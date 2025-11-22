Введите ваш ник на сайте
«Ризеспор» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.60

22 ноября 2025 12:25
Ризеспор - Фенербахче
23 нояб. 2025, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

23 ноября на стадионе «Ризе Стады» состоится матч 13 тура турецкой Суперлиги между «Ризеспором» и «Фенербахче». Хозяева занимают 10-е место с 14 очками и демонстрируют стабильность, не проигрывая в четырех последних матчах. «Фенербахче» с 28 очками идет вторым и находится в отличной форме, победив в четырех последних играх и забивая в каждом из них. Очные встречи показывают полное преимущество «Фенербахче», который побеждает в 12 последних матчах против «Ризеспора».

«Ризеспор»

«Ризеспор» забивает в среднем 1.4 гола за последние пять матчей и пропускает 0.6 гола. Джесуран Рак-Сакьи – лучший бомбардир команды с 4 голами в 7 матчах. Хозяева дома выглядят уверенно и способны создавать моменты, но перед ними стоит серьезная задача против атакующего «Фенербахче».

«Фенербахче»

«Фенербахче» забивает 2.4 гола в среднем за последние пять матчей и пропускает 0.8 гола. Юссеф Эн-Несири с 6 голами в 16 матчах – ключевая фигура атаки. Команда не проигрывает в 9 последних матчах и отличается высокой результативностью, что делает их явными фаворитами в предстоящей встрече.

Факты о командах

«Ризеспор»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Средняя результативность – 1.4 гола за игру
  • Пропускает 0.6 гола
  • Сильная домашняя форма

«Фенербахче»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • Средняя результативность – 2.4 гола
  • Пропускает 0.8 гола
  • Полное преимущество в личных встречах

Личные встречи
5% (1)
10% (2)
85% (17)
18
Забитых мячей
56
0.9
В среднем за матч
2.8
3:0
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  0:6
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 22 тур
Фенербахче
3 : 2
02.02.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Ризеспор
0 : 5
25.08.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 26 тур
Ризеспор
1 : 3
17.02.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Фенербахче
5 : 0
01.10.2023
Ризеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
0 : 6
22.04.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 15 тур
Фенербахче
4 : 0
05.12.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Фенербахче
1 : 0
30.01.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Ризеспор
1 : 2
11.09.2020
Фенербахче
Турция. Суперлига, 34 тур
Фенербахче
3 : 1
25.07.2020
Ризеспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
1 : 2
29.12.2019
Фенербахче
Турция. Суперлига, 24 тур
Фенербахче
3 : 2
02.03.2019
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Ризеспор
3 : 0
30.09.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 29 тур
Фенербахче
2 : 1
30.04.2017
Ризеспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Ризеспор
1 : 5
27.11.2016
Фенербахче
Турция. Суперлига, 19 тур
Фенербахче
2 : 1
24.01.2016
Ризеспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Ризеспор
1 : 1
23.08.2015
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Ризеспор
1 : 5
04.04.2015
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Фенербахче
2 : 1
08.11.2014
Ризеспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Фенербахче
0 : 0
27.04.2014
Ризеспор
Турция. Супер-Лига, 14 тур
Ризеспор
1 : 2
07.12.2013
Фенербахче
Показать все

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Фенербахче»

Учитывая высокую результативность гостей и их превосходство в очных встречах, основной прогноз – победа «Фенербахче». Матч может быть результативным, но у «Фенербахче» есть возможность контролировать игру и минимизировать риски пропущенного гола.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60
  • Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.80

1.60
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Фенербахче Ризеспор
18+
