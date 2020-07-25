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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Ризеспор
Фенербахче - Ризеспор: обзор матча 25 июля 2020
Фенербахче
25.07.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Ризеспор
39'
E. BelÃ¶zoglu (П)
60'
Г. Родригеш
90+8'
О. Туфан
53'
М. Шкода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Ризеспор
ГОЛ! 3:1!
О. Туфан
90'
+8
Замена
E. Miray Köksal
️️️️
Х. Али Калдырым
87'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Г. Родригеш
77'
76'
Замена
Y. Sasse
️️️️
Д. Гармаш
76'
Замена
A. Koc
️️️️
Т. Торун
71'
Замена
A. Akkaynak
️️️️
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
Замена
М. Зайц
️️️️
E. BelÃ¶zoglu
63'
ГОЛ! 2:1!
Г. Родригеш
Пас отдал
Х. Али Калдырым
60'
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Шкода
Пас отдал
Ф. Болдрин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
E. BelÃ¶zoglu
39'
Желтая карточка
С. Азиз
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
8
Набиль Дирар
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
11
Озан Туфан
ЦП
5
Emre BelÃ¶zoglu
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
54
Erten Ersu
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
75
Gurkan Baskan
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
39
Cenk Alptekin
ЦФ
86
Emir Miray Köksal
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
31
Yan Sasse
ЦП
8
Atakan Akkaynak
ЦФ
97
Muhammet Celik
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
4-4-1-1
23
Текин
8
Дирар
4
Азиз
5
Фалет
33
Али Калдырым
11
Туфан
24
Кадиоглу
17
Беяз
5
10
Родригеш
17
Саядманеш
4-4-1-1
23
Аккан
3
Тальби
17
Мельняк
55
14
Фернандеш
5
Дурак
10
Болдрин
8
Торун
6
19
Гармаш
7
Шкода
10
Родригеш
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
10
Родригеш
33
Али Калдырым
86
86
33
Али Калдырым
5
8
Зайц
8
Зайц
5
6
8
8
6
8
Торун
35
35
8
Торун
19
Гармаш
31
31
19
Гармаш
Остались в запасе
Фенербахче
Ризеспор
39
Cenk Alptekin
ЦФ
1
Алтай Баиндыр
ВР
54
Erten Ersu
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
75
Gurkan Baskan
ЦЗ
Главный тренер
Эрсун Янал
97
Muhammet Celik
ЦФ
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
39
Cenk Alptekin
ЦФ
1
Алтай Баиндыр
ВР
54
Erten Ersu
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
75
Gurkan Baskan
ЦЗ
Остались в запасе
97
Muhammet Celik
ЦФ
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Фенербахче - Ризеспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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