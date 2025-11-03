4 ноября на «Альянц Стэдиум» в Турине «Ювентус» примет португальский «Спортинг» в 4 туре Лиги чемпионов. Игра имеет ключевое значение для хозяев, которые пока не одержали ни одной победы в группе, тогда как гости претендуют на выход в плей-офф после двух успешных матчей.

«Ювентус»

Команда набирает форму после непростого старта сезона, но в Лиге чемпионов пока не реализует потенциал. После поражения от «Реала» 0:1 туринцы занимают предпоследнее место в группе с двумя очками. «Юве» забивает в среднем по одному мячу за игру и пропускает чуть больше. Влахович остаeтся главным оружием в атаке – 7 голов в 16 матчах, однако поддержки партнeров ему пока не хватает. Положительным моментом остаeтся стабильность дома – 7 матчей без поражений в Турине.

«Спортинг»

Португальцы проводят яркий отрезок – 5 побед подряд во всех турнирах и уверенные выступления в Лиге чемпионов. В последних пяти встречах команда забила 15 голов при 4 пропущенных. Педру Гонсалвеш – лидер атаки (8 мячей в 15 играх), а в среднем «Спортинг» забивает 3 гола за игру и пропускает меньше одного. Команда действует агрессивно в атаке, часто использует прессинг и стандартные положения, что приносит стабильный результат.

Факты о командах

«Ювентус»

Не может выиграть 3 матча в Лиге чемпионов

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено

7 матчей без поражений дома

«Спортинг»

5 побед подряд

Забивает в 15 последних матчах

В среднем: 3.00 забито, 0.80 пропущено

15 голов в последних 5 играх

Прогноз на матч «Ювентус» – «Спортинг»

Итальянцы играют прагматично и надeжно дома, но им трудно справляться с командами, действующими быстро и флангово. «Спортинг» сейчас находится на пике формы и обладает разнообразием в атаке. Ожидается игра с преимуществом гостей по владению, однако «Ювентус» способен навязать борьбу и забить при поддержке трибун. Вероятен обмен голами и умеренная результативность – без разгрома, но с насыщенной атакующей динамикой.

Рекомендованные ставки