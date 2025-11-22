23 ноября на стадионе «Ризе Стады» состоится матч 13 тура турецкой Суперлиги между «Ризеспором» и «Фенербахче». Хозяева занимают 10-е место с 14 очками и демонстрируют стабильность, не проигрывая в четырех последних матчах. «Фенербахче» с 28 очками идет вторым и находится в отличной форме, победив в четырех последних играх и забивая в каждом из них. Очные встречи показывают полное преимущество «Фенербахче», который побеждает в 12 последних матчах против «Ризеспора».

«Ризеспор»

«Ризеспор» забивает в среднем 1.4 гола за последние пять матчей и пропускает 0.6 гола. Джесуран Рак-Сакьи – лучший бомбардир команды с 4 голами в 7 матчах. Хозяева дома выглядят уверенно и способны создавать моменты, но перед ними стоит серьезная задача против атакующего «Фенербахче».

«Фенербахче»

«Фенербахче» забивает 2.4 гола в среднем за последние пять матчей и пропускает 0.8 гола. Юссеф Эн-Несири с 6 голами в 16 матчах – ключевая фигура атаки. Команда не проигрывает в 9 последних матчах и отличается высокой результативностью, что делает их явными фаворитами в предстоящей встрече.

Факты о командах

«Ризеспор»

Не проигрывает в 4 последних матчах

Средняя результативность – 1.4 гола за игру

Пропускает 0.6 гола

Сильная домашняя форма

«Фенербахче»

Не проигрывает в 9 последних матчах

Средняя результативность – 2.4 гола

Пропускает 0.8 гола

Полное преимущество в личных встречах

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Фенербахче»

Учитывая высокую результативность гостей и их превосходство в очных встречах, основной прогноз – победа «Фенербахче». Матч может быть результативным, но у «Фенербахче» есть возможность контролировать игру и минимизировать риски пропущенного гола.

Рекомендованные ставки: