Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Ризеспор
Фенербахче - Ризеспор: обзор матча 01 октября 2023
Фенербахче
01.10.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 7 тур
5 : 0
Завершен
Ризеспор
3'
С. Шиманьски
47'
И. Кахведжи
63'
Э. Джеко
75'
Д. Тадич
90+3'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Ризеспор
Желтая карточка
Д. Кинг
90'
+3
ГОЛ! 5:0!
Д. Кинг
Пас отдал
М. Хакан Яндас
90'
+3
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
83'
81'
Желтая карточка
Д. Шелви
Замена
У. Найир
️️️️
Э. Джеко
77'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
С. Шиманьски
77'
ГОЛ! 4:0!
Д. Тадич
75'
75'
Замена
Я. Лайне
️️️️
Т. Шахин
Замена
Д. Кинг
️️️️
И. Кахведжи
68'
Замена
С. Акайдын
️️️️
Р. Бекао
68'
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
Пас отдал
И. Кахведжи
63'
ГОЛ! 2:0!
И. Кахведжи
47'
46'
Замена
И. Олавоин
️️️️
Д. Варесанович
46'
Замена
H. Ibrahim Pehlivan
️️️️
К. Хойер
46'
Замена
А. Зекири
️️️️
Г. Сауэр
45'
+3
Желтая карточка
Д. Варесанович
ГОЛ! 1:0!
С. Шиманьски
Пас отдал
Д. Тадич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
37
Таха Шахин
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
54
Митхат Пала
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
77
Алтин Зекири
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
3-4-2-1
25
Ливакович
50
Бекао
4
Джику
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
5
Юкшек
17
Кахведжи
7
Фред
10
Тадич
17
Шиманьски
10
Джеко
3-3-2-2
23
Аккан
4
Мокши
37
Шахин
5
Хойер
26
Шелви
7
17
Минчев
7
Сауэр
8
Варесанович
54
Пала
53
Топджу
50
Бекао
4
Акайдын
4
Акайдын
50
Бекао
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
17
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
17
Шиманьски
17
Кахведжи
7
Кинг
7
Кинг
17
Кахведжи
10
Джеко
14
Найир
14
Найир
10
Джеко
5
Хойер
3
3
5
Хойер
8
Варесанович
10
Олавоин
10
Олавоин
8
Варесанович
37
Шахин
14
Лайне
14
Лайне
37
Шахин
7
Сауэр
77
Зекири
77
Зекири
7
Сауэр
Остались в запасе
Фенербахче
Ризеспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
24
Джейден Остерволде
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
77
Райан Кент
ЛВ
Главный тренер
Исмаил Картал
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
24
Джейден Остерволде
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
77
Райан Кент
ЛВ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Фенербахче - Ризеспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Новости команд
Все
Фенербахче
Ризеспор
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+