«Ланс» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.48

01 ноября 2025 10:29
Ланс - Лорьян
02 нояб. 2025, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 11 тур
1.48
Победа «Ланса»
На стадионе «Болларт-Делелис» сойдутся «Ланс» и «Лорьян» – команды с разными целями на сезон, но схожими проблемами в обороне. Хозяева пытаются вернуться в зону еврокубков после неудачного старта, а гости стремятся выбраться из нижней части таблицы.

«Ланс»

После десяти туров команда занимает шестое место с 19 очками. Последний матч против «Меца» завершился поражением 0:2 – оборона снова допустила ошибки, особенно при стандартах. При этом в предыдущих турах «Ланс» обыграл «Марсель» (2:1) и «Париж» (2:1), показывая высокий уровень игры дома.Лучший бомбардир клуба Одсонн Эдуар забил трижды в семи матчах, оставаясь ключевой фигурой в атаке. За последние пять игр команда отличилась шесть раз, но при этом пропустила пять мячей – показатель, свидетельствующий о дисбалансе между линиями. Впрочем, на своeм поле «Ланс» по-прежнему опасен: активно использует фланги и прессинг, создаeт много моментов у ворот соперников.

«Лорьян»

Клуб из Бретани идeт на 16-м месте с девятью очками. В прошлом туре «Лорьян» неожиданно отобрал очки у «ПСЖ» (1:1), продемонстрировав характер и плотную игру в обороне. Однако побед команда не знает уже четыре тура подряд.Главная проблема – нестабильность защиты: в восьми последних матчах «Лорьян» обязательно пропускал. За пять последних игр команда забила семь голов, но при этом пропустила девять. Пабло Пажи остаeтся лидером нападения – у него три гола, а также высокая активность в штрафной. Команда умеет быстро переходить в атаку, но на выезде действует заметно слабее – всего одна победа в сезоне и шесть гостевых встреч без успеха подряд.

Факты о командах

«Ланс»

  • 6-е место, 19 очков
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 играх: 6 забито, 5 пропущено
  • Пропускает в 4 матчах подряд

«Лорьян»

  • 16-е место, 9 очков
  • Без побед в 4 матчах
  • В последних 5 играх: 7 забито, 9 пропущено
  • Пропускает в 8 последних матчах подряд

Личные встречи
35% (7)
25% (5)
40% (8)
31
Забитых мячей
27
1.55
В среднем за матч
1.35
5:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
2 : 0
03.05.2024
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
0 : 0
04.11.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
1 : 3
21.05.2023
Ланс
Франция. Кубок, 1/8 финала
Лорьян
1 : 2
09.02.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 5 тур
Ланс
5 : 2
31.08.2022
Лорьян
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2 : 0
06.02.2022
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
2 : 2
29.08.2021
Лорьян
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
4 : 1
11.04.2021
Лорьян
Франция. Лига 1, 3 тур
Лорьян
2 : 3
13.09.2020
Ланс
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Лорьян
3 : 2
22.08.2017
Ланс
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
0 : 0
12.04.2015
Лорьян
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
1 : 0
22.11.2014
Ланс
Франция. Лига 1, 33 тур
Ланс
2 : 3
30.04.2011
Лорьян
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
3 : 0
11.12.2010
Ланс
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
1 : 0
13.03.2010
Ланс
Кубок Французской Лиги, 1/8 финала
Ланс
1 : 2
13.01.2010
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
Ланс
1 : 1
31.10.2009
Лорьян
Кубок Французской Лиги, 1/16 финала
Лорьян
0 : 3
24.09.2008
Ланс
Франция. Лига 1, 33 тур
Лорьян
1 : 0
12.04.2008
Ланс
Франция. Лига 1, 15 тур
Ланс
1 : 1
24.11.2007
Лорьян
Показать все

Прогноз на матч «Ланс» – «Лорьян»

«Ланс» остаeтся фаворитом, особенно на домашнем стадионе. Команда действует агрессивно впереди и уверенно контролирует мяч, что должно дать преимущество против нестабильного «Лорьяна». Гости наверняка попробуют сыграть от обороны и ловить шансы на контратаках, но их защита вряд ли выдержит натиск. Ожидается результативная встреча: «Ланс» обязан воспользоваться своими моментами, однако и «Лорьян» способен забить при быстрых переходах.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ланса» – коэффициент 1.48
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.92

1.48
Победа «Ланса»
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Лорьян Ланс
