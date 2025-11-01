Введите ваш ник на сайте
«Алавес» – «Эспаньол»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.82

01 ноября 2025 9:14
Алавес - Эспаньол
02 нояб. 2025, воскресенье 18:15 | Испания. Примера, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

На «Мендисорросе» в Витории встретятся команды, находящиеся в разной части таблицы, но демонстрирующие схожий стиль – плотную игру в обороне и аккуратную работу с мячом. «Алавес» силeн дома и редко позволяет соперникам диктовать темп. «Эспаньол» же в этом сезоне выглядит более собранно и уверенно, особенно в концовках матчей.

«Алавес»

Клуб из Витории показывает сбалансированную игру и постепенно укрепляется в середине таблицы. После неудачи с «Райо Вальекано» (0:1) команда уверенно прошла в Кубке, разгромив «Гечо» 7:0. В последних пяти матчах «Алавес» забил 10 мячей и пропустил лишь три – показатель надeжности защиты и эффективности контратак. Карлос Висенте остаeтся главным козырем в атаке – на его счету 5 голов в 11 матчах. «Алавес» предпочитает строить игру от обороны, делая ставку на быстрые переводы через фланги и стандарты. На своeм поле команда не проигрывает 8 из 10 последних матчей – домашний фактор может стать решающим.

«Эспаньол»

Каталонцы проводят уверенный сезон, располагаясь в верхней части таблицы. После побед над «Овьедо» (2:0) и «Эльче» (1:0) команда продолжает серию без поражений, играя прагматично и компактно. При этом «Эспаньол» не пропускает уже три матча подряд, а в атаке стабильно забивает благодаря активности Пере Мильи, у которого 4 гола за 8 встреч. Команда делает ставку на баланс между линиями и надeжную игру в обороне, не допуская больших провалов. На выезде «Эспаньол» не всегда доминирует, но хорошо использует ошибки соперников в позиционной защите.

Факты о командах

«Алавес»

  • 12-е место, 12 очков
  • В последних 5 матчах: 10 забито, 3 пропущено
  • Не проигрывает 8 из 10 домашних матчей
  • Пропускает в среднем 0.60 за игру
  • Висенте – 5 голов

«Эспаньол»

  • 5-е место, 18 очков
  • Победы в 3 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.60 за игру
  • В последних 5 матчах: 6 забито, 3 пропущено
  • Пере Милья – 4 гола

Личные встречи
21% (3)
14% (2)
64% (9)
8
Забитых мячей
16
0.57
В среднем за матч
1.14
2:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
0 : 1
22.02.2025
Эспаньол
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
3 : 2
14.09.2024
Алавес
Испания. Примера, 36 тур
Алавес
2 : 1
11.05.2022
Эспаньол
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
1 : 0
22.09.2021
Алавес
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 0
13.06.2020
Алавес
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 0
25.08.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
2 : 1
13.04.2019
Алавес
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
2 : 1
02.09.2018
Эспаньол
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
0 : 0
01.04.2018
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Алавес
1 : 0
04.11.2017
Эспаньол
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
1 : 0
08.04.2017
Алавес
Испания. Примера, 12 тур
Алавес
0 : 1
20.11.2016
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
1 : 0
17.12.2014
Алавес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алавес
0 : 2
02.12.2014
Эспаньол
Показать все

Прогноз на матч «Алавес» – «Эспаньол»

Обе команды демонстрируют надeжную игру в защите и не склонны к открытым перестрелкам. «Алавес» силeн дома и уверенно действует при стандартах, но «Эспаньол» выглядит зрелее и собраннее, что позволяет ему эффективно закрывать пространство. Вероятно, матч пройдeт в плотной борьбе с минимумом опасных моментов. Хозяева попытаются навязать физическую борьбу, но гости имеют более качественный подбор исполнителей и могут воспользоваться редкими ошибками в обороне «Алавеса». Сценарий встречи склоняется к низовому исходу, где ключевым станет первый забитый мяч.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.82
  • Фора (0) на «Эспаньол» – коэффициент 1.93

1.82
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Эспаньол Алавес
