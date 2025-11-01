На стадионе «Болларт-Делелис» сойдутся «Ланс» и «Лорьян» – команды с разными целями на сезон, но схожими проблемами в обороне. Хозяева пытаются вернуться в зону еврокубков после неудачного старта, а гости стремятся выбраться из нижней части таблицы.

«Ланс»

После десяти туров команда занимает шестое место с 19 очками. Последний матч против «Меца» завершился поражением 0:2 – оборона снова допустила ошибки, особенно при стандартах. При этом в предыдущих турах «Ланс» обыграл «Марсель» (2:1) и «Париж» (2:1), показывая высокий уровень игры дома.Лучший бомбардир клуба Одсонн Эдуар забил трижды в семи матчах, оставаясь ключевой фигурой в атаке. За последние пять игр команда отличилась шесть раз, но при этом пропустила пять мячей – показатель, свидетельствующий о дисбалансе между линиями. Впрочем, на своeм поле «Ланс» по-прежнему опасен: активно использует фланги и прессинг, создаeт много моментов у ворот соперников.

«Лорьян»

Клуб из Бретани идeт на 16-м месте с девятью очками. В прошлом туре «Лорьян» неожиданно отобрал очки у «ПСЖ» (1:1), продемонстрировав характер и плотную игру в обороне. Однако побед команда не знает уже четыре тура подряд.Главная проблема – нестабильность защиты: в восьми последних матчах «Лорьян» обязательно пропускал. За пять последних игр команда забила семь голов, но при этом пропустила девять. Пабло Пажи остаeтся лидером нападения – у него три гола, а также высокая активность в штрафной. Команда умеет быстро переходить в атаку, но на выезде действует заметно слабее – всего одна победа в сезоне и шесть гостевых встреч без успеха подряд.

Факты о командах

«Ланс»

6-е место, 19 очков

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В последних 5 играх: 6 забито, 5 пропущено

Пропускает в 4 матчах подряд

«Лорьян»

16-е место, 9 очков

Без побед в 4 матчах

В последних 5 играх: 7 забито, 9 пропущено

Пропускает в 8 последних матчах подряд

Прогноз на матч «Ланс» – «Лорьян»

«Ланс» остаeтся фаворитом, особенно на домашнем стадионе. Команда действует агрессивно впереди и уверенно контролирует мяч, что должно дать преимущество против нестабильного «Лорьяна». Гости наверняка попробуют сыграть от обороны и ловить шансы на контратаках, но их защита вряд ли выдержит натиск. Ожидается результативная встреча: «Ланс» обязан воспользоваться своими моментами, однако и «Лорьян» способен забить при быстрых переходах.

Рекомендованные ставки