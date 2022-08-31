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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Лорьян
Ланс - Лорьян: обзор матча 31 августа 2022
Ланс
31.08.2022, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
5 : 2
Завершен
Лорьян
24'
Ф. Сотока
28'
У. Саид
57'
С. Абдул Самед
77'
Ф. Сотока
86'
Л. Опенда
41'
Т. Моффи
50'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Лорьян
Замена
К. Ву
️️️️
Л. Пореба
88'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
88'
ГОЛ! 5:2!
Л. Опенда
Пас отдал
Л. Пореба
86'
84'
Замена
И. Бонке
️️️️
Л. Абержель
84'
Замена
И. Коне
️️️️
Д. Уаттара
Замена
Г. Какута
️️️️
Д. Кошта
79'
Замена
П. Франковски
️️️️
Д. Кабо
78'
ГОЛ! 4:2!
Ф. Сотока
Пас отдал
Д. Машадо
77'
72'
Замена
Ж. Понко
️️️️
Т. Ле Бри
Желтая карточка
Ж. Гради
64'
61'
Желтая карточка
Л. Абержель
59'
Желтая карточка
Д. Уаттара
59'
Замена
Д. Йонгва
️️️️
С. Диарра
ГОЛ! 3:2!
С. Абдул Самед
Пас отдал
Д. Кабо
57'
50'
ГОЛ! 2:2!
Т. Моффи
Пас отдал
Д. Уаттара
Замена
Л. Опенда
️️️️
У. Саид
44'
41'
ГОЛ! 2:1!
Т. Моффи
Пас отдал
Д. Уаттара
ГОЛ! 2:0!
У. Саид
Пас отдал
Д. Кошта
28'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сотока
Пас отдал
Д. Кошта
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Давид Кошта
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
4-2-2-2
30
Самба
20
Машадо
4
Дансо
24
Гради
2
Медина
8
Пореба
99
Самед
10
Кошта
19
Кабо
7
Сотока
22
Саид
4-1-1-3-1
38
Мвого
24
Калюлю
15
Лапорт
3
Тальби
25
Ле Гофф
19
Абержель
28
Ле Фе
25
Диарра
11
Ле Бри
11
Уаттара
9
Моффи
19
Кабо
19
Франковски
19
Франковски
19
Кабо
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
8
Пореба
3
Ву
3
Ву
8
Пореба
10
Кошта
5
Какута
5
Какута
10
Кошта
22
Саид
17
Опенда
17
Опенда
22
Саид
25
Диарра
13
Йонгва
13
Йонгва
25
Диарра
19
Абержель
8
Бонке
8
Бонке
19
Абержель
11
Ле Бри
21
Понко
21
Понко
11
Ле Бри
11
Уаттара
28
Коне
28
Коне
11
Уаттара
Остались в запасе
Ланс
Лорьян
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
1
Тедди Бартуше
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
9
Адриан Грбич
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
9
Адриан Грбич
ЦФ
Статистика матча Ланс - Лорьян
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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