На «Мендисорросе» в Витории встретятся команды, находящиеся в разной части таблицы, но демонстрирующие схожий стиль – плотную игру в обороне и аккуратную работу с мячом. «Алавес» силeн дома и редко позволяет соперникам диктовать темп. «Эспаньол» же в этом сезоне выглядит более собранно и уверенно, особенно в концовках матчей.

«Алавес»

Клуб из Витории показывает сбалансированную игру и постепенно укрепляется в середине таблицы. После неудачи с «Райо Вальекано» (0:1) команда уверенно прошла в Кубке, разгромив «Гечо» 7:0. В последних пяти матчах «Алавес» забил 10 мячей и пропустил лишь три – показатель надeжности защиты и эффективности контратак. Карлос Висенте остаeтся главным козырем в атаке – на его счету 5 голов в 11 матчах. «Алавес» предпочитает строить игру от обороны, делая ставку на быстрые переводы через фланги и стандарты. На своeм поле команда не проигрывает 8 из 10 последних матчей – домашний фактор может стать решающим.

«Эспаньол»

Каталонцы проводят уверенный сезон, располагаясь в верхней части таблицы. После побед над «Овьедо» (2:0) и «Эльче» (1:0) команда продолжает серию без поражений, играя прагматично и компактно. При этом «Эспаньол» не пропускает уже три матча подряд, а в атаке стабильно забивает благодаря активности Пере Мильи, у которого 4 гола за 8 встреч. Команда делает ставку на баланс между линиями и надeжную игру в обороне, не допуская больших провалов. На выезде «Эспаньол» не всегда доминирует, но хорошо использует ошибки соперников в позиционной защите.

Факты о командах

«Алавес»

12-е место, 12 очков

В последних 5 матчах: 10 забито, 3 пропущено

Не проигрывает 8 из 10 домашних матчей

Пропускает в среднем 0.60 за игру

Висенте – 5 голов

«Эспаньол»

5-е место, 18 очков

Победы в 3 последних матчах

Пропускает в среднем 0.60 за игру

В последних 5 матчах: 6 забито, 3 пропущено

Пере Милья – 4 гола

Прогноз на матч «Алавес» – «Эспаньол»

Обе команды демонстрируют надeжную игру в защите и не склонны к открытым перестрелкам. «Алавес» силeн дома и уверенно действует при стандартах, но «Эспаньол» выглядит зрелее и собраннее, что позволяет ему эффективно закрывать пространство. Вероятно, матч пройдeт в плотной борьбе с минимумом опасных моментов. Хозяева попытаются навязать физическую борьбу, но гости имеют более качественный подбор исполнителей и могут воспользоваться редкими ошибками в обороне «Алавеса». Сценарий встречи склоняется к низовому исходу, где ключевым станет первый забитый мяч.

Рекомендованные ставки