ВР
Главный тренер
Барак Бахар
71
Даниил Одоевский
ВР
50
Никита Гойло
ВР
96
Алексей Барановский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
24
Никола Станкович
ЦП
5
Стефан Лекович
ЦЗ
40
Никола Васильевич
ВР
1
Зоран Попович
ВР
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
50
Никита Гойло
ВР
96
Алексей Барановский
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Црвена Звезда - Зенит
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Игорь Князев (Курск)
Сергей Каруненко (Воронеж)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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