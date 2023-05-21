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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ланс
Лорьян - Ланс: обзор матча 21 мая 2023
Лорьян
21.05.2023, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 3
Завершен
Ланс
6'
Р. Февр
20'
Ф. Сотока
25'
А. Томассон
87'
С. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Ланс
90'
+2
Замена
Д. Кошта
️️️️
Ф. Сотока
87'
ГОЛ! 1:3!
С. Фофана
Пас отдал
А. Клод-Морис
86'
Замена
Ж. Ле Кардинал
️️️️
П. Франковски
86'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Л. Опенда
Замена
Б. Дьенг
️️️️
Б. Мейте
84'
Желтая карточка
Г. Калюлю
75'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Г. Калюлю
75'
Желтая карточка
Д. Йонгва
71'
69'
Замена
А. Фульини
️️️️
А. Томассон
68'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
Замена
Ж. Макенго
️️️️
И. Бонке
57'
43'
Желтая карточка
Ф. Медина
39'
Желтая карточка
Д. Машадо
25'
ГОЛ! 1:2!
А. Томассон
20'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сотока
Пас отдал
С. Фофана
ГОЛ! 1:0!
Р. Февр
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
14
Жан Онана
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Лорьян
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
44
Айман Кари
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Жюльен Понко
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
10
Давид Кошта
АП
16
Адам Букса
ЦФ
4-2-2-1-1
38
Мвого
13
Йонгва
25
Ле Гофф
3
Тальби
24
Калюлю
18
Мейте
19
Абержель
8
Бонке
28
Ле Фе
21
Февр
28
Коне
3-2-1-2-2
30
Самба
2
Медина
24
Гради
20
Машадо
99
Самед
14
Онана
42
Фофана
28
Томассон
95
Франковски
17
Опенда
7
Сотока
8
Бонке
17
Макенго
17
Макенго
8
Бонке
24
Калюлю
11
Ле Бри
11
Ле Бри
24
Калюлю
18
Мейте
9
Дьенг
9
Дьенг
18
Мейте
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
95
Франковски
26
Ле Кардинал
26
Ле Кардинал
95
Франковски
28
Томассон
10
Фульини
10
Фульини
28
Томассон
7
Сотока
10
Кошта
10
Кошта
7
Сотока
17
Опенда
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
17
Опенда
Остались в запасе
Лорьян
Ланс
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
10
Йоан Катлин
ЛВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
16
Адам Букса
ЦФ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
10
Йоан Катлин
ЛВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
16
Адам Букса
ЦФ
Статистика матча Лорьян - Ланс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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