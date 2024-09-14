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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Алавес
Эспаньол - Алавес: обзор матча 14 сентября 2024
Эспаньол
14.09.2024, суббота, 17:15
Испания. Примера, 5 тур
3 : 2
Завершен
Алавес
21'
Х. Пуадо
56'
Х. Пуадо
63'
Х. Пуадо (П)
35'
Т. Конечны
68'
Н. Теналья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Алавес
Замена
Б. Оливан
️️️️
К. Ромеро
85'
78'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Т. Конечны
76'
Желтая карточка
М. Санчес
Замена
С. Гомес
️️️️
Ж. Каррерас
75'
71'
Замена
А. Гевара
️️️️
Кике
68'
ГОЛ! 3:2!
Н. Теналья
Пас отдал
Х. Хордан
64'
Замена
С. Моуриньо
️️️️
А. Бланко
64'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
А. Абкар
64'
Замена
Х. Хордан
️️️️
Х. Гуриди
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Х. Пуадо
63'
61'
Желтая карточка
А. Сивера
Замена
И. Кардона
️️️️
А. Техеро
58'
Замена
Х. Грагера
️️️️
А. Агуадо
58'
Замена
В. Чеддира
️️️️
А. Велис
57'
ГОЛ! 2:1!
Х. Пуадо
Пас отдал
А. Техеро
56'
Желтая карточка
О. Эль-Хилали
54'
Желтая карточка
М. Кумбула
48'
35'
ГОЛ! 1:1!
Т. Конечны
29'
Желтая карточка
А. Абкар
ГОЛ! 1:0!
Х. Пуадо
Пас отдал
А. Техеро
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
18
Альваро Агуадо
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
(К)
ПЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гарсия
3
Кумбула
6
Кабрера
23
Техеро
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
18
Агуадо
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Велис
4-2-2-2
1
Сивера
14
Теналья
5
Абкар
15
Седлар
23
Санчес
8
Бланко
18
Гуриди
7
Висенте
17
Конечны
19
Кике
19
Стоичков
20
Ромеро
5
Оливан
5
Оливан
20
Ромеро
17
Каррерас
21
Гомес
21
Гомес
17
Каррерас
18
Агуадо
20
Грагера
20
Грагера
18
Агуадо
23
Техеро
7
Кардона
7
Кардона
23
Техеро
9
Велис
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Велис
8
Бланко
6
Моуриньо
6
Моуриньо
8
Бланко
19
Кике
6
Гевара
6
Гевара
19
Кике
18
Гуриди
19
Хордан
19
Хордан
18
Гуриди
5
Абкар
11
Мартинес
11
Мартинес
5
Абкар
17
Конечны
12
Вильялибре
12
Вильялибре
17
Конечны
Остались в запасе
Эспаньол
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
10
Поль Лосано
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
10
Поль Лосано
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Эспаньол - Алавес
2
4
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
0
4
Нарушения
17
14
Офсайды
3
0
Количество передач
264
414
Сейвы
4
1
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.51
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Алавес
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
- : -
04.12.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Луис Пулидо Сантана
(Лас-Пальмас)
Стадион:
Стейдж Фронт
Посещаемость:
24236 из 40500 зрителей (59%)
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