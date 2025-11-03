Введите ваш ник на сайте
«Ювентус» – «Спортинг»: прогноз и ставки на матч 4 ноября 2025 с коэффициентом 1.82

03 ноября 2025 10:22
Ювентус - Спортинг
04 нояб. 2025, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Тотал больше 2.0 голов
Сделать ставку

4 ноября на «Альянц Стэдиум» в Турине «Ювентус» примет португальский «Спортинг» в 4 туре Лиги чемпионов. Игра имеет ключевое значение для хозяев, которые пока не одержали ни одной победы в группе, тогда как гости претендуют на выход в плей-офф после двух успешных матчей.

«Ювентус»

Команда набирает форму после непростого старта сезона, но в Лиге чемпионов пока не реализует потенциал. После поражения от «Реала» 0:1 туринцы занимают предпоследнее место в группе с двумя очками. «Юве» забивает в среднем по одному мячу за игру и пропускает чуть больше. Влахович остаeтся главным оружием в атаке – 7 голов в 16 матчах, однако поддержки партнeров ему пока не хватает. Положительным моментом остаeтся стабильность дома – 7 матчей без поражений в Турине.

«Спортинг»

Португальцы проводят яркий отрезок – 5 побед подряд во всех турнирах и уверенные выступления в Лиге чемпионов. В последних пяти встречах команда забила 15 голов при 4 пропущенных. Педру Гонсалвеш – лидер атаки (8 мячей в 15 играх), а в среднем «Спортинг» забивает 3 гола за игру и пропускает меньше одного. Команда действует агрессивно в атаке, часто использует прессинг и стандартные положения, что приносит стабильный результат.

Факты о командах

«Ювентус»

  • Не может выиграть 3 матча в Лиге чемпионов
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено
  • 7 матчей без поражений дома

«Спортинг»

  • 5 побед подряд
  • Забивает в 15 последних матчах
  • В среднем: 3.00 забито, 0.80 пропущено
  • 15 голов в последних 5 играх

Личные встречи
50% (2)
50% (2)
0% (0)
5
Забитых мячей
3
1.25
В среднем за матч
0.75
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Лига Европы, 1/4 финала
Спортинг
1 : 1
20.04.2023
Ювентус
Лига Европы, 1/4 финала
Ювентус
1 : 0
13.04.2023
Спортинг
Лига чемпионов, 4 тур
Спортинг
1 : 1
31.10.2017
Ювентус
Лига чемпионов, 3 тур
Ювентус
2 : 1
18.10.2017
Спортинг

Прогноз на матч «Ювентус» – «Спортинг»

Итальянцы играют прагматично и надeжно дома, но им трудно справляться с командами, действующими быстро и флангово. «Спортинг» сейчас находится на пике формы и обладает разнообразием в атаке. Ожидается игра с преимуществом гостей по владению, однако «Ювентус» способен навязать борьбу и забить при поддержке трибун. Вероятен обмен голами и умеренная результативность – без разгрома, но с насыщенной атакующей динамикой.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.0 голов – коэффициент 1.82
  • Обе забьют – коэффициент 1.90

1.82
Тотал больше 2.0 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Спортинг Ювентус
