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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Ризеспор
Фенербахче - Ризеспор: обзор матча 02 марта 2019
Фенербахче
02.03.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 24 тур
3 : 2
Завершен
Ризеспор
22'
С. Азиз
40'
Р. Сольдадо
84'
В. Мозес (П)
4'
Х. Али Калдырым (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Ризеспор
ГОЛ с пенальти! 3:1!
В. Мозес
84'
80'
Желтая карточка
А. Дурак
Желтая карточка
С. Азиз
67'
Желтая карточка
А. Айю
58'
42'
Вторая желтая
Н. Морозюк
ГОЛ! 2:1!
Р. Сольдадо
40'
ГОЛ! 1:1!
С. Азиз
Пас отдал
М. Вальбуэна
22'
20'
Желтая карточка
Н. Морозюк
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Али Калдырым
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Алпер Потук
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
4-4-1-1
1
Демирель
37
Шкртел
4
Азиз
33
Али Калдырым
22
Исла
30
Арслан
8
Зайц
5
Топал
11
Мозес
28
Вальбуэна
9
Сольдадо
1-4-3
23
Аккан
15
Авазим
10
Болдрин
5
Дурак
6
Морозюк
14
Окечукву
22
Накулма
30
Умар
19
Мурики
Остались в запасе
Фенербахче
Ризеспор
23
Харун Текин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Алпер Потук
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Алпер Потук
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Реджеп Учар
Статистика матча Фенербахче - Ризеспор
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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