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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Ризеспор
Фенербахче - Ризеспор: обзор матча 30 января 2021
Фенербахче
30.01.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Ризеспор
45+1'
Г. Аккан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Ризеспор
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
М. Саматта
89'
89'
Замена
О. Булут
️️️️
Ф. Болдрин
86'
Желтая карточка
F.
86'
Вторая желтая
Ф. Байано
Замена
Х. Соса
️️️️
Э. Валенсия
78'
69'
Замена
F.
️️️️
К. Михаляк
66'
Желтая карточка
Ф. Болдрин
63'
Желтая карточка
Ф. Байано
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Д. Пелкас
61'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
М. Тиам
61'
57'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Д. Мельняк
Желтая карточка
С. Азиз
55'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Аккан
45'
+1
43'
Желтая карточка
Д. Мельняк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Murat Saglam
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
11
Fernando
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
4-1-3-2
1
Баиндыр
41
Салаи
88
Эркин
4
Азиз
30
Сангаре
14
Густаво
11
Туфан
10
Пелкас
9
Тиам
38
Саматта
30
Валенсия
3-4-3
23
Аккан
55
5
Мерья
17
Мельняк
88
Джокович
10
Болдрин
27
Байано
66
Дилавер
81
Самудио
77
Михаляк
30
9
Тиам
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
9
Тиам
30
Валенсия
7
Соса
7
Соса
30
Валенсия
10
Пелкас
8
Яндас
8
Яндас
10
Пелкас
38
Саматта
9
9
38
Саматта
10
Болдрин
6
Булут
6
Булут
10
Болдрин
77
Михаляк
11
11
77
Михаляк
17
Мельняк
16
Содерлунд
16
Содерлунд
17
Мельняк
Остались в запасе
Фенербахче
Ризеспор
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Фенербахче - Ризеспор
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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